Grill Prime Özel Tadım Yemeğinde Steakhouse Vizyonunu Sergiledi

Modern Restoran Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Grill Prime, özel olarak kurgulanan özel tadım yemeği etkinliğinde davetlilerini ağırladı. Etkinlik boyunca marka, ızgara odaklı mutfak yaklaşımı ile yerel ürünleri aynı sofrada buluşturdu. Böylece Grill Prime, steakhouse çizgisini yalnızca menüyle değil, anlatı ve içerikle de güçlendiren bir deneyim sundu.

Ürün Odaklı Menü Kurgusu ve Izgara Teknikleri

2015 yılından bu yana steakhouse konsepti ile hizmet veren Grill Prime, bu özel davet için hazırladığı menüyü ürün merkezli bir bakış açısıyla ele aldı.

Menü kurgusu, farklı pişirme teknikleri ve ızgara yöntemleri üzerine inşa edildi. Bu yaklaşım sayesinde her tabak, etin karakterini ve kullanılan ürünün kökenini öne çıkaran bir yapı kazandı. Ayrıca servis akışı, lezzet yoğunluğunu kademeli olarak artıran dengeli bir ritim sundu.

Teruar Anlatımıyla Zenginleşen Lezzet Deneyimi

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri, Büyülübağ kurucusu Alp Törüner oldu. Alp Törüner, menüde kullanılan ürünlerin teruar özellikleri ve tabaklarla kurulan eşleşmeler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Böylece davetliler, yalnızca lezzet değil; ürünün hikayesini ve coğrafi bağlamını da deneyimleme fırsatı buldu. Bu anlatım, menüyü teknik bir sunumun ötesine taşıdı.

Geccenin Menüsünde Öne Çıkan Tabaklar

Tadım yemeği, fesleğenli körpe enginar ile başladı. Ardından servis edilen bone marrow ve özel kesim kuzu karski, Grill Prime’ın et ve ızgara konusundaki uzmanlığını güçlü biçimde yansıttı. Her tabakta farklı pişirme teknikleri tercih edildi. Bu sayede etin dokusu, aroması ve sunum dengesi net bir şekilde hissedildi.

İstanbul’daki İki Şubesiyle Güçlü Konumlanma

Grill Prime, İstanbul’da Vadistanbul ve Palladium Tower Ataşehir’de yer alan iki şubesiyle hizmet veriyor. Marka, ızgara odaklı menüsü ve istikrarlı steakhouse yaklaşımıyla şehir gastronomisinde kendine sağlam bir yer ediniyor. Bu özel tadım yemeği ise Grill Prime’ın ürün, teknik ve anlatı üçgeninde kurduğu mutfak vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Modern Restoran Grubu’nun Çok Katmanlı Yapısı

2009 yılında kurulan Modern Restoran Grubu, yeme-içme sektöründe farklı konseptlerle faaliyet gösteriyor. Grup bünyesinde ayrıca Brasserie Prime ve Cantina Prime markaları da bulunuyor. Böylece Modern Restoran Grubu, farklı mutfak anlayışlarını aynı çatı altında buluşturan çok katmanlı bir yapı sunuyor.