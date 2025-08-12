Lucca Beach’te Yazın Son Partisi: Blond:ish Bodrum’da

Bodrum’un en gözde plaj noktalarından Lucca Beach, yaz sezonuna muhteşem bir final yapmaya hazırlanıyor. 16 Ağustos Cumartesi günü, plajın enerjisi dünyaca ünlü DJ’ler ile zirveye taşınacak. Elektronik müzik sahnesinin yıldız ismi Blond:ish, özel konuğu Super Snake ve yetenekli prodüktör Dorian Craft, unutulmaz bir gecce için Bodrum’a geliyor.

Gün Batımında Başlayan Müzik Yolculuğu

Parti, altın saat olarak bilinen gün batımı anlarında başlayacak. Akdeniz’in eşsiz manzarası eşliğinde, ritimler denizin sesiyle birleşecek. Blond:ish’in kendine özgü elektronik tınıları, Super Snake’in enerjik seti ve Dorian Craft’ın egzotik melodileri, gecceyi bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Yazın Son Partisi Olmaya Aday

Lucca Beach, Bodrum’un hem gündüz hem gecce yaşamında önemli bir yer tutuyor. Bu özel etkinlikte ise misafirler, plajın sofistike atmosferinde dans, eğlence ve sınırsız müzikle buluşacak.

Rezervasyonlar Başladı

Sınırlı kapasite ile gerçekleşecek etkinlik için rezervasyonlar şimdiden açıldı. Elektronik müzik tutkunları, 16 Ağustos’ta Bodrum’un en prestijli plaj partilerinden birinde yerini almak için hızlı davranmalı. Bu gecce, müzikseverler için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda yazın ruhunu kutlayan bir festival olacak.