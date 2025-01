Ocak 2025’te Antalya’da Kültür ve Sanat Dolu Günler

Antalya Ocak Ayı Konserleri

Farid Farjad Eserleri

Ercan Köktürk, ünlü keman virtüözü Farid Farjad’ın unutulmaz eserlerini sahneye taşıyor! Farjad’ın Fars Halk Müziği ile Klasik Batı müziğini harmanladığı bu özel konser, dinleyicilere derin bir duygusal yolculuk sunacak. Köktürk, Farjad’ın eserlerini kendi benzersiz yorumuyla seslendirerek, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 18 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Antalya Ocak Ayı Tiyatroları

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 10 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Korkuyu Beklerken

“Korkuyu Beklerken”, korkularıyla baş başa kalan bir adamın, silahları parçalanana kadar süren mücadelesini anlatıyor. Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabındaki tanıma uygun olarak, bu oyun, insanın yalnızlık ve çaresizlik içinde verdiği mücadeleyi derinlemesine keşfediyor. Tutunamayan bir varoluşun izlerini sahnede izlerken, acı ve umudun iç içe geçtiği bu etkileyici deneyimi kaçırmayın.

Yer: Alanya Kültür Merkezi

Tarih: 12 Ocak 2025, 19:00

Bilet: Biletinial

Mercaniye Çok Yaşa

Osmanlı’nın son döneminde, çürümüş bir savaş gemisi olan Mercaniye ve mürettebatının trajikomik hikayesi, kahramanlık hayalleri ve hayatın mizahi gerçekleri arasında şekilleniyor. Asaf Kaptan ve tayfalarının hayalleriyle tarihin çelişkilerini ele alan oyun, izleyiciyi güldürürken düşündürüyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Aspendos Salonu

Tarih: 12 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Freud’un İnsanları

Freud’un İnsanları, Sigmund Freud’un psikoseksüel gelişim teorisini esprili bir dille sahneye taşıyor. Freud’a göre, insanın çocukluk dönemindeki beş gelişim evresi, yetişkinlikteki psikolojik ve cinsel sağlığı doğrudan etkiler. Bu eğlenceli oyun, bu evreleri sağlıklı bir şekilde tamamlayamayan bireylerin ilişkilerini ve yaşadıkları zorlukları mizahi bir dille keşfeder. Kimya Gökçe Aytaç ve Onur Büyüktopçu’nun performanslarıyla, izleyicilere hem düşündüren hem de güldüren bir deneyim sunuluyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 14 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Macbeth

Shakespeare’in kötülüğe dair en etkileyici eserlerinden biri olan Macbeth, Sertaç Yekeboğa’nın rejisiyle tek kişilik bir performans olarak sahnede hayat buluyor. Karanlık atmosferi ve derin çelişkileriyle izleyiciyi kendi vicdanıyla yüzleştiren bu oyun, şu soruyu soruyor: Hepimizin içinde biraz Macbeth yok mu?

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 14 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Salim, Adana’dan İstanbul’a amcasının yanına gönderilen genç bir adamın, hayatının dönüm noktasını keşfettiği bir hikayeyi sahneye taşıyor. Amcasının kebapçı dükkânında çalışırken şahit olduğu olaylar, Salim’i geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Çaresizlik ve kaderin oyunları arasında sıkışan Salim, izleyiciye “Keşke mi daha zordur kader mi?” sorusunu sorarak, hayatın acımasız gerçekleriyle yüzleşiyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 17 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Marangozun Köpeği Kaştanka

Anton Çehov’un unutulmaz eseri Kaştanka, kaybolan bir köpeğin umut dolu yolculuğunu anlatıyor. Sahibini kaybettikten sonra sokaklarda savrulan Kaştanka, beklenmedik bir şekilde yeni bir hayata adım atar. Sadakat ve dostluk üzerine dokunaklı bir hikâye, her yaştan izleyiciye sıcacık bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Tarih: 21 – 22 Ocak 2025, 15:00

Bilet: Biletinial

Seninle Evlenir Miyim?

Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen Seninle Evlenir Miyim?, Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı mizah dozu yüksek bir komedi. Tanışmadan evliliğe giden sürecin eğlenceli ve absürt yanlarını ele alan bu ödüllü oyun, izleyiciyi kahkahalarla güldürüyor. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği bu ilişkiler komedisi, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 22 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Seçmen Lazım

Seçmen Lazım, gerçekle gerçeküstünün iç içe geçtiği, alışılmadık ve özgün kurgusuyla izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Her şey bir günde olup bitiyor, ama o gün öylesine anlamlı ki, bir ömre bedel. İdil ve Onay, kendilerini bir anda ‘en çok arananlar’ listesinde bulurken, Elif “Bu işi bir tek ben çözerim!” diyor, Devrim ise Küba’ya duyduğu özlemi dile getiriyor. Seçmen Lazım, dört karakterin yaşadığı bu kaotik günle, ülkenin tam ortasında neyin ne olduğunu sorgulatıyor ve herkese selam çakıyor!

Yer: Mall of Antalya Gösteri Merkezi Büyük Salon

Tarih: 24 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar adlı kitaptan uyarlanan iki kişilik oyun, kadın-erkek ilişkilerinin başlangıcından sonrasına kadar olan süreci mizahi bir dille ele alıyor. Gözlemler ve tespitlerle, her bireyin kendisinden bir şeyler bulabileceği bu komedi, günümüz ilişkilerine dair derin bir bakış sunuyor. Kadın ve erkeğin ilişkisel evrimini trajikomik bir şekilde gözler önüne seren oyun, izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatırken, aslında her ilişkiyi anlatıyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 25 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Otofaji

“Kendini boşa harcamış olur insan eğer dilediğine erer de sevinç duymazsa yıktığı hayat kendisininki olsun daha iyi.” Bu güçlü sözlerden yola çıkan Otofaji, insanlığın güç tutkusunu ve onun totalitarizme dayalı bir düzeni nasıl beslediğini sorguluyor. Güç, bir tahakküm mü yoksa özgürlük mü? sorusuyla izleyiciyi yüzleştirirken, sevgi ve barış yerine hükmetmenin yarattığı karanlık dünyayı gözler önüne seriyor.

Yer: Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi

Tarih: 26 Ocak 2025, 18:00

Bilet: Biletinial

Hayvan Çiftliği

Bu etkileyici oyun, hayvanların eşitlik ve adalet hayaliyle kurduğu ideal düzenin, zamanla bir diktatörlüğe dönüşmesini gözler önüne seriyor. Başlangıçta sömürüye karşı haklı bir başkaldırı olarak filizlenen hareket, gücün yozlaştırıcı etkisiyle baskı ve adaletsizliğin yeni bir biçimine evriliyor. Derin toplumsal ve insani meseleleri sorgulatan eser, izleyicilere özgürlük, güç ve adalet kavramlarını yeniden düşündüren çarpıcı bir hikaye sunuyor.

Yer: Alanya Kültür Merkezi

Tarih: 30 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Antalya Ocak Ayı Stand-Up Gösterileri

Erkekler Gülemez

Sosyal medyanın fenomen ismi Ayşegül Kaplan, nam-ı diğer makyajmidedin, bu kez tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnede! Kadın-erkek ilişkilerine dair derinlemesine ve alaycı bir bakış sunan gösteri, gündelik yaşamın pek çok yönünü kadın gözünden değerlendiriyor. Erkeğin tekelinde olan alaycılıkla eleştiren bakış açısını, bu kez kadın izleyicilere sunarak, mizahın gücünü konuşturuyor. Kapalı kapıların arkasındaki gerçekleri sahneye taşıyan gösteri, kadınların sesi olmaya devam ediyor.

Yer: Simurg Cafe

Tarih: 12 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda seyircilerine yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: Holly Stone Performance Hall Antalya

Tarih: 15 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Miray Akovalıgil, başarı kavramını kariyer, aşk ve sağlık gibi farklı açılardan ele aldığı stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Keskin mizahı ve samimi anlatımıyla izleyicileri kahkahalarla düşündüren sanatçı, hayata dair alışılmış kalıpları sorgulamaya davet ediyor. Bu eğlenceli ve ilham dolu gösteri, hem güldürmek hem de düşündürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.





Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 15 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Barbaros Şansal “Burda Olmaz”

Barbaros Şansal, Burda Olmaz adlı gösterisiyle sahneye çıkıyor! Sürpriz konukların da eşlik ettiği bu benzersiz performans, izleyicilere keyif dolu anlar vaat ediyor. Terzi yamağı konuşuyor!

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Aspendos Salonu

Tarih: 28 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Meksika Açmazı

Türkiye’nin en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın sahne performanslarıyla artık canlı gösteri olarak karşınızda! Podcast’in eğlenceli dünyasını sahneye taşıyan bu gösteri, izleyicilerine kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 31 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Antalya Ocak Ayı Çocuk Etkinlikleri

Rapunzel

Dünyanın en güzel ülkesinde, dünyalar güzeli bir bebek doğar; adı Rapunzel… Fakat işler onun için hiç de kolay olmayacaktır. Yıllarca nerede olduğunu bilmeden büyür, kötü insanlar hayatında etkili olur. Ama Rapunzel, her şeye rağmen mücadele eder ve zaferini kazanır. Bu hikayede Rapunzel’in sana ihtiyacı var! Eğlenmeye ve duygulanmaya hazır mısın?

Yer: Alanya Kültür Merkezi

Tarih: 11 Ocak 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Kül Kedisi

Oyun, Külkedisi’nin sevgi dolu kalbiyle tüm zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlatıyor. Üvey anne ve kardeşleriyle yaşadığı zorluklarla başa çıkarken, iyiliğin gücünü ve hayallerinin peşinden gitmenin önemini keşfeden Külkedisi’nin hikayesi, her iyilik yapanın bir iyilik perisi olduğunu hatırlatıyor. Bu masal, sizi büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak!

Yer: Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Tarih: 11 Ocak 2025, 15:00

Bilet: Biletinial

Pinokyo’nun Maceraları

Geppetto’nun atölyesinde şekillenen ahşap kukla Pinokyo’nun, gerçek bir çocuğa dönüşme arzusuyla çıktığı yolculuk, iyilik ve doğruluğun önemini vurgularken, doğru söylemenin gücünü de keşfe çıkıyor. Pinokyo’nun maceralarına katılmaya hazır mısınız?

Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Ocak 2025, 15:00

Bilet: Bubilet

Elsa’nın Maceraları

Karlar Ülkesi’nde Prenses Elsa’nın tahta çıkma töreni sırasında, ormanda yaşayan tavşanın bulduğu gizemli defter, tüm krallığı beklenmedik bir şekilde değiştirir. Elsa ve Olaf, birlikte çıktıkları bu sürükleyici yolculukta, sevgi ve dostluklarının gücüyle tavşandan gizemli defteri almayı başaracak ve her şeyi düzeltebilecekler mi? Bu büyülü masal, dostluğun ve cesaretin gücünü keşfetmek için sizi bekliyor!

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 26 Ocak 2025, 13:00

Bilet: Biletinial

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Otelde

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ’ın rol aldığı Otelde, bir otel odasında yolları kesişen bir kadın ve bir yazarın gizemli hikayesini anlatıyor. Gerçek ve kurgu arasındaki sınırların bulanıklaştığı bu gerilim dolu oyunda, odadaki cesetlerin sırrı ve yayımlanmamış bir romanın ipuçları çözülmeyi bekliyor. Seyirciyi heyecan verici bir bulmacaya sürükleyen bu yapım, hayata ve rollerimize dair derin sorular soruyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Aspendos Salonu

Tarih: 6 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Aspendos Salonu

Tarih: 6 Şubat 2025, 16:00

Bilet: Passo

Emir Can İğrek

Kendine has tarzı ve içten şarkı sözleriyle kalplere dokunan Emir Can İğrek, en sevilen parçalarıyla Antalyalı müzikseverlerle buluşuyor. Bu unutulmaz konser, müziğin büyülü atmosferinde anılara dönüşecek bir deneyim sunuyor. Emir Can İğrek’in etkileyici performansını kaçırmayın!

Yer: The Bar

Tarih: 8 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Bubilet

Melek Mosso

Melek Mosso, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Antalya’da! Pop ve halk müziğinden beslenen zengin repertuarıyla sanatçı, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Mosso’nun içten yorumları ve duygusal şarkılarıyla bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: The Bar

Tarih: 9 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Ahududu

“Ahududu”, iki yaşlı kadının yalnızlıklarını gidermek için buldukları tuhaf ve komik çözümü konu alıyor. Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla sahnelenen bu klasik komedide, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolleri paylaşıyor. İzleyicilere bol kahkaha vadeden bu oyun, iki yaşlı kadının ilginç sırlarını ortaya çıkarıyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 11 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Mutlu Aile Tablosu

Elaine ve Ken Haber, ellili yaşlarının ortasında, hayatlarının monotonluğundan sıkılmış, birbirlerine uyumsuz olduklarına inanmış bir çifttir. İki yetişkin çocuğunun da etkisiyle, hayatlarını değiştirmeye karar verirler ancak bu çaba, onları beklenmedik bir şekilde bambaşka bir duruma sürükler. Eğlenceli ve sürükleyici bir komedi, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunuyor!

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Aspendos Salonu

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Cem Adrian

Türk müziğinin eşsiz sesi Cem Adrian, en sevilen şarkılarıyla Antalyalı sevenleriyle buluşuyor. Olağanüstü ses yeteneğiyle dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa çıkaran Cem Adrian, kendi yazıp bestelediği eserleriyle müzikseverleri büyüleyecek.

Yer: Aktüel Açık Hava Sahnesi

Tarih: 15 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Shirley

Sumru Yavrucuk’un tek kişilik sahne performansı “Shirley”, sıradan hayatın içinde kaybolan, hayallerini unutmuş bir kadının kendini yeniden keşfettiği, eğlenceli ve duygusal bir yolculuğu anlatıyor. Willy Russell’ın ünlü “Shirley Valentine” adlı oyunundan uyarlanan bu müzikli komedi, izleyiciyi hem güldürüp hem de düşündürüyor. Yavrucuk, Shirley karakterini sahnede tek başına canlandırırken, oyun bir kadının hayatını yeniden şekillendirme çabasıyla izleyiciyi büyülüyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 26 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix