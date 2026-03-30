Michelin Dokunuşu Izaka Terrace’ta: Four Hands Dinner Deneyimi

İstanbul’un gastronomi sahnesi, Nisan ayında güçlü bir iş birliğine hazırlanıyor. Şehrin en dikkat çekici teraslarından biri olan Izaka Terrace, iki önemli şefi aynı mutfakta buluşturuyor. Izaka Terrace Head Chef’i Serhat Eliçora ile Michelin yıldızlı Hide Restaurant’ın Chef Director’ü Josh Angus, “Four Hands Dinner” konseptiyle iki geccelik özel bir deneyim sunuyor.

İki Şef, Tek Menü, Güçlü Bir Deneyim

13 ve 14 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek bu özel organizasyon, yalnızca bir akşam yemeği değil; aynı zamanda gastronomi deneyimi odağında kurgulanan bir buluşma sunuyor. Üstelik Boğaz manzarasına karşı konumlanan Izaka Terrace, bu deneyimi atmosfer açısından da ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor.

Serhat Eliçora’nın yerel ürünlere dayalı yaklaşımı ile Josh Angus’un modern Avrupa mutfağındaki teknik hakimiyeti aynı menüde birleşiyor. Böylece ortaya hem dengeli hem de karakter sahibi bir lezzet anlatısı çıkıyor. Ayrıca iki farklı mutfak kültürünün aynı tabakta buluşması, bu deneyimi sıradan bir fine dining akşamından ayırıyor.

7 Course Degustasyon Menüsü ile Katmanlı Lezzet Yolculuğu

Gecceye özel hazırlanan degustasyon menüsü, toplamda 7 course’tan oluşuyor. Şefler, mevsimin en iyi ürünlerini seçiyor ve yerel üreticilerle güçlü bir bağ kuruyor. Böylece her tabakta hem teknik ustalık hem de ürün kalitesi öne çıkıyor.

Ayrıca her course için özel olarak tasarlanan içecek eşleşmeleri, menünün bütünlüğünü tamamlıyor. Bu detay, deneyimi yalnızca yemek odaklı değil, çok katmanlı bir gastronomi yolculuğuna dönüştürüyor.

Öte yandan menüde kullanılan teknikler ve sunum dili, modern mutfak anlayışını net bir şekilde yansıtıyor. Ancak şefler, bu yaklaşımı abartıya kaçmadan dengeli bir şekilde sunuyor.

İstanbul Gastronomi Sahnesinde Öne Çıkan Bir Buluşma

“Four Hands Dinner”, İstanbul’da son yıllarda yükselen deneyim odaklı yeme-içme anlayışının güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Çünkü bu tarz etkinlikler, yalnızca lezzet sunmakla kalmıyor; aynı zamanda hikaye anlatan bir akşam kurguluyor.

Üstelik sınırlı sayıda misafir kabul edilecek olması, bu deneyimi daha da özel kılıyor. Bu nedenle etkinlik, şehrin gastronomi ajandasında kaçırılmaması gereken buluşmalar arasında yer alıyor.

Izaka Terrace, bu iş birliğiyle hem uluslararası hem de yerel mutfak perspektifini aynı sofrada buluşturuyor. Böylece İstanbul’un gastronomi sahnesine güçlü bir katkı sunuyor.