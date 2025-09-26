Çocuk Yogasından Şema Terapiye: Akra Antalya’da Wellness Kampı

Günümüzün hızlı dijital dünyasında aile bağları, yoğun tempo ve ekran bağımlılığı yüzünden giderek zayıflıyor. Çocuklar tablet ya da telefonlara gömülürken, ebeveynler iş stresi ve gündelik sorumluluklarla yoruluyor. Tam da bu noktada TheLifeCo, “yaşam boyu wellness partneriniz” vizyonuyla özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 9–12 Kasım 2025 tarihlerinde TheLifeCo Akra Antalya’da gerçekleşecek Family Wellness Retreat, ailecek yeniden bağ kurmak, doğayla buluşmak ve birlikte gelişmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Ailece Dönüşüm İçin Özel Program

Dört gün sürecek program, her yaş grubuna hitap eden deneyimlerle dolu. Ebeveynler, uzmanlar eşliğinde kişiselleştirilmiş detoks, farkındalık çalışmaları ve Şema Terapi seansları ile bedensel ve zihinsel arınma yaşarken; çocuklar doğayla iç içe yaratıcı aktivitelerle gelişimlerini destekleyecek. Çocuk yogası, sanat atölyeleri, dans ve kahkaha terapisi gibi aktiviteler sayesinde minikler hem eğlenecek hem de sağlıklı bir yaşam pratiği kazanacak.

Aile Bağlarını Güçlendiren Deneyimler

Retreat’in en önemli bölümlerinden biri, aile bağlarını yeniden tanımlayan özel oturumlar. Klinik psikologlar eşliğinde yürütülen görüşmeler, ebeveynlere kendi şema ve mod yapılarının farkına varma şansı sunuyor. Katılımcılar, duygusal ihtiyaçların ebeveynlik tarzına nasıl yansıdığını keşfederek çocuklarıyla daha güçlü ilişkiler kurmayı öğreniyor. Bu süreç, geçmiş aile deneyimlerinin bugünkü davranışlara etkisini anlamaya ve duygusal mirası dönüştürmeye yardımcı oluyor.

Kimler Katılmalı?

TheLifeCo Family Wellness Retreat, yalnızca ebeveynler için değil; ebeveynliğe hazırlanan ya da ilişkilerinde daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirmek isteyen herkes için tasarlandı.

7–11 yaş arası çocuğu olan aileler

Ebeveyn olmaya hazırlanan bireyler

Duygusal tepkilerinin kökenini anlamak isteyenler

Geçmiş deneyimlerin bugünkü aile ilişkilerine etkisini görmek isteyenler

Daha bilinçli ve farkındalıklı bir ebeveynlik yaklaşımı hedefleyenler

Bu program, hem yetişkinlere hem de çocuklara uzun vadeli faydalar sağlayacak bir deneyim sunuyor.

Antalya’da Doğayla İç İçe Yenilenme

Akdeniz’in en güzel köşelerinden biri olan Antalya, retreat boyunca sadece bir fon değil, aynı zamanda iyileştirici bir unsur olacak. Doğa yürüyüşleri, temiz hava, deniz manzarası ve huzurlu ortam, ailelerin hem bedensel hem de ruhsal açıdan yenilenmesine katkı sağlayacak. Katılımcılar, şehir hayatının stresinden uzaklaşıp birlikte daha kaliteli zaman geçirme imkânı bulacak.

Sonuç olarak, TheLifeCo Akra Antalya Family Wellness Retreat, Kasım ayında ailecek yapılacak en değerli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu dört günlük deneyim, yalnızca bir tatil değil; sağlıklı yaşam, duygusal farkındalık ve aile bağlarını güçlendiren özel bir yolculuk olacak.

