ROKA Bodrum Geri Dönüyor: 20 Mayıs’ta Yaz Başlıyor!

Bodrum yazı bu yıl güçlü bir geri dönüşe sahne oluyor. ROKA Bodrum, 20 Mayıs itibarıyla kapılarını yeniden açıyor ve sezonun en iddialı gastronomi deneyimlerinden birini başlatıyor. Üstelik bu özel deneyim, doğanın ve lüksün kusursuz dengesiyle öne çıkan Mandarin Oriental Bodrum içerisinde konumlanıyor.

“Summer of ROKA” mottosuyla geri dönen marka, yalnızca bir restoran değil; aynı zamanda yaz deneyimi sunan çok katmanlı bir yaşam alanı yaratıyor. Bu nedenle Bodrum’un enerjisi, bu yaz ROKA ile yeniden şekilleniyor.

Robatayaki Ateşiyle Şekillenen Akşamlar

ROKA’nın imza deneyimi olan Robatayaki mutfağı, akşam saatlerinde sahnenin merkezine yerleşiyor. Açık ateş üzerinde pişirilen tabaklar, hem görsel hem de aromatik olarak güçlü bir etki yaratıyor. Ayrıca bu teknik, Japon mutfağının en karakteristik yönlerinden birini modern bir yorumla sunuyor.

Akşam servisine odaklanan ROKA Restaurant, daha rafine ve odaklı bir atmosfer kuruyor. Bu sayede misafirler yalnızca yemek yemiyor; aynı zamanda ritmi, kokuyu ve mutfaktaki enerjiyi birebir hissediyor. Böylece deneyim, klasik fine dining anlayışının ötesine geçiyor.

ROKA by the Beach ile Gün Boyu Devam Eden Keyif

Gündüz saatlerinde ise sahne ROKA by the Beach’e geçiyor. Daha rahat bir atmosfer sunan bu alan, Bodrum yazının en keyifli anlarını yeniden tanımlıyor. Deniz kıyısında konumlanan bu bölüm, öğle yemeklerini sosyal ve dinamik bir deneyime dönüştürüyor.

Ayrıca lounge alanı ve şezlong düzeni, misafirlere gün boyu konfor sunuyor. İster uzun bir öğle yemeği planlayın ister sadece güneşin tadını çıkarın; bu alan her anı özel kılıyor. Üstelik doğayla iç içe konum, bu deneyimi daha da güçlü hale getiriyor.

Yazın En Çok Konuşulacak Adresi Olmaya Aday

ROKA Bodrum, yalnızca lezzetleriyle değil, aynı zamanda sunduğu bütünsel deneyimle dikkat çekiyor. Çünkü mekan, Bodrum restoranları arasında fark yaratan bir kurgu sunuyor. Hem akşam hem de gündüz farklı deneyimler sunması, burayı sezonun en çok tercih edilen adreslerinden biri haline getiriyor.

Üstelik rezervasyonlar şimdiden açıldı. Bu da yaz sezonu başlamadan yoğun ilgi gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle Bodrum planı yapanların, ROKA’yı listelerine eklemesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor.