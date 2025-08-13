Od Urla’dan Yerel Malzemelerle Hazırlanan Özel Kokteyl Menüsü

Urla’nın gastronomi sahnesinin gözde adreslerinden Od Urla, yaz akşamlarına yeni bir tat katacak özel bir projeyle gündemde. Mekan, kokteyl tutkusunu yaratıcı tekniklerle birleştiren Lelabbo Moda ile güçlerini birleştirerek, Ege ve Anadolu’nun eşsiz malzemelerini merkeze alan yeni bir kokteyl menüsü hazırladı.

Geleneksel Malzemeler, Modern Tekniklerle Buluşuyor

Bu iş birliği, Lelabbo Moda’nın teknik odaklı kokteyl anlayışını Od Urla Bahçesi’nin sunduğu yerel malzeme zenginliğiyle harmanlıyor. Menüde, taze meyvelerden aromatik otlara, bölgeye özgü baharatlardan doğal tatlandırıcılara kadar uzanan geniş bir yelpaze yer alıyor. Her bir kokteyl, hem görsel hem de tat açısından misafirlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Od Urla, en iyi malzemeleri kullanma konusundaki titiz yaklaşımını, Lelabbo Moda’nın yenilikçi sunum teknikleriyle tamamlayarak ortaya hem özgün hem de iddialı bir menü çıkardı. Farklı tat kombinasyonları, menünün her sayfasında misafirleri bekleyen sürprizlerle buluşuyor.

Ege’nin Ruhu Bardakta

Yeni menü, Urla’nın doğal atmosferinde, Ege’nin taze aromalarını bar kültürünün çağdaş teknikleriyle birleştiriyor. Yerel üreticilerden temin edilen malzemeler, mevsiminde toplanarak kokteyllere dahil ediliyor. Bu yaklaşım, hem sürdürülebilir gastronomi anlayışını hem de bölgesel mutfak mirasını destekliyor.

Yaz boyunca misafirlerin deneyimleyebileceği bu özel kokteyl seçkisi, sadece lezzetleriyle değil, hikayesiyle de dikkat çekiyor. Od Urla ve Lelabbo Moda, bu iş birliğiyle kokteyl kültürüne bölgesel bir yorum getirerek, Urla’nın gastronomi haritasındaki yerini daha da güçlendiriyor.