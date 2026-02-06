Ramazan Ayında Saray İhtişamı: Çırağan Palace Kempinski

İstanbul’un en görkemli simgelerinden biri olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Ramazan ayını geleneksel sofralarla modern dokunuşları buluşturan ayrıcalıklı deneyimlerle karşılıyor. Boğaz’a nazır konumu, tarihi saray mimarisi ve rafine servis anlayışıyla öne çıkan otel, bu özel dönemde iftar ve sahur ritüellerini yalnızca bir yemek değil, bütüncül bir deneyim haline getiriyor. Böylece Ramazan, saray ihtişamı eşliğinde anlamlı ve unutulmaz bir atmosfere taşınıyor.

Tuğra Restoran’da Osmanlı Mirasıyla İftar Deneyimi

Sarayın ikonik mekanlarından Tuğra Restoran, Ramazan boyunca geleneksel iftar menüsü ile misafirlerini ağırlıyor. Osmanlı ve Türk mutfağını çağdaş yorumlarla harmanlayan mutfak yaklaşımı, köklü gastronomi mirasını günümüze taşıyor. Michelin Guide ve Gault&Millau tarafından ödüllendirilen restoran, iftar sofralarını titizlikle kurgulanan lezzetlerle zenginleştiriyor. Bu nedenle Tuğra, Ramazan akşamlarını sadece bir yemek daveti olmaktan çıkararak kültürel bir yolculuğa dönüştürüyor.

İftariyeliklerden Ana Yemeklere Dengeli Bir Akış

İftar sofraları, Ramazan geleneğinin vazgeçilmezi olan iftariyelikler ile başlıyor. Sahin, Antep zeytin piyazı, mercimek fava, muhammara ve zeytinyağlı mezeler sofrada güçlü bir başlangıç sunuyor. Ardından Mardin kırmızı mercimeği ve naneli tereyağı ile hazırlanan Çeşm-i Nigar çorbası servis ediliyor. Ara sıcaklarda sumaklı yoğurtlu lahana dolması, paçanga böreği ve içli köfte yer alıyor. Ana yemeklerde ise özel tariflerle hazırlanan seçenekler, iftar deneyimini dengeli ve doyurucu bir çizgide tamamlıyor.

Tatlı Büfesiyle Finali Güçlenen Sofralar

İftarın finalinde sunulan tatlı çeşitliliği, Ramazan sofralarının en keyifli anlarını oluşturuyor. Kazandibi, güllaç, kalburabastı, revani ve kaymaklı ekmek kadayıfı kişiye özel sunumlarla servis ediliyor. Bununla birlikte Gaziantepli baklava şefleri tarafından hazırlanan el açması fıstıklı baklavalar, tatlı büfesinin yıldızları arasında yer alıyor. Özenle hazırlanan bu menü, kişi başı KDV dahil 7.800 TL olarak sunuluyor.

Rüya İstanbul’da Borsa Restaurant İmzası

Çırağan Sarayı bünyesinde yer alan Rüya İstanbul, Borsa Restaurant iş birliğiyle Ramazan ayına özel iftar sofraları sunuyor. Çağdaş İzmir mutfağı çizgisinde şekillenen menü, Anadolu’nun zamansız lezzetlerini Boğaz manzarası eşliğinde misafirlerle buluşturuyor. Bu özel iftar deneyimi, KDV dahil 6.200 TL fiyatıyla Ramazan akşamlarına güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Çırağan Palace Shop ile Saray Lezzetleri Evde

Ramazan boyunca Çırağan Palace Shop, geleneksel paylaşım kültürünü destekleyen özel lezzetleri online olarak sunuyor. Gaziantepli ustalar tarafından hazırlanan baklavalar, iftar sofralarına ve bayram ziyaretlerine zarif bir dokunuş katıyor. Misafirler, bu özel ürünleri online siparişle temin edebiliyor ya da otelden teslim alabiliyor.

Kurumsal İftarlar İçin Tarihi Mekanlar

Kurumsal iftar davetleri için Çırağan Sarayı’nın ihtişamlı salonları, profesyonel ekip ve özel menüler eşliğinde hizmet veriyor. İş dünyasına yönelik planlanan bu organizasyonlar, etkileyici atmosferiyle fark yaratıyor. Detaylı bilgi için 0212 326 45 45 numaralı telefon ya da [email protected] adresi üzerinden iletişim kurulabiliyor.

Konaklayan Misafirler İçin Özel Sahur Servisi

Ramazan süresince otelde konaklayan misafirler, özel sahur menüsü ile ağırlanıyor. Oda servisinden sunulan bu hizmet, konaklama fiyatına dahil ediliyor. Böylece misafirler, Ramazan ayının ritmini konforlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı sürdürüyor.