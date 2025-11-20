Panora’da Lezzet ve Kültürün Buluştuğu Şarap Tadım Etkinliği

Akdeniz kıyılarının huzur veren manzarası, kaliteli şarabın aromatik derinliği ve gastronomiyi sanatla birleştiren anlatımlar… Panora Restaurant, 29 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceği özel şarap tadımı etkinliğiyle misafirlerini duyusal bir yolculuğa davet ediyor. Head Sommelier Serdar Ceyran rehberliğinde gerçekleşecek bu seçkin buluşma, hem bilgi hem de lezzet dolu bir deneyim sunarak şarap kültürünü yeni bir bakış açısıyla tanımlıyor.

Serdar Ceyran ile Şarabın Büyülü Dünyasına Yolculuk

Etkinlik, saat 15:30 – 17:30 arasında Akdeniz’in ışıltılı manzarasına karşı başlıyor. Sommelier Serdar Ceyran, her kadehin ardında saklı aromatik dokuları, üzüm çeşitlerinin karakterini ve terroir ile şarap arasındaki kolektif ilişkiyi anlaşılır bir dille aktarıyor. Her detay, katılımcıların şaraba yalnızca bir içecek olarak değil; tarih, coğrafya ve kültürden beslenen bir yaşam felsefesi olarak yaklaşmalarını sağlıyor.

Bu özel tadımda farklı üzüm türlerinin profilleri karşılaştırılırken, her yudumun bıraktığı etki özenle seçilmiş peynir ve tapas eşleşmeleri ile destekleniyor. Böylece katılımcılar, aroma dengesi ve dokusal bütünlük arasındaki ilişkiyi hem teoride hem de pratikte deneyimliyor.

Aromalar, Dokular ve Hikayelerle Zenginleşen Bir Keşif

Şarabın üretim sürecinden olgunlaşma yöntemlerine, coğrafyanın değişen toprak yapılarından kadehteki son aromaya kadar uzanan geniş bir bilgi alanı, etkinliğin merkezinde yer alıyor. Serdar Ceyran, şarabın yalnızca damakta değil; zihinde ve hafızada yarattığı izleri de anlatarak deneyimi derinleştiriyor.

Her yudumda farklı bir hikâye açığa çıkarken, katılımcılar şarap yorumlamanın inceliklerini öğreniyor. Aroma profillerinin nasıl ayrıştırıldığı, dokunun şarabın gövdesini nasıl etkilediği ve doğru eşleşmelerin lezzeti nasıl dönüştürdüğü keyifli örneklerle keşfediliyor.

Akdeniz Manzarasında Duyusal Bir Atmosfer

Panora Restaurant’ın davetkar ambiyansı, gün batımının kızıl tonlarıyla birleşerek adeta sahne dekoru niteliğinde bir atmosfer yaratıyor. Denizle buluşan ışık oyunları, şarabın aromatik derinliğini daha da belirgin kılıyor. Yumuşak esinti eşliğinde yapılan tadım, katılımcılar için hem gastronomik hem de ruhsal olarak unutulmaz bir anıya dönüşüyor.

Sınırlı Kontenjanla Özel Bir Deneyim

Etkinlik sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirildiği için ön rezervasyon büyük önem taşıyor.

Rezervasyon: 0532 704 59 91