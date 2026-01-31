Restoranlarda Servis ve Kuver Ücreti Yasaklandı

Tüketicileri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme ile birlikte restoranlarda uzun süredir tartışma konusu olan servis ücreti ve kuver ücreti uygulamaları net bir şekilde yasaklandı.

Yeni karar, tüketici haklarını güçlendirmeyi ve fiyatlandırmada şeffaflığı artırmayı hedefliyor. Böylece yeme-içme sektöründe sıkça karşılaşılan sürpriz ek ücretlerin önüne geçiliyor.

Hangi İşletmeleri Kapsıyor?

Yönetmelik, lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmeleri kapsıyor. Buna göre işletmeler, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti ya da benzeri isimler altında tüketiciden ayrıca bir bedel talep edemeyecek. Ayrıca bu tür ücretlendirmeler, ad ne olursa olsun artık yasal karşılık bulamayacak.

Bu düzenleme, özellikle hesap aşamasında yaşanan anlaşmazlıkları azaltmayı amaçlıyor. Bununla birlikte tüketiciler, ödedikleri bedelin karşılığını daha net bir şekilde görebilecek.

Fiyat Şeffaflığı Zorunlu Hale Geldi

Yeni yönetmelik yalnızca yasak getirmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda fiyat şeffaflığı ilkesini de zorunlu kılıyor. İşletmeler, sunacakları tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlarını açık ve anlaşılır biçimde belirtmek zorunda kalacak. Eğer menü fiyatına dahil olmayan bir unsur varsa, bu bedelin önceden ve net şekilde tüketiciye sunulması gerekecek.

Böylece tüketiciler, sipariş vermeden önce toplam ödeyecekleri tutarı bilecek. Sonuç olarak hem güven artacak hem de sektörde standartlaşma sağlanacak.

Tüketici Hakları Açısından Ne Anlama Geliyor?

Bu karar, tüketici hakları açısından önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaygınlaşan ve çoğu zaman eleştirilen kuver uygulamaları artık hukuki zeminini kaybediyor. Öte yandan denetimlerin artmasıyla birlikte, kurallara uymayan işletmeler yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Sonuç olarak yeni düzenleme, yeme-içme sektöründe daha adil, öngörülebilir ve şeffaf bir fiyatlama döneminin kapısını aralıyor.