Gastronominin En Renkli Buluşması: 7. Uluslararası Meze Festivali

Akra Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Meze Festivali, bu yıl da gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından seçili 17 restoran, iki gün boyunca misafirlere unutulmaz bir lezzet şöleni yaşattı. Yerli ve yabancı şeflerin hazırladığı özel tabaklar, festivalin enerjik atmosferinde meze kültürünün tüm zenginliğini gözler önüne serdi.

Meze Kültürünün Küresel Buluşması

Türkiye’nin en önemli gastronomi etkinliklerinden biri haline gelen Uluslararası Meze Festivali, bu yıl yedinci kez gerçekleştirildi. Akra Antalya’nın Boğaz havasını aratmayan deniz manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlik, hem lezzet hem de kültürel paylaşım açısından fark yarattı.

Festival, İspanya’dan Gandarias Jatetxea, Yunanistan’dan Ai Giorgis Restaurant, Kuzey Kıbrıs’tan Niazi’s, Rusya’dan Londri ve Viyana’dan Umarfisch gibi dünyaca ünlü restoranları ağırladı. Türkiye’den ise 7 Mehmet (Antalya), Asma Yaprağı (Alaçatı), Lokanta Feriye ve Hodan (İstanbul), Tola (Bursa), Millocal (Nevşehir), Kurul Bitez (Bodrum), TheLifeCo Restaurant (Antalya), Güzelburç Antakya Restoran (Hatay) ve Akra Antalya gibi güçlü markalar yer aldı.

Her bir restoran standı, sadece benzersiz tatlarla değil, renkli sunumlarıyla da dikkat çekti. Katılımcılar, yerel ve global meze kültürünün zenginliğini keşfederken, festival iki gün boyunca paylaşımın, sohbetin ve keyfin ön plana çıktığı bir gastronomi atmosferi yarattı.

Gastronomi Sohbetleriyle Zenginleşen Bir Deneyim

Festivalin bir diğer dikkat çeken yönü, alanında uzman isimlerin yer aldığı gastronomi söyleşileri oldu. İlk günün programında Nilhan Aras “Van Denizi'nden Beyşehir Gölü'ne Tuzlanmış Balık Öyküleri”, Doç. Dr. Ahmet Uhri “Fermantasyonun Kültür Tarihi” ve Aylin Örnek “Lakerda Atölyesi” oturumlarını gerçekleştirdi.

İkinci gün ise Doç. Dr. Elif Gözler Çamur “Lykia Sofrasında Roma Tadında” ve Ferhat Bora – Çağdaş Arman Bulut “Takipçi Sayısından Çok Fazlası” başlıklı sohbetleriyle büyük ilgi gördü. Bu oturumlar, mezenin sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültür aktarımı olduğuna vurgu yaptı.

Lezzet, Kültür ve Sohbetin Buluştuğu Festival

Akra Antalya’nın misafirperverliğiyle gerçekleşen 7. Uluslararası Meze Festivali, gastronomi dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak bir kez daha unutulmaz anılar bıraktı. Hem damaklara hem ruha hitap eden festival, meze kültürünü dünya sahnesine taşıyan bir marka etkinliği olarak konumunu pekiştirdi.