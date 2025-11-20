BigChefs’ten Nostaljik “Oldies” Kokteyl Atölyesi

Academy BigChefs, bu kez kokteyl severleri zamanda bir yolculuğa çıkararak hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. “Oldies” temalı Kokteyl Atölyesi, 1920’lerden 1970’lere uzanan klasik tarifleri, retro estetiği ve ikonik müzikleri bir araya getiriyor. Neon detaylarla süslenen, nostaljik bardaklarla tamamlanan bu özel atmosferde katılımcılar, kendi kokteyllerini yapmayı öğrenirken aynı zamanda geçmişin ruhunu yeniden keşfediyor.

Retro Bir Atmosferde Geçmişe Açılan Kapı

Atölye boyunca Elvis Presley, The Beatles, Frank Sinatra ve The Supremes gibi müzik efsaneleri eşliğinde keyifli bir ritim yakalanıyor. Mekânın retro dekoru ve vintage bar ekipmanları, katılımcıları daha girişte 20. yüzyılın altın dönemine taşıyor. Academy BigChefs, nostaljiyi modern bir kokteyl deneyimiyle harmanlayarak hem yeni başlayanlar hem de kokteyl dünyasına hâkim olanlar için ideal bir zemin hazırlıyor.

Eğitmen şefler, her tarifin ardındaki hikâyeyi detaylarıyla anlatırken aynı zamanda teknik incelikleri anlaşılır bir dille aktarıyor. Katılımcılar, el becerilerini geliştirirken kokteyl kültürünün tarihsel yolculuğunu da deneyimliyor.

Üç Dönem, Üç Efsane Kokteyl

Atölye, Amerika’nın jazz bar ruhundan 60’ların parlak renklerine ve 70’lerin cool tavrına uzanan üç farklı kokteyl tarifini içeriyor.

Klasik & Zarif (1920–1940’lar) – Old Fashioned

Old Fashioned, bourbon, şeker, Angostura bitters ve portakal kabuğunun dengesiyle hazırlanıyor. Bu efsane kokteyl, “Mad Men” döneminin zarafetini yansıtarak atölyeye nostaljik bir başlangıç yapıyor.

Renkli & Eğlenceli (1950–1960’lar) – Whiskey Sour

Bu tatlı-ekşi klasik; whiskey, limon suyu ve şeker karışımıyla hazırlanıyor. İsteğe bağlı yumurta akı eklemesi, kokteyle hem doku hem de karakter kazandırıyor. 50’ler ve 60’ların enerjisini bardakta yaşatıyor.

Retro & Cool (1970’ler) – Espresso Martini

Vodka ve espresso uyumuyla hazırlanan Espresso Martini, 70’lerin ritmini modern bir dokunuşla yorumluyor. Hem kafein enerjisi hem de şık sunumuyla atölyenin en ilgi çeken anlarından birini oluşturuyor.

Her Seviyeye Uygun, Eğlenceli Bir Deneyim

Bu özel kokteyl atölyesi, ister yeni başlayan ister deneyimli olsun, her katılımcının rahatlıkla eşlik edebileceği şekilde tasarlandı. Workshop’un amacı, hem öğrenmek hem de nostaljiyi keyifli bir atmosferde yeniden yaşamak. Eğlenceli ritimler, yaratıcı tarifler ve retro ruhun birleşimi, akşamı unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

Hazırsanız, geçmişten bugüne uzanan bu kokteyl yolculuğunda yerinizi alın!

