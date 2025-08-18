3 Şefin İmzasıyla Izaka Terrace’ta Sosyal Sorumluluk ve Lezzet

15 Ağustos Cuma akşamı, Izaka Terrace, İstanbul’un en özel gastronomi buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. Boğaz manzarasının eşlik ettiği Chef’s Table geccesinde, üç usta şef aynı sofrada bir araya geldi. Mekanın şefi Serhat Eliçora, Avlu Restaurant’ın Executive Chef’i Özgür Üstün ve Octo İstanbul’un Executive Chef’i Şafak Erten, Anadolu’nun coğrafi işaretli ürünlerinden ilham aldıkları özel bir menü hazırladı. Katılımcılar, geleneksel tatların modern tekniklerle harmanlandığı eşsiz tabakları deneyimleme fırsatı buldu.

Her şefin farklı bakış açısı ve mutfak tarzı, gecceyi unutulmaz bir gastronomi deneyimine dönüştürdü. Konuklar yalnızca bir akşam yemeği değil, aynı zamanda Anadolu mutfağının kültürel zenginliğini de tatma şansı yakaladı.

Yerel Üretim ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Etkinlikte “Yereli Korumak Geleceği Korumaktır” felsefesi ön plandaydı. Menü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen taze ve yerel malzemelerle hazırlandı. Bu yaklaşım hem sofraları zenginleştirdi hem de yerel üreticilerin emeğini destekledi. Her tabak bir hikayeyi yansıttı; doğaya, kültüre ve topluma katkıyı içinde barındırdı. Konuklar, sadece yemek değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gastronomi anlayışının parçası oldular.

Sosyal Sorumlulukla Lezzetin Gücü

Bu anlamlı geceden elde edilen tüm gelir, TOÇEV’e (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) bağışlandı. Böylece gastronomi tutkunları hem damaklarını şenlendirdi hem de çocukların eğitimine katkı sağlayarak daha iyi bir gelecek için destek verdi.

Lezzet, Kültür ve Dayanışma Dolu Bir Akşam

Izaka Terrace’ın düzenlediği bu özel gecce, gastronomiyi toplumsal faydayla birleştiren nadir etkinliklerden biri olarak hafızalara kazındı. Katılımcılar, yeni tatlar keşfederken aynı zamanda anlamlı bir dayanışmaya ortak olmanın mutluluğunu yaşadı. Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen Chef’s Table geccesi, hem damaklarda hem de kalplerde iz bıraktı.