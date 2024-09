Özlenen Sabrosa Brunch geri döndü!

Uzman şefler tarafından özenle hazırlanan birbirinden farklı lezzetlerle dolu açık büfe servisi yanı sıra canlı müzik ve ikram olan bir kadeh şampanyanın tadını çıkaracaksınız. Ayrıca, çocuk oyun alanı Gymboree, her yaştan misafirin keyifli bir Pazar günü geçirmesini sağlayacak.

Deniz mahsulü tutkunları için açık büfe, taze karides, ev yapımı torik lakerda ve füme somon gibi unutulmaz seçenekler sunuyor, ayrıca deniz kokulu İstanbul sokaklarından gelen vazgeçilmez bir sokak lezzeti olan midye dolmayı da bulabileceksiniz. Daha çeşitli bir alternatif arayanlar için, özenle hazırladığımız imza suşileri sizi bekliyor. Gösteri arayan misafirler ise canlı şov istasyonlarında sunulan nasi goreng ve fritto kalamar gibi Uzak Doğu lezzetlerinin tadını çıkarabilirler. Ardından, İtalya’ya doğru bir yolculuğa çıkıyor ve Akdeniz cazibesine kapılarak deneyimli şeflerin hazırladığı taze mozzarella ve burratanın keyfini çıkarıyoruz. Akdeniz yolunda ilerlerken yerel mutfağa da selam veriyor ve açık büfe onun en iyi lezzetleriyle süslüyoruz. Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan sıcak et tabakları ile döner, kaburga, kuzu tandır ve beyaz et tercihi için tam porsiyon somon sunuyoruz. Daha hafif veya vejetaryen bir seçenek isteyen misafirlere ise özel taze enginar köşesi oldukça dikkat çekici olacak. Bu keyifli deneyimin en tatlı anı ise tatlılarda saklı. Hafta sonuna tatlı bir veda için, büfemizin tatlı köşesi, Türk tatlıları da dahil olmak üzere, dünya genelinden lezzetli seçeneklerle dolu. İstanbul’un lezzet tutkunları, Swissôtel The Bosphorus’un bu inanılmaz brunch’ını kaçırmak istemeyeceksiniz!

Saat: 12.00 – 15.00