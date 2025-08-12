DJ Aydın Katırcıoğlu ile Nostalji Rüzgarı After Sunset’te Esecek

Yaz akşamlarının en keyifli etkinliklerinden biri olan Oldies but Goldies gecceleri, Sibel Mert’in zarif ev sahipliğinde hız kesmeden devam ediyor. 12 Ağustos Salı akşamı, After Sunset’in boğaz kıyısındaki büyüleyici atmosferinde buluşuyoruz. Bu özel gecce, 70’ler, 80’ler ve 90’ların unutulmaz parçalarını yeniden yaşatacak.

DJ Aydın Katırcıoğlu ile Ritme Kapılın

Gecceye, müzik dünyasında kendine özgü tarzıyla tanınan DJ Aydın Katırcıoğlu damgasını vuracak. Yıllardır sahnelerde enerjisiyle fark yaratan Katırcıoğlu, nostaljik melodileri modern dokunuşlarla harmanlayarak dans pistini hareketlendirecek. Güneşin batışıyla başlayacak ritim, gecce boyunca sürecek ve her şarkıda geçmişten gelen anılar canlanacak.

Eski Dostlarla Yeniden Bir Araya Gelin

Bu etkinlik, sadece müzik değil; aynı zamanda dostlukların yeniden tazelendiği, kahkahaların havada uçuştuğu bir buluşma olacak. After Sunset, boğaz manzarası ve şık ambiyansıyla konuklarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Eski dostlarınızla yeniden bir araya gelmek, geçmişe keyifli bir yolculuk yapmak istiyorsanız bu gecceyi kaçırmayın.

Rezervasyonunuzu Erken Yapın

Yoğun ilgi gören Oldies but Goldies geccelerinde yerinizi garanti altına almak için rezervasyon yaptırmanız önerilir. 12 Ağustos Salı akşamı saatlerinizi boş bırakın ve müzik, dostluk ve boğaz manzarasının birleştiği bu özel gecceye katılın. Rezervasyon için: 0212 287 03 57