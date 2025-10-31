Her Detayda Bir Hikaye, Her Hikayede Karaca!

Hayat, küçük ritüellerin zarif birleşimidir. Sabahın ilk kahve kokusu, akşam sofralarının sıcaklığı, evin her köşesindeki huzur… Karaca, bu anların hepsine anlam katan bir imza taşıyor. 50 yılı aşkın tasarım mirasıyla, geleneksel estetiği modern yorumlarla birleştirip; işlevi duyguyla, teknolojiyi zarafetle buluşturuyor.

Her ürün, yaşam alanınızı yalnızca güzelleştirmek için değil, onu sizin hikayenizin bir parçasına dönüştürmek için tasarlanıyor.

Çünkü Karaca’da her detay, yaşamın kendisi kadar özel..

Kahve buharından sofra ışığına, yatak odasındaki sessizlikten evin mis kokusuna kadar… Her an, Karaca’nın inceliğiyle biçimleniyor.





Karaca Vintage Craft Süt Hazneli Espresso, Latte ve Cappuccino Makinesi

Her sabahı küçük bir ritüele dönüştürmek için tasarlandı. Karaca Vintage Craft Espresso Makinesi, entegre süt haznesiyle latte ve cappuccino hazırlamayı tek dokunuşla mümkün kılıyor. 19 bar basınç gücü sayesinde yoğun aromalı kahveler elde ederken, 1350W gücüyle kısa sürede mükemmel ısıya ulaşır. Fincan ısıtma plakası, ayarlanabilir bardak yüksekliği ve çift filtre sistemiyle profesyonel barista deneyimini ev konforuna taşır. Termoblok ısıtma teknolojisi, espresso ve süt köpüğü arasında anında geçiş sağlar. Her detayıyla vintage ruhu ve modern teknolojiyi birleştirir; günün en sakin anlarını kusursuz kahve kokularıyla taçlandırır.

Karaca Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu – İlke Çay Seti ve Pasta Takımı

Bir asırlık mirasın zarafetle yorumlanmış hali… Karaca Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu, Mustafa Kemal Atatürk’ün sofra kültüründeki özeni, düzeni ve estetik anlayışını günümüz sofralarına taşır. GMK imzasını taşıyan her parça, Cumhuriyet’in değerlerine zarif bir saygı duruşu niteliğindedir. İlke Çay Seti ve Pasta Takımı, altı temel ilkeyi temsil eden tasarımıyla birleşme ve bütünlüğü simgeler. Tabaklardaki sarmal detaylar, Cumhuriyet’in birleştirici ruhunu sembolize eder. Beş sayı konseptiyle üretilen set, dönemin sofra düzenine atıfta bulunarak tarihsel bir atmosfer yaratır. Bu koleksiyon, yalnızca bir ürün değil; bir dönemin zarafetini bugünün sofralarına taşıyan anlamlı bir hatıradır.

Karaca Mastermaid Chef Ultra D2000W Dijital Hamur Yoğurma Makinesi

Mutfağın kalbinde ustalıkla çalışan bir yardımcı… 2000W motor gücüyle en sert hamurları bile kolaylıkla yoğuran Karaca Mastermaid Chef, profesyonel performansı modern tasarımla buluşturur. 7 litrelik paslanmaz çelik haznesiyle büyük porsiyonları tek seferde hazırlar. Dijital ekranı ve 10 farklı hız kademesi, her tarife hassas kontrol sağlar. Zero Side Tech teknolojisiyle haznenin kenarında hamur bırakmaz, homojen karışım garantiler. Şeffaf kapağı sıçramayı önler, temizlik kolaylığı sağlar. Renk seçenekleriyle her mutfağa uyum sağlayan bu model, yaratıcılığını tariflere dönüştürmek isteyen herkes için mükemmel bir yoldaştır.

Karaca Biogranit 6 Dilim Inox Tost Makinesi

Zamansız tasarım, yüksek performans ve dayanıklılıkla birleşiyor. Karaca Biogranit Inox Tost Makinesi, paslanmaz çelik gövdesi ve granit kaplamalı plakalarıyla uzun ömürlü kullanım sunar. 2000W gücüyle hızlı ısınır, kısa sürede kusursuz tostlar hazırlamanıza imkân tanır. 6 dilim kapasitesiyle kalabalık sofralar için idealdir. 180 derece açılabilir kapağı sayesinde yalnızca tost değil, et ve sebze ızgaraları için de pratik çözümler sunar. Yağ toplama haznesi, hijyenik ve zahmetsiz bir temizlik sağlar. Estetik görünümüyle modern mutfaklara şıklık katan bu ürün, hem pratik hem de profesyonel sonuçlar arayanlar için ideal bir seçimdir.

Karaca Vintage Craft Pizza Makinesi ve Airfryer Cream

Klasik fırınların ötesinde, tek cihazla sınırsız lezzet. Karaca Vintage Craft Pizza Makinesi ve Airfryer, 15 farklı fonksiyonuyla mutfağı yeniden tanımlar. 2000W gücüyle hızlı ve verimli pişirme sunar; maksimum 400 derece sıcaklığa ulaşarak odun ateşi etkisi yaratır. 12 inçlik geniş pişirme alanı, hazır pizza, ev yapımı pizza, çıtır pizza ve odun ateşi fonksiyonlarıyla her damak zevkine hitap eder. Air Fry özelliğiyle yağsız kızartmalar hazırlayabilir, sağlıklı yemekleri lezzetten ödün vermeden sunabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi, geniş haznesi ve kolay temizlenebilir tasarımıyla modern mutfakların yeni yıldızı olur.

Cookplus Retro Popcorn Makinesi Küçük

Evde sinema keyfini nostaljik bir dokunuşla yaşamak isteyenler için tasarlandı. Cookplus Retro Popcorn Makinesi, sıcak hava sirkülasyonuyla yağsız ve sağlıklı patlamış mısırlar hazırlar. 5 dakika içinde bir ölçek mısırı mükemmel kıvama getirir. Yapışmaz yüzeyi ve çıkarılabilir üst kapağı sayesinde temizlik son derece kolaydır. Minimal boyutlarıyla her mutfağa uyum sağlar, vintage tasarımıyla dekoratif bir obje gibi görünür. Yağ ve tuz eklemeden, sadece doğal mısır taneleriyle hazırlanan popcorn’lar hem lezzetli hem hafif bir atıştırmalık sunar. Sağlıklı yaşamı keyifle buluşturmak isteyenler için ideal bir seçimdir.

Karaca Home Valeria Queen 8 Parça Çeyiz Seti Gold

Zarafetin ve konforun buluştuğu bir çeyiz klasiği… Karaca Home Valeria Seti, altın tonlarının asaletini detaylı dantellerle buluşturur. Dantelli nevresim, embos battaniye ve volanlı yastık kılıflarıyla kusursuz bir uyum yaratır. 200x220 cm ölçülerindeki geniş nevresim takımı, estetik olduğu kadar işlevseldir. Yumuşak dokusu, kaliteli kumaş yapısı ve klasik formu sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Sade şıklıkla ihtişamı dengede tutan bu set, yatak odalarında zamansız bir atmosfer oluşturur. Her detayında özen hissedilen Valeria, yeni başlangıçların zarif bir simgesidir.

Karaca Earth Collection Finesse 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Doğallığın zarafetle buluştuğu bir tasarım anlayışı… Earth Collection Finesse, doğadan ilham alan formlarıyla sofralara huzurlu bir sadelik getirir. Bej tonlarının sıcaklığı, yuvarlak ve akışkan hatlarla birleşerek her sunumu estetik bir deneyime dönüştürür. Organik formlu tabaklar, sade ama etkileyici bir bütünlük sunar. Günlük sofralardan özel davetlere kadar çok yönlü kullanım sağlar. Toprak renklerinden ilham alan bu koleksiyon, doğal malzemelerin estetiğini modern çizgilerle yorumlar. Earth Collection, sadece bir yemek takımı değil; doğayla uyumlu bir yaşam biçiminin sofralardaki zarif yansımasıdır.

Karaca Biogranit White Stone 7 Parça Tencere Seti

Sağlık, dayanıklılık ve estetik aynı çizgide buluşuyor. Karaca Biogranit White Stone Tencere Seti, özel granit kaplaması sayesinde yemeklerinizi minimum yağla pişirir, lezzeti korurken sağlıklı sonuçlar sunar. Yapışmaz yüzeyi temizlikte büyük kolaylık sağlar. Isıya dayanıklı cam kapakları, yemeklerinizi pişirirken zarafetle izleme imkânı verir. Modern beyaz taş görünümü, mutfakta ferah bir atmosfer yaratır. 7 parçadan oluşan set, günlük kullanımdan özel sofralara kadar her anınıza eşlik eder. Biogranit teknolojisiyle üretilen bu seri, mutfakta kalite ve estetiğin mükemmel dengesini sunar.

Karaca Earth Collection Galactic 55 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı

Galactic, sofralara modern bir sadelikle kozmik bir zarafet getiriyor. Earth Collection’ın en kapsamlı serilerinden biri olan bu set, doğadan ilham alan kıvrımlı hatlarıyla klasik formları yeniden tanımlar. 55 parçalık içeriğiyle kalabalık sofralara konfor ve estetik kazandırır. Bulaşık makinesine uygun yapısı, kullanım kolaylığı sağlar. Yuvarlak ve asimetrik hatlar, doğanın ritmini sofra estetiğine taşır. Beyaz tonlarındaki sade tasarım, her dekorla uyumlu bir fon oluşturur. Galactic, modern yaşamın hızına ayak uydururken sadeliğin zamansız güzelliğini sofralarla buluşturur.

Karaca Home Stone Therapy Kristal Koku Taşı Seti Balance

Evin atmosferini dengeleyen doğal bir dokunuş… Karaca Home Stone Therapy Balance, ferah bitkisel aromaları ve hafif çiçek notalarıyla zihni sakinleştirir, yaşam alanınıza huzur getirir. Limon, lavanta, biberiye ve okaliptüs gibi üst notalar, gün boyu ferahlık sağlar. Kristal taşlar, esansiyel yağları nazikçe yayarak uzun süreli koku deneyimi sunar. Cam bardağı, zarif bir obje estetiği taşır. Doğal malzeme kullanımıyla çevre dostu bir alternatif oluşturur. Stone Therapy koleksiyonu, yaşam alanlarında sadece bir koku değil, içsel denge ve huzurun sembolünü temsil eder.

Karaca Rimo Sızdırmaz Çelik Termos 600 ml

Günün her anında sıcak veya soğuk içeceğinizi koruyacak güvenilir bir yol arkadaşı. Karaca Rimo Termos, 8 saat sıcak, 6 saat soğuk tutma kapasitesiyle mükemmel ısı koruması sağlar. Paslanmaz çelik yapısı, dayanıklılığı garanti ederken, sızdırmaz kapağı taşımayı kolaylaştırır. 600 ml hacmi, günlük kullanım için idealdir. Hafif yapısı ve minimal formu, estetik ve işlevi bir arada sunar. Ofiste, seyahatte veya doğa yürüyüşlerinde her an elinizin altında olur. Karaca Rimo, kalite ve sadeliği bir araya getiren modern yaşamın küçük ama vazgeçilmez bir detayıdır.

Karaca Home Lisbon Lens Vazo 22 cm

Her mekana sanatsal bir dokunuş katan zarif bir obje. Karaca Home Lisbon Lens Vazo, el boyaması detayları ve seramik malzemesiyle fark yaratır. 22 cm yüksekliğindeki formu, hem çiçek aranjmanları hem de tek başına dekoratif kullanım için idealdir. Lens formundaki yapısı ışığı zarif bir biçimde yansıtır, bulunduğu ortama derinlik kazandırır. El işçiliği sayesinde her parça kendine özgü bir karakter taşır. Modern çizgilerle geleneksel ustalığı birleştiren bu vazo, ev dekorasyonunda sıcaklık ve estetik dengeyi mükemmel bir şekilde kurar.

Her parça, Karaca’nın zamana meydan okuyan zarafet anlayışının bir yansımasıdır.

Kimi zaman bir fincanda, kimi zaman sofrada, kimi zaman bir koku taşında hayat bulur. Teknolojiyle estetiği, gelenekle yeniliği buluşturan bu tasarımlar, yaşam alanınızı sadece güzelleştirmekle kalmaz; duygularınıza da dokunur. Çünkü Karaca, sadece bir marka değil, her gün yeniden şekillenen bir yaşam kültürüdür. Bir fincan kahvenin buharında, sofradaki sessizlikte, evin içindeki o huzurlu atmosferde — Karaca hep oradadır.

Yaşam, detaylarda saklıysa; o detayların adı Karaca’dır.