Gastronomi Dünyası Swissôtel’de Buluştu: Ulusal Aşçılık Kampı

Bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan Ulusal Aşçılık Kampı, Toprak temasıyla gerçekleştirilen lansman programıyla gastronomi dünyasının gündemine güçlü bir giriş yaptı. Mengen Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) yürütücülüğünde hayata geçen organizasyon, 26 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında Mengen’de gerçekleştirilecek. Kampın tanıtımı ise İstanbul’un prestijli adreslerinden Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen özel bir buluşmayla yapıldı.

Akademi, Sektör ve Mezunlar Aynı Masada

Lansman programı, gastronomi dünyasının farklı disiplinlerini ortak bir zeminde buluşturdu. Akademisyenler, şefler, sektör temsilcileri, iş insanları ve Mengen Aşçılık Okulu mezunları, bilgi paylaşımı ve ortak üretim odağında bir araya geldi. Bununla birlikte gıda sanayi yöneticileri, restoran grubu temsilcileri, HORECA profesyonelleri ve eğitimciler de etkinlikte aktif rol aldı. Bu çok paydaşlı yapı, Ulusal Aşçılık Kampı’nın yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda güçlü bir mesleki dayanışma platformu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

“Toprak” Temasıyla Kurgulanan Zengin Program

Programın sunumunu ASOMDER Genel Sekreteri Öğr. Gör. Dr. Emrah Yıldız üstlendi. Açılış konuşmasını ise ASOMDER Başkanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen MYO öğretim elemanı Öğr. Gör. Berker Çiftçi gerçekleştirdi. Çiftçi, kamp süresince Türkiye genelindeki 80 üniversiteden birer öğretim elemanı ve birer öğrencinin Mengen’de buluşacağını vurguladı.

Kamp programı; kök, başak, mantar ve süt başlıkları etrafında şekillenen uygulamalı eğitimler, konferanslar, söyleşiler, ateş başı sohbetleri ve ortak üretim çalışmaları ile dikkat çekiyor. Böylece katılımcılar, toprağın gastronomiyle kurduğu ilişkiyi hem teorik hem de pratik düzlemde deneyimleme fırsatı bulacak.

Mengen Ekolünün Gücü ve Sürekliliği

Lansmanda söz alan Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki, Mengen Aşçılık Okulu’nun Türkiye gastronomi tarihinde taşıdığı özel role dikkat çekti. Okulun, uzun yıllardır sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırdığını vurgulayan Öztiryaki, mezunların yurt içi ve yurt dışındaki başarılarının bu mirasın en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Ekol Food Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bilen ise Mengen ekolünü bir eğitim kurumunun ötesinde, güçlü bir mesleki kültür olarak tanımladı. Bu kültürün gıda ve restoran sektöründe güven duygusunu beslediğini belirten Bilen, Ulusal Aşçılık Kampı’nın bu birikimi yeni kuşaklara aktaran önemli bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Mesleki Dayanışma ve Yerel Destek

Günaydın Restoranları’nın sahibi ve Mengen Aşçılık Okulu mezunu Cüneyt Asan, mezunların Türkiye ve dünya gastronomisinde kalite çıtasını yükselten işlere imza attığını vurguladı. Bu mirasın sürdürülebilirliğinin ise ortak çaba ile mümkün olacağını ifade etti.

Kampın ilk yıllarından bu yana organizasyonda yer alan Şef Murat Aslan, yapının zaman içinde güçlü bir mesleki dayanışma alanına dönüştüğünü dile getirdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Kaya da üniversite olarak projeye verdikleri desteğin altını çizdi. Mengen’in aşçılık kimliğiyle Türkiye gastronomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, belediye olarak organizasyonun proje ortağı olmaktan duydukları memnuniyeti paylaşarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yerel Lezzetlerle Noktalanan Lansman

Lansman programı, Utkan Günaçtı ve otelin mutfak şefi Soner Keskin’in ev sahipliğinde gerçekleşen, Mengen yöresine özgü lezzetlerin sunulduğu özel bir kahvaltı ile sona erdi. Böylece etkinlik, temasıyla uyumlu şekilde toprağın lezzete dönüşen hikâyesini sofraya taşıdı.

VI. Ulusal Aşçılık Kampı, 26 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında Mengen’de düzenlenecek.