Oktoberfest 2025: The Populist İmzasıyla Unutulmaz Bir Hafta Sonu

Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, bu yıl yedinci kez şehrin kültür ve eğlence takvimindeki yerini alıyor. 11–12 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek festival, müzikten gastronomiye, Bavyera kültüründen craft bira deneyimine kadar uzanan geniş bir program sunuyor. Sonbaharın en keyifli buluşmalarından biri olan etkinlik, The Populist’in farklı dokunuşlarıyla bu yıl da unutulmaz bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor.

Festivalin Simgesel Açılışı

Her yıl olduğu gibi festivalin açılışını simgesel bir gelenek başlatacak: fıçı patlatma seremonisi. Bu ritüel, Oktoberfest’in köklü Bavyera kültürüne selam gönderirken aynı zamanda festival coşkusunun fitilini ateşleyecek. Katılımcılar, daha ilk dakikadan itibaren kendilerini bu özel kültürün içinde bulacak.

Güçlü Müzik Programı

İki güne yayılan program, yerli ve uluslararası sahneden güçlü isimlerle festivalin ruhunu yükseltecek.

11 Ekim Cuma günü : İngiltere’nin dünya müziğinde özgün yorumlarıyla tanınan grubu Oi Va Voi , Balkan ve elektronik müziği harmanlayan efsane DJ Shantel ve yüksek enerjili sahne performanslarıyla Kolektif İstanbul sahneye çıkacak.

12 Ekim Cumartesi günü: Türkiye’nin elektronik müzik öncülerinden Bedük, caz ve elektronik sesleri birleştiren Barış Demirel ve enerjik DJ performanslarıyla tanınan ikili Diskopolis sahnede olacak.

Her bir sanatçı, farklı tarzlarıyla festival atmosferine zenginlik katacak. İki gün boyunca bomontiada, müziğin kalbinin attığı nokta olacak.

Gastronomi ve Bavyera Kültürü

Oktoberfest hosted by The Populist yalnızca bir müzik festivali değil; aynı zamanda damaklara hitap eden gastronomik bir deneyim. The Populist’in festival için özel hazırladığı Oktoberfest menüsü ve sınırlı üretim craft içecekler, katılımcılara Bavyera ruhunu İstanbul’da yaşatacak. Sokak lezzetleri, tematik atölyeler ve yaratıcı deneyim alanları, festivali çok yönlü bir kutlamaya dönüştürecek.

Yedinci Yılda Daha Güçlü

Yedinci yılına ulaşan festival, her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor. İstanbul’un kültür-sanat hayatında kalıcı bir yer edinen etkinlik, sadece müzik değil; sosyal etkileşim, kültür paylaşımı ve yaratıcı deneyim alanlarıyla da öne çıkıyor. The Populist’in craft kültürüyle bomontiada’nın karakteristik atmosferi birleşince, şehirde benzersiz bir festival geleneği oluşuyor.

Biletler Satışta

Oktoberfest coşkusuna katılmak isteyenler için biletler çoktan satışa çıktı. Katılımcılar, biletlerini Biletix, Biletinial ve Passo üzerinden kolaylıkla temin edebilir:

Mekan Bilgileri

The Populist (Yapı Kredi bomontiada): Birahane Sokak No:1/D Tel: 0212 296 20 34

The Populist (Galataport İstanbul): Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. L5 Blok, No: 8/2D Tel: 0212 401 04 56

The Populist (Bodrum): Merkez Mah. Yalıkavak Marina Çökertme Cad. A-100 A-101 48990 Bodrum/Muğla

Şehrin en sevilen mekanlarından biri olan The Populist, biradan yemeğe, müzikten özel etkinliklere kadar craft kültürünün en yaratıcı örneklerini sunuyor. Yapı Kredi bomontiada’da başlayan yolculuk, Galataport İstanbul ve Bodrum şubeleriyle genişledi. Özenle seçilmiş bira çeşitleri, farklı konseptleri ve zengin menüsüyle The Populist, İstanbul’un eğlence hayatına yeni bir soluk getiriyor.