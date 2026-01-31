Zuma Istanbul’da Sevgililer Günü: Lezzet ve Ritmin Buluşması

Zuma Istanbul, Sevgililer Günü’nü yalnızca romantik bir akşam yemeği olarak değil, aynı zamanda çok katmanlı bir gastronomi ve müzik deneyimi olarak kurguluyor. Modern Japon mutfağının rafine yorumları, mekanın enerjik atmosferiyle birleşiyor. Böylece şehirde bu özel günü farklı bir ritimde yaşamak isteyenler için güçlü bir alternatif ortaya çıkıyor. Üstelik Sevgililer Günü ruhu, Zuma’nın kendine özgü dinamizmiyle daha çağdaş bir boyut kazanıyor.

Sevgililer Günü’ne Özel Menüde Japon Zarafeti

Bu özel gecce için hazırlanan Sevgililer Günü menüsü, Zuma’nın imza lezzetlerini sofistike bir dengeyle bir araya getiriyor. Menü, trüflü ponzu sosuyla servis edilen ızgara edamame ile başlıyor. Somon ve ton balığı tartar, akşamın seçkin tonunu daha ilk tabaklarda hissettiriyor. Ardından baharatlı ponzu sosuyla sunulan taze istiridyeler ve hafif kızartılmış karides tempura, lezzet geçişlerini kusursuz biçimde tamamlıyor.

Gastronomik yolculuk, trüflü ponzu sosla hazırlanan et tataki ve lüks sushi çeşitleriyle devam ediyor. Bununla birlikte wafu sosu ve susamla lezzetlendirilmiş kuşkonmaz, umeboshi ile marine edilmiş kaz ciğeriyle birlikte sunuluyor. Miso sosunun derin aroması, tabaklara karakter kazandırıyor.

Ana Yemeklerde Güçlü ve Dengeli Tatlar

Ana yemekler, modern Japon mutfağı anlayışını güçlü ama rafine dokunuşlarla yansıtıyor. Wafu sosu ve çıtır sarımsak eşliğinde servis edilen antrikot, et severler için iddialı bir seçenek sunuyor. Umeboshi, shiso ve mentaiko ile zenginleştirilen deniz tarağı ise deniz ürünlerinde denge arayanlara hitap ediyor. Hoba yaprağında pişirilmiş, miso ile marine edilmiş morina balığı ise menünün en zarif dokunuşlarından biri olarak öne çıkıyor. Finalde sunulan Sevgililer Günü tatlı tabağı, bu özel akşamı şık bir tatlı kapanışla tamamlıyor.

Müzik, Atmosfer ve Ritmin Buluşması

İstinyePark’ın kalbinde yer alan Zuma Istanbul, DJ performansları ve canlı müzik eşliğinde gecenin temposunu yükseltiyor. Böylece canlı müzik, DJ performansı ve gastronomi aynı anda sahneye çıkıyor. Ritmik melodilerle çevrelenen masa başı sohbetleri, Sevgililer Günü’nü klasik romantik kalıpların dışına taşıyor. Sonuç olarak Zuma Istanbul, aşkı, lezzeti ve müziği tek bir atmosferde buluşturarak unutulmaz bir gecce vadediyor.