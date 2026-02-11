Sunset Sushi @ Home ile Sevgililer Günü Sofranızı Yükseltin

Sevgililer Günü’nü kalabalık mekanlarda geçirmek istemeyenler için yeni bir alternatif var. Sunset Sushi @ Home, romantik akşamınızı evinizde fine dining seviyesine taşıyor. Böylece sofranızı sıradan bir akşam yemeğinden çıkarıyor, özel bir deneyime dönüştürüyor.

1994’ten bu yana İstanbul gastronomi sahnesinin güçlü temsilcilerinden biri olan Sunset Grill & Bar, sushi konusundaki iddiasını şimdi ev konseptine uyarlıyor. Üstelik bu deneyim yalnızca bir sipariş değil; özenle hazırlanmış bir lezzet kurgusu sunuyor. Böylece mum ışığında kurduğunuz masa, Sunset’in imza sushi tabaklarıyla tamamlanıyor.

İstanbul’un İkonik Sushi Lezzetleri Artık Evinizde

Türkiye’de 1999 yılında ilk Sushi Bar konseptini sunan Sunset Grill & Bar, yıllar içinde Japon mutfağındaki uzmanlığını güçlü bir kimliğe dönüştürdü. Bugün ise bu mirası Sunset Sushi @ Home ile evlerinize taşıyor.

Siparişinizi doğrudan Sunset’in resmi web sitesi üzerinden verebilirsiniz. Alternatif olarak Fuudy uygulaması ve web sitesiüzerinden de kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece zahmetsiz bir şekilde özel akşamınızı planlayabilirsiniz.

Ayrıca Fuudy app ve web sitesi üzerinden verilen 5000 TL ve üzeri sushi siparişlerinde Sunset’in özel Sunset Cookbook kitabı hediye ediliyor. Bu ayrıcalık yalnızca lezzet değil, markanın mutfak vizyonunu da evinize getiriyor.

Crystal Visa Ayrıcalığı ile %20 İndirim

Romantizmi planlarken avantajı da düşünmek isteyenler için bir fırsat daha var. Yapı Kredi Crystal Visa kart sahipleri, Sunset Sushi @ Home siparişlerinde %20 indirim kazanıyor. Böylece premium bir deneyimi daha ayrıcalıklı şartlarla yaşayabiliyorsunuz.

Bu Sevgililer Günü’nde dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Çünkü artık İstanbul’un en güçlü sushi adreslerinden biri sofranıza geliyor. Siz ambiyansı hazırlayın. Mumları yakın. Müziği seçin. Geri kalan her detayı Sunset Sushi @ Home tamamlasın.