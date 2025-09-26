15 Ekim’de Chalet Garden’da 90’lar Rüzgarı: Sezon Finali Coşkusu

Swissôtel The Bosphorus’un sevilen mekanı Chalet Garden, yaz boyunca İstanbullulara nostaljik bir yolculuk sundu. Her çarşamba düzenlenen 90’lar partileri, canlı perküsyon eşliğinde renklenen performanslarla konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Yaz akşamlarını unutulmaz kılan bu seri, hem müzik tutkunlarının hem de nostaljiyi sevenlerin buluşma noktası oldu.

15 Ekim’de Sezon Finali

Şimdi sıra büyük finale geldi. 15 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek sezon finali, kaçırılmaması gereken bir gecce olarak öne çıkıyor. Chalet Garden’ın büyüleyici atmosferinde düzenlenecek parti, 90’ların altın dönemini yeniden yaşatacak. Mansur Ark ve Reyhan Karaca, dönemin unutulmaz hitlerini seslendirecek. Onlara, sahnenin enerjisini ikiye katlayan Serhat Gönüllü canlı perküsyon performansıyla eşlik edecek.

90’ların Yıldızları Aynı Sahnede

Türk pop müziğinin en parlak dönemlerinden biri olan 90’lar, Mansur Ark ve Reyhan Karaca’nın hit şarkılarıyla günümüzde hala yaşamaya devam ediyor. “Gazla Gitsin”, “Sana Demedim mi?” ya da “Sevdik Sevdalandık” gibi şarkılar, yıllar geçse de dinleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. İşte o unutulmaz parçalar, Chalet Garden sahnesinde bir kez daha hayat bulacak.

Serhat Gönüllü ile Ritim Yükseliyor

Bu özel geccenin sürprizlerinden biri de Serhat Gönüllü olacak. Enerjisiyle tanınan müzisyen, canlı perküsyon show’u ile sahneye bambaşka bir boyut katacak. 90’ların dinamik ritimleri, doğrudan izleyicilerin kalbine dokunacak. Eğlencenin temposu gece boyunca hiç düşmeyecek.

Bavulunuzdaki Anılarla Gelin

Chalet Garden, bu özel final için misafirlerine unutulmaz bir çağrı yapıyor: “Bavulunuzdaki anılarla gelin!”. Çünkü bu parti sadece müzik değil; aynı zamanda geçmişin en güzel anılarının yeniden canlanacağı bir buluşma olacak. Samimi atmosferi, yemyeşil doğası ve Swissôtel’in kusursuz misafirperverliğiyle birleşen Chalet Garden, şehre bambaşka bir gecce armağan edecek.

Kaçırılmayacak Bir Gecce

15 Ekim Çarşamba akşamı Chalet Garden’da gerçekleşecek sezon finali, müziğin, eğlencenin ve nostaljinin buluştuğu bir şölen sunacak. 90’lar ruhunu doyasıya yaşamak isteyenler için bu gece, yaz boyunca süren buluşmaların en özel noktası olacak. Yerler hızla tükenmeden rezervasyon yapmak, bu eşsiz anılara ortak olmanın ilk adımı olacak.