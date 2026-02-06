Panora Restaurant’ta Akdeniz’e Karşı Özel Şarap Tadımı

Akdeniz’in büyüleyici manzarası, seçkin şaraplar ve gastronomiyle kurulan rafine bir bağ… Panora Restaurant, 14 Şubat Cumartesi günü şarap kültürünü deneyim odaklı bir bakışla ele alan özel bir tadım etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Özel şarap tadımı, lezzet ve aromayı yalnızca damakta değil, mekanın ruhunda da hissettiren seçkin bir buluşma olarak öne çıkıyor. Bu nedenle etkinlik, klasik tadım anlayışının ötesine geçerek Akdeniz yaşam tarzını sofraya taşıyor.

Akdeniz Manzarasıyla Derinleşen Şarap Deneyimi

Etkinlik, Akdeniz manzarası eşliğinde planlanan atmosferiyle şarap tadımını duyusal bir yolculuğa dönüştürüyor. Her kadeh, terroir bilgisini ve üzüm karakterini net biçimde yansıtırken, manzara deneyimi tamamlayan güçlü bir arka plan sunuyor. Bununla birlikte mekânın sakin ve zarif çizgisi, odaklanmayı kolaylaştırıyor. Böylece katılımcılar, aromaları daha bilinçli şekilde keşfetme fırsatı yakalıyor.

Serdar Ceyran Rehberliğinde Seçkin Şaraplar

Tadım programı, Head Sommelier Serdar Ceyran rehberliğinde ilerliyor. Ceyran, şarapların üretim süreçlerini, üzüm çeşitlerini ve servis detaylarını yalın bir anlatımla aktarıyor. Ayrıca her kadehte aromatik yapı, denge ve gövde üzerine yapılan açıklamalar, tadımı eğitici bir deneyime dönüştürüyor. Bu yaklaşım, şarabı yalnızca içilen bir içecek olmaktan çıkarıyor ve kültürel bir anlatı haline getiriyor.

Baykaner Gönen İmzalı Lezzet Eşleşmeleri

Etkinliğin gastronomi ayağında Executive Chef Baykaner Gönen imzası öne çıkıyor. Gönen, şaraplarla uyumlu tatlar üzerinden kurgulanan eşleşmelerle deneyimi güçlendiriyor. Lezzetler, şarabın karakterini bastırmadan destekleyen dengeli dokunuşlar sunuyor. Dolayısıyla tadım, hem mutfak hem de şarap perspektifinden bütüncül bir yapıya kavuşuyor.

Saat ve Program Detayları

14 Şubat Cumartesi, 15.30 – 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan özel şarap tadımı, sınırlı katılımcı sayısıyla planlandı. Bu sayede etkinlik boyunca birebir iletişim ve detaylı anlatım ön planda kalıyor. Ayrıca zamanlama, günün sakin ritmiyle uyum sağlayarak deneyimi daha keyifli hale getiriyor.

Lezzet, Kültür ve Aromanın Buluştuğu Bir Davet

Panora Restaurant’ta düzenlenen bu şarap tadımı etkinliği, gastronomi meraklıları ve şarap tutkunları için güçlü bir buluşma noktası oluşturuyor. Akdeniz’in ilham veren atmosferi, uzman rehberlik ve özenli lezzet eşleşmeleriyle birleşiyor. Sonuç olarak ortaya, hafızada iz bırakan seçkin bir deneyim çıkıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0532 704 59 91