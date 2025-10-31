Doğuş Hospitality, Azumi ve DIAFA Güç Birliği Kurdu

Azumi Ltd., Zuma, ROKA ve Oblix gibi dünyaca ünlü restoran markalarının yaratıcısı olarak, global gastronomi sahnesinde yeni bir döneme adım atıyor. Şirket, Abu Dabi merkezli lüks ağırlama yatırım grubu DIAFA ile stratejik ortaklık kurarak, uzun süredir ortağı olan Doğuş Hospitality (Doğuş Grubu) ile birlikte küresel büyüme vizyonunu güçlendiriyor.

Küresel Gastronomide Stratejik Bir Ortaklık

Bu yeni iş birliği, Azumi’nin uluslararası ölçekteki büyümesini ivmelendirmeyi hedefliyor. Grubun amiral gemisi markaları olan Zuma ve ROKA, yaklaşık yirmi yıldır modern Japon mutfağını çağdaş yorumlarla dünyaya tanıtıyor. Sade ama etkileyici tasarımları, mükemmeliyetçi servis anlayışı ve korunan kalite standartlarıyla öne çıkan Azumi, gastronomide küresel bir referans noktası haline geldi.

Yeni Yatırımlarla Genişleyen Vizyon

DIAFA’nın stratejik yatırımı, Azumi’nin marka portföyünü daha da güçlendirecek. Bu kapsamda, grubun lüks restoran zincirlerinin genişletilmesi, Oblix gibi mevcut markaların uluslararası ölçekte konumlandırılması ve yeni yaşam tarzı konseptlerinin oluşturulması planlanıyor. Azumi, yenilikçi yaklaşımlarıyla sadece gastronomi alanında değil, deneyim odaklı yaşam markalarıyla da küresel arenada fark yaratmayı amaçlıyor.

“Kültürel Özgünlükle Yaratıcılığın Buluşması”

Azumi Ltd. CEO’su Sven Koch, ortaklıkla ilgili olarak şunları dile getirdi:

“Bu iş birliği, ortak değerlerin ve vizyonun mükemmel bir birleşimini temsil ediyor. DIAFA’nın yaratıcılığa, zanaate ve kültürel özgünlüğe olan inancı, Azumi’nin DNA’sıyla birebir örtüşüyor. Doğuş Hospitality ve yeni ortağımız DIAFA ile birlikte Azumi’nin bir sonraki dönemini şekillendirmekten büyük heyecan duyuyoruz.”

Yeni Dönem, Yeni Standartlar

Bu ortaklık, Azumi’nin küresel gastronomi dünyasındaki lider konumunu pekiştiren bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Grup, yenilik, zarafet ve deneyimi harmanlayan vizyonuyla, dünya genelinde gastronomi standartlarını yeniden tanımlamayı sürdürecek.