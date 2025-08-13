Lacivert’te Pazar Sabahı: Lezzet, Manzara ve Müzik

Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde, Lacivert Restaurant’ın özenle hazırladığı açık büfe brunch ve Manuş-u Ala’nın canlı performansıyla pazar sabahlarınıza unutulmaz bir dokunuş ekleyin. Her pazar 10.00–14.00 saatleri arasında gerçekleşen bu özel deneyim, yalnızca bir kahvaltı değil; şehrin temposundan uzak, huzur dolu bir mola.

Modern Dokunuşlarla Yeniden Doğan Lezzetler

Lacivert’in brunch menüsü, geleneksel tatları modern bir sunum anlayışıyla buluşturuyor. Özenle hazırlanmış peynir tabakları, taze bahçe yeşillikleri, ev yapımı reçeller, mis kokulu ekmekler ve sıcak servis edilen yumurta çeşitleri… Her tabak, şefin incelikli dokunuşlarıyla zarafet kazanıyor. Sofraya yayılan tatlar, Boğaz’ın masmavi fonuyla birleşerek hem göze hem damağa hitap ediyor.

Huzurun Adresi: Boğaz Kıyısında Bir Sabah

İstanbul’un yoğun temposundan kaçmak isteyenler için Lacivert adeta bir sığınak. Martı sesleri ve dalga ritimleri eşliğinde başlayan sabah, hem bedeni hem de ruhu dinlendiriyor. Pencereden süzülen ışık masanıza vurduğunda zaman yavaşlıyor, sohbetler uzuyor, anılar birikiyor.

Sizin İçin Ayrılmış Bir Alan

İster arkadaşlarınızla keyifli bir brunch, ister yalnız başınıza sakin bir sabah geçirmek isteyin… Lacivert, her misafirine özel bir alan sunuyor. Rezervasyon sistemi sayesinde kalabalıktan uzak, konforlu bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Üstelik pazar sabahınızı, Manuş-u Ala’nın canlı performansıyla taçlandırabilirsiniz.

Rezervasyon: 0216 413 42 24