James Beard Awards 2026 Yarı Finalist Listesi Duyuruldu

ABD gastronomi dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan James Beard Awards 2026 yılı yarı finalistleri resmen açıklandı. 3 Şubat 2026 tarihinde duyurulan liste, ülke genelinde öne çıkan şefleri, restoranları ve yeni gastronomi projelerini bir araya getiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da açıklanan isimler, sektördeki güncel eğilimleri ve yaratıcı mutfak anlayışlarını net biçimde yansıtıyor.

2026 Yarı Finalist Listesinde Öne Çıkan Kategoriler

2026 yılı yarı finalistleri; Seçkin Şef, Seçkin Restoran, En İyi Yeni Restoran, Yükselen Şef ve Bölgesel En İyi Şef gibi birçok farklı kategoriyi kapsıyor. Bu geniş yapı, Amerikan gastronomisinin yalnızca büyük şehirlerde değil, ülkenin dört bir yanında nasıl geliştiğini ortaya koyuyor. Ayrıca jüri, teknik ustalık kadar özgün anlatımı ve kültürel arka planı da değerlendirme kriterleri arasında tutuyor.

Şef Kategorilerinde Dikkat Çeken İsimler

Bu yılın yarı finalist şefleri arasında sektörde güçlü etkiler yaratan isimler yer alıyor. Ann Ahmed (Khâluna), Güneydoğu Asya mutfağını modern yorumlarla sunmasıyla öne çıkıyor. Gilberto Cetina (Holbox), deniz ürünleri odağında kurduğu mutfak diliyle dikkat çekiyor. Diana Davila, Meksika mutfağını kültürel bağlamıyla ele alan yaklaşımıyla listede yer alıyor.

Buna ek olarak Gabriel Kreuther (Gabriel Kreuther), klasik Fransız tekniğini modern Amerikan mutfağıyla buluşturuyor. Niki Nakayama, Kaiseki mutfağındaki ustalığıyla öne çıkarken; Missy Robbins (Lilia) ve Kwame Onwuachi (Tatiana) ise çağdaş Amerikan mutfağına yön veren isimler arasında gösteriliyor.

Restoran Kategorilerinde Yarı Finalistler

Restoran kategorilerinde de güçlü bir çeşitlilik göze çarpıyor. Antico Nuovo, modern İtalyan mutfağı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. The Catbird Seat, deneyim odaklı tadım menüsüyle listede yer alıyor. Centrolina, Foreign Cinema ve Le Pigeon ise yaratıcılığı ve istikrarlı mutfak çizgileriyle öne çıkan diğer yarı finalistler arasında bulunuyor.

Takvim Netleşti: Finalistler ve Ödül Töreni

James Beard Awards® 2026 kapsamında nihai adaylar, 31 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Ardından kazananlar, 15 Haziran 2026’da Lyric Opera House’da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak. Bu süreç, gastronomi dünyasında yılın en yakından takip edilen dönemlerinden biri olmayı sürdürüyor.