Yalnızca 2 Malzemeyle Yapılan Viral Cheesecake Herkesi Şaşırtıyor!

Sosyal medyada viral olan tariflerin çoğu ya abartılır ya da ilk denemede hayal kırıklığı yaratır. Ancak bu kez durum biraz farklı. Son günlerde TikTok ve Instagram’da hızla yayılan iki malzemeli Japon cheesecake, hem pratikliği hem de lezzetiyle beklentileri gerçekten karşılıyor. Üstelik fırın yok, pişirme yok, uzun tarifler yok. Sadece iki basit malzeme var ve sonuç şaşırtıcı derecede başarılı.

İnternette en çok sevilen yemek trendlerinin ortak noktası genelde aynı: az efor, maksimum tat. Daha önce baked feta makarna ya da salatalık bazlı pratik tariflerin nasıl hayat kurtardığını gördük. Şimdi ise sahnede viral Japon cheesecake var. Deneyenlerin büyük kısmı aynı noktada birleşiyor: “Bu kadar basit olup bu kadar iyi olması mümkün mü?”

Viral Japon Cheesecake Nedir?

Adı her ne kadar Japon cheesecake olarak geçse de, bu tarif Japon mutfağının klasik, soufflé tarzı cheesecake’lerine benzemiyor. İsmini, trendin ilk olarak Japonya’da ortaya çıkmasından alıyor. Japon ev aşçıları, yoğurt ve sablé tarzı kurabiyelerle cheesecake benzeri bir tat elde etmeyi başardı. Tarif kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Amerika’da farklı bir yorum kazandı.

ABD’de bu tarifin yıldızı, karamelize ve baharatlı aromasıyla öne çıkan Biscoff bisküvileri oldu. Böylece ortaya, klasik cheesecake hissini çağrıştıran ama çok daha hafif bir alternatif çıktı.

Yalnızca İki Malzeme: Yoğurt ve Biscoff

Bu tarifin cazibesi tam olarak burada başlıyor. İki malzemeli cheesecake için ihtiyacınız olanlar:

Yoğurt

Biscoff bisküvi

Yoğurt seçiminde kıvam çok önemli. Daha yoğun ve kremamsı bir sonuç için Yunan yoğurdu veya skyr tercih ediliyor. Bu yoğurtların hafif ekşimsi yapısı, krem peynir tadına yaklaşan bir lezzet yaratıyor. Sade yoğurt kullanılabileceği gibi vanilya aromalı yoğurt da oldukça iyi sonuç veriyor.

Kurabiye tarafında ise Biscoff öne çıkıyor. Eğer Biscoff bulamazsanız, graham cracker ya da içi Biscoff kreması dolgulu sandviç bisküviler de alternatif olarak kullanılabiliyor.

Viral Cheesecake Nasıl Yapılıyor?

Hazırlık aşaması neredeyse yok denecek kadar kısa:

Yoğurt kabınız doluysa, birkaç kaşık yoğurdu kenara alın. Biscoff bisküvileri yoğurdun içine dik şekilde yerleştirin. Bisküvileri olabildiğince sık yerleştirin. Yoğurdun tadı baskın olduğu için bisküvi miktarını cömert tutmak önemli. Kabın kapağını kapatın ve buzdolabında en az birkaç saat, ideal olarak bir gece bekletin.

Bu süre boyunca bisküviler yoğurdun nemini emiyor ve yumuşak, kaşıkla alınabilir bir kıvam kazanıyor.

Tadım Notları: Cheesecake’e Ne Kadar Yakın?

Bu tarif, klasik cheesecake ile birebir aynı tadı vermiyor. Bunun en büyük nedeni içinde krem peynir, yumurta ve yoğun şeker bulunmaması. Ancak ortaya çıkan tat, beklentinin oldukça üzerinde.

Yumuşamış Biscoff bisküvileri, muzlu pudingteki bisküviler ya da süte batırılmış Oreo hissi yaratıyor. Yoğurdun ferah ekşiliğiyle birleşen baharatlı ve tereyağlı bisküvi aroması, cheesecake çağrışımını net biçimde veriyor. Servis öncesi üzerine biraz kırılmış, hala çıtır olan Biscoff serpmek ise doku kontrastı açısından harika bir dokunuş oluyor.

Kahvaltı mı Tatlı mı?

Bu tarifin en büyük farkı, şeker oranının oldukça düşük olması. Aynı zamanda yoğurttan gelen protein sayesinde kahvaltı için uygun bir cheesecake alternatifi haline geliyor. Daha tatlı bir versiyon isteyenler, yoğurda bisküvileri eklemeden önce biraz akçaağaç şurubu veya bal karıştırabiliyor.

Beş dakikalık aktif hazırlık süresiyle, ani misafirler ya da pratik bir tatlı arayanlar için güçlü bir kurtarıcı olduğunu söylemek mümkün.