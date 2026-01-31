Frankie’den Sevgililer Günü’ne Özel Sofistike Buluşma

Frankie, Sevgililer Günü’nü klasik kutlamaların ötesine taşıyan özel bir atmosferle karşılıyor. Galataport İstanbul’un enerjik ve kozmopolit ruhu, Frankie’nin sofistike çizgisiyle birleşiyor. Böylece romantizm, yalnızca masada değil; müzikte, ışıkta ve mekanın ritminde de hissediliyor. Bu özel gece, aşkı modern bir dille yaşamak isteyen çiftler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

MediterrAsian Menü ile Çok Katmanlı Bir Lezzet Deneyimi

Sevgililer Günü’ne özel kurgulanan MediterrAsian menü, Frankie’nin mutfak yaklaşımını net biçimde yansıtıyor. Akdeniz mutfağının seçkin ürünleri, Asya mutfağından ilham alan teknikler ve baharatlarla bir araya geliyor. Böylece tabaklarda hem tanıdık hem de sürprizli tatlar ortaya çıkıyor. Üstelik Sevgililer Günü’nde a la carte tercih eden misafirler için hazırlanan menü, lezzet tutkunlarına özgür ve rafine bir deneyim sunuyor.

Bu yaklaşım, yemeği yalnızca bir akşam yemeği olmaktan çıkarıyor. Bunun yerine paylaşılan tabaklar, sohbeti ve ritmi destekleyen bir gastronomi yolculuğuna dönüşüyor.

Bar Alanında Aşkın Ritmi Yükseliyor

Yemekten sonra geccenin temposunu yükseltmek isteyenler için Frankie’nin bar alanı, Sevgililer Günü’nün en canlı duraklarından biri haline geliyor. İmza kokteyller, zarif ambiyans ve mekânın karakteristik tasarımı romantik buluşmaları tamamlıyor. Ayrıca bar, yalnızca bir içki alanı olarak değil; sosyal ve dinamik bir buluşma noktası olarak konumlanıyor.

Saatler 22.30’u gösterdiğinde, “Frankie’nin Kalbi” olarak anılan özel tasarım bar alanında müzik ön plana çıkıyor. Kaan Demiral, DJ setiyle gecenin ritmini belirliyor. Elektronik dokunuşlarla şekillenen müzik, mekanın enerjisini yükseltiyor ve romantik atmosferi hareketle tamamlıyor.

Lezzet, Müzik ve Atmosfer Tek Geccede Buluşuyor

Frankie, bu özel geccede romantik atmosfer, müzik ve gastronomiyi dengeli bir kurguda bir araya getiriyor. Işık, ses ve mekân uyumu sayesinde Sevgililer Günü, hafızada iz bırakan bir deneyime dönüşüyor. Sonuç olarak Frankie, aşkı kutlamak isteyenleri Galataport İstanbul’da modern, şık ve ritmi yüksek bir geceye davet ediyor.