Izaka Terrace Şefi Serhat Eliçora’dan Modern Dokunuşlu Matcha Sütlaç Tarifi

Izaka Terrace Head Chef Serhat Eliçora, matcha ile hazırladığı modern dokunuşlu sütlaç tarifiyle mutfakta yenilik arayanlara ilham veriyor. Sütlaç Günü’nün yaklaştığı bu günlerde, Japon yeşil çayının aromatik yapısını Türk mutfağının nostaljik tatlısıyla buluşturan bu tarif, tatlı severlere hem ferah hem de rafine bir deneyim sunuyor.

Geleneksel Lezzete Modern Dokunuş

Geleneksel tatlıları çağdaş bir yorumla sunmak, mutfakta hem yaratıcılığın hem de kültürel saygının göstergesidir. Serhat Eliçora’nın matcha sütlaç yorumu, geçmişin sıcak hatıralarını bugünün sofistike tat anlayışıyla bir araya getiriyor. Bu yaklaşım, “Sütlaç nasıl yapılır?” sorusuna, klasik lezzetten ödün vermeden sıra dışı bir yanıt veriyor.

4 Kişilik Matcha Sütlaç Tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı süt (badem veya hindistancevizi sütü de kullanılabilir)

1 çorba kaşığı toz şeker (damak zevkine göre ayarlanabilir)

1 tatlı kaşığı matcha tozu

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı mısır nişastası (isteğe bağlı)

Taze meyve (çilek veya mango)

Badem veya hindistancevizi parçaları

Hazırlanışı:

Pirinci bol suyla yıkayın, üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzüp tekrar tencereye alın, süt ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak kaynatın. Şekeri ekleyin, kaynadığında vanilya özütünü ilave edin. Matcha tozunu az sıcak sütle açın, karışıma ekleyin. Kıvam için nişastayı az suyla açıp ekleyin, birkaç dakika daha pişirin. Kaselere paylaştırın, oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Servis öncesi taze meyve ve kuru yemişlerle süsleyin, isterseniz üzerine ekstra matcha serpin.

Tariflerde Sadakat ve Yaratıcılık Dengesi

Serhat Eliçora’ya göre, geleneksel tarifleri modernleştirirken en önemli ilke özüne sadık kalmaktır. Şekerin bir kısmını bal veya agave şurubu gibi doğal tatlandırıcılarla değiştirmek, hem besleyiciliği artırır hem de tat profilini zenginleştirir. Yerli ve mevsimsel ürünler kullanmak ise hem lezzeti hem de tarife olan saygıyı korur.

Bu felsefeyle hazırlanan matcha sütlaç, geçmişle geleceği tek tabakta buluşturan bir lezzet deneyimi sunar.