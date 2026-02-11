Arcadium Balıkçısı’nda Romantik ve Ritmik Bir 14 Şubat

Göktürk’te romantik bir akşam planlayanlar için adres netleşti. Arcadium Göktürk Balıkçı, 25 yıllık köklü geçmişini bu kez Sevgililer Günü özel programı ile taçlandırıyor. Üstelik gecceye müzik eşlik ediyor. DJ Can Karataş, kabinde aşk dolu ritimleriyle atmosferi yükseltiyor.

Bu özel akşamda yalnızca bir akşam yemeği değil, baştan sona deneyim odaklı bir program sizi bekliyor. Doğayla iç içe konumu, ferah ambiyansı ve taze deniz ürünleriyle bilinen mekan, romantizmi Göktürk’ün huzurlu atmosferiyle birleştiriyor.

Tazeliğin ve Zarafetin Buluştuğu Sofra

Arcadium Göktürk Balıkçı, denizden gelen tazeliği sofraya taşır. Mevsiminde seçilen balıklar, hijyenik mutfakta özenle hazırlanır. Ege otlarıyla zenginleşen salatalar sofrayı hafif ama karakterli bir başlangıçla açar.

Soğuk ve sıcak mezeler, deniz mahsullerinin en taze haliyle sunulur. Ardından ana tabakta ustalık konuşur. Lezzet dengesi, pişirme tekniği ve sunum bir araya gelir. Böylece her tabak yalnızca doyurmaz, aynı zamanda etki bırakır.

DJ Can Karataş ile Aşkın Ritmi Yükseliyor

Bu yılın en dikkat çeken detayı ise müzik. DJ Can Karataş, Sevgililer Günü gecesinde kabine geçiyor. Romantik ve enerjik setleriyle geceye tempo katıyor.

Dolayısıyla yemek sonrası sohbet, dansa dönüşüyor. Müzik, atmosferi sıradan bir akşamdan çıkarıp özel bir kutlamaya taşıyor. Göktürk’te deniz ürünleri eşliğinde DJ performansı deneyimi, gecceye farklı bir dinamizm kazandırıyor.

Huzurlu Atmosfer, Yüksek Hizmet Kalitesi

Arcadium Göktürk Balıkçı, yalnızca lezzetiyle değil, hizmet anlayışıyla da öne çıkar. Güler yüzlü ekip, misafir memnuniyetini merkeze alır. Doğayla uyumlu iç mekan tasarımı ise rahat bir ambiyans yaratır.

Şehrin karmaşasından uzak bu ortam, çiftlere sakin ama şık bir kutlama sunar. Böylece Sevgililer Günü planı, kalabalık ve kaotik bir deneyime dönüşmez. Aksine huzurlu ve zarif bir akşam yaşanır.

Göktürk’te Romantik Bir Gece İçin Rezervasyon

Arcadium Göktürk Balıkçı, Göktürk Merkez Mahallesi, Arcadium Life Çarşı Telekom Sokak No:1/F adresinde misafirlerini ağırlıyor.

Sevgililer Günü programına katılmak isteyenlerin erken rezervasyon yaptırması öneriliyor.

Rezervasyon: 0212 322 49 09