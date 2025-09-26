Altan Kosova, BigChefs Vizyonuyla Zirve Sahnesinde

Bu yıl Perakende Alışveriş Zirvesi 2025, “Shop NXT.” temasıyla perakendenin geleceğine yön verecek. Zirvenin sahnesine çıkacak isimlerden biri de BigChefs CEO’su Altan Kosova olacak. Kosova, markanın deneyim odaklı yaklaşımını ve büyüme stratejilerini katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, yeme-içme perakendesinin bugünkü dinamiklerini ve gelecekteki olası dönüşümlerini aktaracak.

BigChefs’in Deneyimi Sektöre İlham Oluyor

Kosova, BigChefs’in yurt içi ve yurt dışındaki başarı öykülerinden örnekler vererek, markanın sürdürülebilir büyüme vizyonunu detaylandıracak. Katılımcılar, bu konuşmada yalnızca bir şirketin yolculuğunu değil; aynı zamanda tüm yeme-içme perakendesine ilham verecek stratejik ipuçlarını da dinleme fırsatı bulacak. BigChefs’in müşteri deneyimini merkeze alan modeli, sektörde kalıcı başarıya giden yolları göstermesi açısından önemli bir örnek olacak.

Tarih, Yer ve Katılım Detayları

Perakende Alışveriş Zirvesi 2025, 23 Ekim Perşembe günü Fişekhane’de gerçekleşecek. Organizasyon yalnızca sektör profesyonellerine özel olarak düzenlenecek. Üstelik katılım ücretsiz; ancak kayıtlar kontenjanla sınırlı. Zirveye katılmak isteyenler detaylı bilgiye ve kayıt formuna perakendezirvesi.com üzerinden ulaşabiliyor.

Bu yılki zirve, perakendenin geleceğini şekillendirecek konuşmalar ve vizyoner stratejilerle, sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak.