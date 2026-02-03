Sevgililer Günü’nde Inari Omakase ile Aşk ve Ateş Aynı Masada

Sevgililer Günü, birlikte geçirilen zamanın anlam kazandığı özel anlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu özel günde Inari Omakase, hazırladığı Sevgililer Günü menüsü ve tüm şubelerinde sunduğu Teppanyaki deneyimi ile romantizmi gastronomiyle buluşturuyor. İstanbul ve Bodrum’daki farklı lokasyonlarında misafirlerini ağırlayan mekan, Uzak Doğu mutfağını modern dokunuşlarla yorumlayarak Sevgililer Günü’nü sıradan bir akşamdan çok daha fazlasına dönüştürüyor. Böylece lezzet, atmosfer ve paylaşım duygusu aynı sofrada birleşiyor.

Sevgililer Günü İçin Özel Olarak Tasarlanan Menü

Bu yıl Sevgililer Günü için hazırlanan özel menü, Inari Omakase’nin çağdaş mutfak anlayışını güçlü bir şekilde yansıtıyor. Öncelikle tüm şubelerde sunulan Teppanyaki deneyimi dikkat çekiyor. Ateşin ustalıkla kontrol edildiği bu pişirme tekniği, yemeği yalnızca bir tat deneyimi olmaktan çıkarıyor. Aynı zamanda masaya ritim, dinamizm ve görsel bir şölen katıyor. Bununla birlikte Inari, sofrayı paylaşımın ve keşfin merkezine yerleştirerek romantik akşamları daha anlamlı kılıyor.

Teppanyaki Deneyimi ile Canlanan Romantik Atmosfer

Sevgililer Günü’nde atmosfer, lezzet kadar önemli bir rol üstleniyor. Inari Omakase, Teppanyaki deneyimi sayesinde misafirlerine canlı, enerjik ve etkileşimli bir akşam sunuyor. Uzak Doğu’nun köklü pişirme teknikleri, modern gastronomi anlayışıyla birleşiyor. Böylece ortaya katmanlı ve duyusal bir deneyim çıkıyor. Ayrıca Teppanyaki tezgahında hazırlanan tabaklar, çiftler arasında paylaşım hissini güçlendiriyor ve yemeği bir ritüele dönüştürüyor.

Öne Çıkan Lezzetlerle Dengeli Bir Tat Yolculuğu

Sevgililer Günü menüsü, aromatik ve dengeli tatlarla ilerleyen bir kurguya sahip. Menü, Gochujang Tofu ile başlıyor. Gochujang’ın derin aroması, susam yağının yuvarlak lezzetiyle birleşiyor. Ardından wakame salatası ferahlatıcı bir denge sağlıyor. Sonrasında gelen Rock Bass, lime, soya ve mirin dokunuşlarıyla hafif ve zarif bir deniz lezzeti sunuyor. Salmon Tahini ise tahinin karakteristik yapısını teriyaki sosunun tatlı-tuzlu dengesiyle buluşturuyor. Böylece menünün modern çizgisi netleşiyor.

Paylaşım Odaklı Ana Lezzetler

Ana lezzetlerde Teppanyaki ateşi ön plana çıkıyor. Beef Skewers, kecap manis ve Meksika biberi notalarıyla güçlü ve davetkar bir tat profili oluşturuyor. Bunun yanında Chicken Satay, fıstık sosunun yoğun aroması ve salatalık turşusunun ferah dokusuyla denge sağlıyor. Menü, Spicy Curry Shrimp ile cesur bir final yapıyor. Köri sosunun baharatlı derinliği, yuzu kosho coleslaw ile dengeleniyor ve Sevgililer Günü’ne akılda kalıcı bir kapanış ekliyor.

Inari Omakase’de Unutulmaz Bir Sevgililer Günü

Inari Omakase, Japon mutfağını yalnızca tabakta sunmuyor. Ateş, ritim ve hikaye bütünlüğüyle tasarladığı deneyim sayesinde Sevgililer Günü’nü özel bir gastronomi yolculuğuna dönüştürüyor. İster romantik bir akşam yemeği ister özel bir kutlama planlayın, Inari Omakase, bu özel gün için güçlü ve şık bir alternatif sunuyor.