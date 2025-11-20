Izaka Terrace’ta Büyüleyici Yeni Yıl Galası

İstanbul’un en etkileyici manzaralarından birine ev sahipliği yapan Izaka Terrace, bu yılki Yeni Yıl Galası için hem gastronominin hem de müziğin en rafine halini bir araya getiriyor. Boğaz’ın ışıklarıyla parlayan bu seçkin terasa adım atan konuklar, yılın son gecesini unutulmaz bir sanat, lezzet ve eğlence şölenine dönüştüren kusursuz bir atmosferle karşılanıyor.

Geccenin ritmini, Latin dünyasının sıcak enerjisini İstanbul’a taşıyan Son De Küba Latin Orkestrası belirliyor. Ardından sahneyi, güçlü vokali ve sahne karizmasıyla büyüleyen Solanch De La Rosa devralıyor. Özel oryantal performansı ise gala geccesine egzotik ve zarif bir dokunuş ekleyerek atmosferi daha da yükseltiyor.

Tüm bu gösterilerin yanı sıra, Şef Serhat Eliçora tarafından hazırlanan altı aşamalı yılbaşı menüsü, gecceyi gastronomik açıdan zirveye taşıyor. Menüye eşlik eden sınırsız premium içki paketi, konuklara kusursuz bir yılbaşı deneyimi sunuyor.

Boğaz’ın Üzerinde Bir Gastronomi Yolculuğu

Yeni yıla özel hazırlanan altı aşamalı menü, her tabağıyla rafine bir lezzet akışı sunuyor. Amuse bouche ile başlayan yolculuk, mısır ekmeği üzerine çupra mus, sardalya soslu siyah havyar ve isli bamya turşusunun dengeli birlikteliğiyle ilk izlenimi yaratıyor.

Soğuk başlangıç olarak hazırlanan Palamut Lakerda, avokado wasabi kreması, arpacık soğan turşusu ve uçan balık yumurtalı Vietnam sosuyla modern Japon dokunuşlarını Akdeniz tazeliğiyle birleştiriyor.

Sıcak başlangıçta sunulan Domates Marmelatlı Mantı, kavrulmuş Ege otları püresi, İzmir tulumu, ekşi ayran köpüğü ve yanık tereyağı sosuyla geleneksel bir lezzeti sofistike bir yoruma dönüştürüyor.

Ana Yemekte Sofistike Bir Denge

Lezzet yolculuğu, Prosecco ile hazırlanan Avokado & Salatalık Sorbe ile ferahlıyor ve ardından menünün doruk noktası geliyor: Dinlendirilmiş Dana Bonfile…

Kaz ciğerli royal tart, trüf mantarı, turna yemişi marmeladı, gavurdağ salatası bonbon ve kestaneli yer elması püresiyle birleşen bu tabak, modern haute cuisine’in en rafine örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kuzu kuyruk yağı crust ve karabiber sosu ise tabağa derin bir aromatik yapı ekliyor.

Tatlı Final ve Elegant Dokunuşlar

Geccenin finali, Balkabaklı Kestaneli Terin ile yapılıyor. Fındıklı crunch, kavrulmuş leblebi ve bozalı votka sosu, tatlıyı hem zenginleştiriyor hem de yılbaşı ruhuna yakışır bir kapanış sunuyor.

Petit fours seçkisi ise geceye imza atan küçük ama etkisi büyük lezzetler sunuyor: poşe şeftali dolgulu çikolata, limon çubuklu – kuru yemişli nougat ve el yapımı Fransız lokumu, lavantalı kıtırlarla birlikte servis ediliyor.

Boğaz’ın silueti eşliğinde müzik, dans ve gastronominin kusursuz uyumunu arayanlar için Izaka Terrace Yeni Yıl Galası, yılın en iddialı etkinliklerinden biri haline geliyor.