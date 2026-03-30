The Clumsies İstanbul’da: Lucca’da Unutulmaz Bir Gecce

İstanbul’un gecce hayatı yeni bir ritim kazanıyor. Çünkü The Clumsies ve Lucca güçlerini bir araya getiriyor. Bu buluşma, yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda iki şehrin karakterini bir araya getiren güçlü bir deneyim sunuyor. Üstelik bu iş birliği, kokteyl kültürüne yön veren iki önemli markayı aynı sahnede buluşturuyor.

Dünyanın en prestijli listelerinden biri olan The World’s 50 Best Bars içinde yıllardır üst sıralarda yer alan The Clumsies, şimdi İstanbul’a geliyor. Öte yandan Lucca, bu iş birliğiyle yıllardır sürdürdüğü öncü rolü uluslararası bir perspektife taşıyor. Böylece İstanbul, global bar sahnesinin dikkatini bir kez daha üzerine çekiyor.

İstanbul’da Tek Geccelik Bir Deneyim

17 Nisan geccesi, The Clumsies, Lucca İstanbul’da sahneyi devralıyor. Ancak bu gecce sıradan bir guest shift değil. Aksine, yaratıcı reçeteler ve deneyim odaklı servis anlayışıyla kurgulanan özel bir takeover sunuluyor.

Bu özel gecede sunulan kokteyller, Atina’nın yaratıcı enerjisini İstanbul’un dinamik atmosferiyle buluşturuyor. Böylece her bir bardak, iki farklı şehrin ruhunu aynı anda hissettiriyor. Ayrıca bu deneyim, İstanbul’da nadir karşılaşılan bir bar buluşması olarak öne çıkıyor.

Atina’da Devam Eden Hikaye

Seri yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmıyor. 29 Nisan’da bu kez Lucca ekibi Atina’ya gidiyor ve The Clumsies’te sahneyi devralıyor. Böylece iş birliği tek yönlü kalmıyor; aksine gerçek bir kültürel değişime dönüşüyor.

Bu karşılıklı takeover, iki şehrin kokteyl anlayışını aynı platformda buluşturuyor. İstanbul’un enerjisi, Atina’nın yaratıcılığıyla birleşiyor. Sonuç olarak ortaya çıkan deneyim, yalnızca içki değil, aynı zamanda bir şehir hikayesi sunuyor.

Kokteyl Kültüründe Yeni Bir Köprü

The Clumsies ve Lucca iş birliği, kokteyl dünyasında güçlü bir mesaj veriyor. Çünkü bu buluşma, sadece iki markayı değil, iki farklı kültürü bir araya getiriyor. Ayrıca bu deneyim, kokteyl tutkunlarına sıradanın ötesinde bir gecce vaat ediyor.

İstanbul ve Atina arasında kurulan bu yaratıcı köprü, global bar sahnesinde dikkat çekiyor. Üstelik bu özel seri, sezonun en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olmaya aday görünüyor. Eğer kokteyl kültürüne ilgi duyuyorsanız, bu deneyimi kaçırmamak gerekiyor.