Dijital Servis Deneyiminde Yeni Dönem: Seoul Kitchen

Seoul Kitchen, Kore mutfağının renkli, yenilikçi ve modern yorumlarını teknolojiyle birleştirerek gastronomiye yeni bir boyut kazandırıyor. 11 Ekim 2025’te Yapı Kredi bomontiada’da açılan restoran, Samsung iş birliğiyle geliştirdiği dijital altyapısıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.

Dijital Servis Altyapısıyla Fark Yaratan Deneyim

Seoul Kitchen, tamamen dijital servis altyapısına sahip ilk restoran olarak öne çıkıyor. Misafirler, menüden ödeme sürecine kadar her adımı Samsung’un ileri teknolojisiyle deneyimliyor. Galaxy Z Fold7 cihazlarının yenilikçi ekranları, menü incelemeyi ve sipariş vermeyi kolaylaştırırken, ödeme süreçlerini de hızlı ve temassız hale getiriyor. Böylece misafirler, Kore mutfağının özgün lezzetlerini çağdaş bir sistemle keşfediyor.

Teknolojiyle Lezzeti Birleştiren Atmosfer

Restoranın her detayı, Seul’ün enerjik ruhunu yansıtan bir teknoloji vizyonuyla tasarlanmış. Samsung’un OLED ekranları, mekânın dinamik ambiyansını tamamlıyor. Modern görsel-işitsel donanımlar, yemek deneyimini sadece damakta değil, tüm duyularda hissettiriyor. Özellikle karaoke alanı, misafirlere Seul gece hayatının eğlenceli enerjisini yaşatıyor.

Yeni Nesil Sadakat: Swallet Uygulaması

Seoul Kitchen, misafirlerine yalnızca lezzet değil, etkileşimli bir deneyim sunuyor. Swallet adlı yeni nesil cüzdan uygulamasını indiren ziyaretçilere, Kore mutfağının popüler tatlısı Çilekli Bingsu ikram ediliyor. Bu özel uygulama, markanın dijital sadakat sistemine de yenilik getiriyor.

Gastronomiyi Sosyal Deneyime Dönüştürmek

Lezzet, teknoloji ve eğlenceyi aynı potada eriten Seoul Kitchen, gastronomiyi sosyal bir buluşma alanına dönüştürüyor. Samsung iş birliğiyle hazırlanan bu konsept, yalnızca bir yemek deneyimi değil, aynı zamanda geleceğin restoran anlayışının da öncüsü.