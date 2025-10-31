Rüya Restoran, Çırağan Palace Kempinski’de Kapılarını Açıyor

Rüya Restoran, Anadolu mutfağının zengin mirasını modern dokunuşlarla yorumlayarak İstanbul’a geliyor. Dubai, Cannes ve Riyad’daki başarılarının ardından şimdi Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanan marka, gastronomi dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Rüya’nın yaratıcı ekibi, Çırağan Palace Kempinski Genel Müdürü Ralph Radtke ve Doğuş Yeme-İçme Grubu Başkan Yardımcısı Umut Özkanca ile birlikte bu özel projeyi bir yılı aşkın süredir titizlikle geliştiriyor. Restoranın çok yakında misafirlerini ağırlamaya başlaması planlanıyor.

Tarihi Doku ile Modern Lezzetlerin Buluştuğu Adres

Boğaziçi’nin en görkemli noktalarından birinde konumlanan Çırağan Palace Kempinski, 17. yüzyıldan bu yana İstanbul’un zarafet simgesi olmayı sürdürüyor. Rüya İstanbul, bu tarihi atmosferin içinde hem geleneksel hem çağdaş gastronomiyi buluşturacak. Restoran, Anadolu’nun paylaşım kültürünü yansıtan menüsüyle yerli ve yabancı konuklara benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Boğaz manzarası eşliğinde sunulacak tabaklar, Rüya’nın uluslararası deneyimiyle birleşerek İstanbul’un yeme-içme sahnesine yeni bir soluk getirecek.

Rüya’nın Yenilikçi ve Sosyal Yaklaşımı

Rüya, sadece bir restoran değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının temsilcisi. Marka, iyi yemeği sosyal bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor. İstanbul’un en prestijli lokasyonlarından birinde yer alacak olan mekan, akşamları imza kokteyller, canlı müzik ve DJ performanslarıyla enerjik bir atmosfer yaratacak. Böylece misafirler yalnızca lezzetle değil, eğlence ve etkileşimle de buluşacak.

Rüya Restoran, gastronomiyi sosyal yaşamla harmanlayan vizyonuyla öne çıkıyor. Her detayında özen, yaratıcılık ve modernliği birleştiren mekan, İstanbul’un kültürel hayatına da katkı sağlayacak. Çırağan Palace Kempinski’nin tarihi zarafetini çağdaş ruhla bir araya getiren Rüya, misafirlerine unutulmaz bir Boğaz deneyimi vadediyor.