Londra’dan İstanbul’a: Josh Angus İki Gecce Inari Piku’da!

Michelin yıldızlı şef Josh Angus, gastronomi dünyasında ilham veren bir kariyere sahip. 18 yılı aşkın deneyiminin 15 yılını Michelin mutfaklarında geçiren Angus, Sheffield’daki ilk eğitiminden sonra Le Manoir ve Dabbous gibi dünyaca ünlü restoranlarda yeteneğini kanıtladı. Bugün Londra’nın en prestijli adreslerinden biri olan Hide London’un mutfağını yönetiyor. Sadece bununla da kalmıyor; aynı zamanda üç farklı mekanı başarıyla yöneten şef, genç yeteneklere mentorluk ederek gastronominin geleceğini şekillendiriyor.

Inari Piku’da Özel Takeover Geccesi

21 ve 22 Ekim tarihlerinde, Inari Piku mutfağına konuk olacak Angus, iki gecce boyunca tamamen bu etkinliğe özel bir menü hazırlayacak. Bu deneyim, yalnızca lezzet değil aynı zamanda vizyoner bir mutfak yaklaşımını da misafirlere sunacak. Angus’un özenle seçtiği mevsimsel ürünlerle kurguladığı menü, gastronomi tutkunları için eşsiz bir keşif fırsatı yaratıyor.

Neden Kaçırmamalısınız?

Gastronomi dünyasında yıldız isimlerin sınırlı süreyle sunduğu etkinlikler, unutulmaz anılar bırakıyor. Josh Angus’un hazırladığı bu özel akşam yemeği, Londra’dan İstanbul’a taşınan bir fine dining deneyimi olacak. İki gecceyle sınırlı bu program, hem lezzet hem de atmosfer açısından misafirlerine farklı bir boyut vaat ediyor. Angus’un menüsü, Inari Piku’nun zarif ortamında daha da büyüleyici bir hale gelecek.

Rezervasyon Detayları

Etkinlik için her gecce sınırlı sayıda yer ayrıldı. Bu nedenle rezervasyon yaptırmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Michelin yıldızlı bir şefin dokunuşunu yakından deneyimlemek isteyenler için bu buluşma benzersiz bir fırsat sunuyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için:

0530 153 85 60

[email protected]