Kumiko Sushi & More ile 14 Şubat’ta Uzak Doğu Dokunuşu

Kumiko Sushi & More, Sevgililer Günü’nü sıradan bir akşam yemeğinin ötesine taşıyan özel bir deneyim sunuyor. CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul bünyesinde konumlanan mekan, 14 Şubat’a özel hazırladığı menüyle Uzak Doğu mutfağının rafine tatlarını romantik bir atmosferle buluşturuyor. Bu özel akşamda lezzet, estetik ve paylaşım aynı masada buluşuyor. Üstelik şehir merkezindeki konumu sayesinde çiftler, yoğun bir plan yapmadan kendilerini bu zarif deneyimin içinde buluyor.

Japon Estetiğiyle Şekillenen Zarif Atmosfer

İstanbul’un kalbinde yer alan Kumiko Sushi & More, Japon kültürünün dingin ve incelikli estetiğini modern dokunuşlarla yorumluyor. Mekan, sade çizgileri ve sıcak ışık kullanımıyla samimi bir ambiyans yaratıyor. Böylece çiftler, kalabalıktan uzak bir ortamda birbirlerine odaklanabiliyor. Ayrıca servis temposu ve masa düzeni, Sevgililer Günü’nün romantik ruhunu destekliyor. Kısacası Kumiko, yalnızca bir restoran değil; duyguyu merkeze alan bir buluşma noktası sunuyor.

Sevgililer Günü’ne Özel Menüde Uzak Doğu Dokunuşları

Sevgililer Günü Menüsü, dengeli ve akıcı bir lezzet yolculuğu vadediyor. Menü, ponzu soslu ızgara Japon fasulyesi edamame ile başlıyor. Ardından zencefil aromasıyla zenginleşen maguro nitsuke ve mevsim yeşillikleriyle hazırlanan tofu salatası geliyor. Sıcak seçeneklerde ise soya sosuyla tatlandırılmış gyutataki ve çıtır dokusuyla öne çıkan tempura dikkat çekiyor. Bu bölüm, klasik Japon mutfağının tekniklerini modern sunumlarla birleştiriyor.

Zamansız Sushi Seçkisi ve Tatlı Final

Menünün yıldızı olan 22 parçalık sushi tabağı, California Roll ve Unagi Roll gibi ikonik tatları bir araya getiriyor. Bununla birlikte trüflü maguro nigiri, tobiko sake nigiri ve ebi nigiri gibi seçenekler sofraya şıklık katıyor. Akşam, çilek ve vanilya aromalı mochi ile tatlı bir kapanış yapıyor. Böylece lezzet yolculuğu hafif, dengeli ve akılda kalıcı bir finalle tamamlanıyor.

Sevgililer Günü İçin Kusursuz Bir Seçim

Sonuç olarak Kumiko Sushi & More, Sevgililer Günü’nde romantizmi lezzetle taçlandırmak isteyen çiftler için güçlü bir alternatif sunuyor. Hem menüsü hem de atmosferiyle iki kişilik anlara alan açıyor. Eğer 14 Şubat’ı sakin, şık ve özenli bir deneyimle kutlamak istiyorsanız, Kumiko doğru adres olarak öne çıkıyor.