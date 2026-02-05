Da Mario’da Sevgililer Günü İtalyan Zarafetiyle Kutlanıyor

İstanbul’un şık ve zamansız İtalyan restoranları arasında özel bir yere sahip olan Da Mario, Sevgililer Günü’nde romantizmi sofistike lezzetlerle buluşturuyor. Mevsimsel ürünlerle şekillenen Sevgililer Günü menüsü, yalnızca bir akşam yemeği sunmuyor; aynı zamanda paylaşımın, sohbetin ve birlikte geçirilen anların değerini öne çıkarıyor. Bu nedenle Da Mario, Sevgililer Günü’nü klasik kutlamaların ötesine taşımak isteyen çiftler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Mevsimsel Ürünlerle Hazırlanan Özel Sevgililer Günü Menüsü

Da Mario’nun Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı The Month of Love Menu, İtalyan mutfağının rafine çizgisini modern dokunuşlarla bir araya getiriyor. Menü, hafif ama karakterli bir başlangıçla açılıyor. Carpaccio di salmone tiepido, agrodolce sos, salicornia ve somon havyarı ile dengeli bir lezzet profili sunuyor. Ardından gelen Tortelli di granchio e mascarpone, limonlu tereyağı, dereotu, kapari ve bottarga eşliğinde ana yemeği zarif bir noktaya taşıyor. Finalde ise tutku meyvesi ve muzlu tart, ahududu sosuyla tatlı bir kapanış yapıyor. Böylece menü, baştan sona uyumlu ve akılda kalıcı bir deneyim yaratıyor.

Sıcak Atmosfer, Uzun Sohbetler ve Paylaşılan Tabaklar

Da Mario, yalnızca mutfağıyla değil, aynı zamanda yarattığı atmosferle de Sevgililer Günü ruhunu güçlendiriyor. Öncelikle sıcak ve samimi dekorasyonu, çiftlere kendilerini rahat hissettiren bir alan sunuyor. Ardından paylaşmaya uygun tabaklar ve akıcı servis anlayışı, masadaki sohbetlerin kesintisiz ilerlemesini sağlıyor. Bu sayede Sevgililer Günü, aceleye gelmeyen, zamana yayılan ve gerçekten hissedilen bir kutlamaya dönüşüyor.

Sevgililer Günü İçin Şehrin Zamansız Adresi

İstanbul’un en seçkin semtlerinde konumlanan Da Mario, Sevgililer Günü planı yapanlar için erişilebilir ve güvenilir bir adres olarak öne çıkıyor. Üstelik kaliteli servis anlayışı, istikrarlı mutfak çizgisi ve romantik ambiyansı sayesinde bu özel günü unutulmaz bir anıya dönüştürüyor. Dolayısıyla bu Sevgililer Günü’nde, yolunuzu Da Mario’ya düşürmek güçlü bir seçim oluyor.

Rezervasyon ve Bilgi

Etiler: 0212 263 74 84

İstinyePark: 0212 232 02 32