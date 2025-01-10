Ocak Ayında İstanbul’da Sanat Zamanı: Kaçırılmayacak Etkinlikler

İstanbul, 2025 yılının ilk ayında sanatseverlere dolu dolu bir takvim sunuyor. Ocak ayı boyunca şehrin dört bir yanında tiyatro oyunlarından sergilere, konserlerden atölyelere kadar pek çok kültürel aktivite düzenleniyor. Yeni yılın enerjisini sanatla karşılamak isteyenler için birbirinden özel etkinlikler sizleri bekliyor.



Yeni yılın ilk ayında sanatın büyüsünü yaşamak için etkinlik takvimlerinizi hazırlayın ve İstanbul’un kültür-sanat dünyasına adım atın!

İstanbul Ocak Ayı Konserleri

Fındıkkıran

Pyotr Ilyich Çaykovski’nin müziği ve Marius Petipa’nın koreografisiyle hayata geçen “Fındıkkıran,” küçük Clara’nın yılbaşı hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı etrafında gelişen büyülü bir rüya masalı. Bir yılbaşı klasiği olarak sanatseverlerin beğenisini kazanan bale, 2025 sanat sezonunda da İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahnesinde yer alıyor. Bu büyüleyici yapımı kaçırmayın!

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 9 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Yaşar

90’lı yılların unutulmaz şarkıları dendiğinde akla ilk gelen isimlerden Yaşar, dinleyicilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. “Sebepsiz Fırtınam,” “Kumralım,” “Kör Bıçak” ve “On Bir Ay” gibi Türk Pop Müziği’ne damga vuran eserleriyle sahne alacak olan Yaşar, büyüleyici performansıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Tarih: 10 Ocak 2025, 22:30

Bilet: Bubilet

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri-Fırtına ve Coşku

Şef Murat Cem Orhan’ın yönetiminde gerçekleşecek “Fırtına ve Coşku” konseri, bariton Kartal Karagedik ve kontrbas sanatçısı Deniz Yurdakul’un performanslarıyla zenginleşiyor. Konserde, W.A. Mozart, F. Schubert, J. Sperger ve J. Haydn gibi klasik müziğin ustalarının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Bu özel etkinlik, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 10 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Blue Red Green

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverleri ağırlıyor. Bu hafta, 1961 Bakü doğumlu besteci ve piyanist İlyas Mirzayev sahne alacak. Bakü ve Moskova Konservatuarlarında aldığı eğitimin ardından klasik müzik ve caz alanlarında eserler veren Mirzayev, Jazz In Blue Red Green konseriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Yer: Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye

Tarih: 11 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Anadolu Renkleri

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi’nde dinleyicilere unutulmaz bir konser sunacak. Konserde, Türk halk müziğinin yörelere özgü söyleyiş stilleri en karakteristik örnekleriyle sergilenecek. Solistler Çiğdem Elmas, Emirhan Kartal ve Cansın Köker, sahnede etkileyici performanslarıyla yer alacak.

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 11 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Melek Mosso

Melek Mosso, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Adanalı izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Pop ve halk müziğinden beslenen zengin repertuarı, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Mosso’nun içten yorumları ve duygusal şarkılarıyla bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Atakent Tema

Tarih: 11 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya

Ahmet Kaya’nın unutulmaz şarkıları, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli düzenlemelerle sahneye taşınıyor. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği bu özel konser, özgün müzik türünün mimarına bir saygı duruşu niteliğinde.

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 12 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Alessandro Safina

Alessandro Safina, 12 Ocak akşamı İstanbul Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Klasik ve pop müziğin zarif birleşimiyle unutulmaz bir konser deneyimi sunacak olan Safina, “Dicitencello Vuie” ve “Luna” gibi sevilen parçalarıyla dinleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Evrenin dilini müzikle konuşan ünlü tenor, bu özel gecede İstanbul’da unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Tarih: 12 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Emir Ersoy “Cuban Classics”

Emir Ersoy, Cuban Classics projesiyle Volkan Öktem, Eylem Pelit, Aleiksi Contreras ve Sercan Kerpiççiler ile sahneye çıkıyor. Küba ve Latin Amerika’nın ikonik melodilerini salsa, cha cha, son ve rhumba tarzlarında yeniden sunacak olan ekip, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

Ferit Odman Quintet

Ferit Odman Quintet, caz tutkunlarını unutulmaz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Türkiye’nin önde gelen caz davulcularından Ferit Odman, etkileyici teknikleri ve özgün tarzıyla sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Usta müzisyenlerden oluşan ekibiyle sahne alacak olan Odman, dinleyicilere modern cazın en seçkin örneklerini sunacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 17 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

Teoman’ın Koyu Antoloji’si

Teoman, 18 Ocak’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde “Koyu Antoloji” ile hayranlarını unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Yaylı grubu eşliğinde özel düzenlemelerle sunulan şarkılar, Koyu Antoloji albümü ve sürpriz eserlerle birleşiyor. Korhan Futacı’nın konuk olacağı bu eşsiz gece, müzikseverleri büyüleyecek.

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Alanı

Tarih: 18 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

Kerem Görsev Solo “Besteler ve Hikayeleri”

Cazın ustası Kerem Görsev, Zorlu PSM touché sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçının kendi besteleri ve bu eserlere ilham veren hikâyelerle zenginleşen bu özel performans, dinleyicileri büyüleyici bir caz yolculuğuna çıkarıyor. Görsev’in ustalıkla işlenmiş melodileri, unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

Pinhani

Türk alternatif müziğinin sevilen grubu Pinhani, dinleyicilerini unutulmaz bir geceye davet ediyor. ‘Dünyadan Uzak,’ ‘Hele Bi Gel’ ve ‘Ne Güzel Güldün’ gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla sahne alacak grup, samimi ve enerjik performanslarıyla hayranlarına müzik dolu anlar yaşatacak.

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 18 Ocak 2025, 21:30

Bilet: Bubilet

Büyük Ev Ablukada Akustik

Büyük Ev Ablukada, 19 Ocak’ta Maximum Uniq Box’ta akustik bir yolculuğa davet ediyor. Kendi kurallarını koyarak müzikte yeni bir dil yaratan ekip, samimi ve özgün hikâyelerini dinleyicileriyle paylaşıyor. Sabaha kadar süren dost sohbetlerinin ve hayatın kendiliğinden ritmini taşıyan bu özel performans, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Yer: Maximum UNIQ Box

Tarih: 19 Ocak 2025, 17:00

Bilet: Passo

Feridun Düzağaç

“Alev Alev,” “Beni Bırakma,” ve “Dipteyim Sondayım Depresyondayım” gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk rock müziğinin güçlü sesi Feridun Düzağaç, dinleyicileriyle buluşuyor. Söz yazarlığı ve sahne performansıyla öne çıkan Düzağaç, ödüllü parçaları ve duygusal anlatımlarıyla izleyenlere unutulmaz bir konser deneyimi sunuyor.

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 24 Ocak 2025, 17:00

Bilet: Bubilet

An Epic Symphony & Mustafa Sandal & maNga

Istanbul Night Flight, 10. sezonuna hazır! Türk pop müziğinin yıldızı Mustafa Sandal ve rock müziğin sevilen isimlerinden maNga, 24 Ocak’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda An Epic Symphony projesiyle sahne alıyor. Tuluğ Tırpan ve Özgür Sevinç yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde gerçekleşecek bu büyüleyici performansı kaçırmayın. Müzik dolu bu unutulmaz gece için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Alanı

Tarih: 24 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

İrem Derici

Pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, 25 Ocak akşamı Jolly Joker sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla yeni yılın ilk günlerini coşkuyla renklendirecek olan Derici, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 25 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

The Lion King: Live In Concert

The Lion King’in 30. yıl kutlamaları kapsamında, büyüleyici hikâye ve müzikleri canlı orkestra eşliğinde dev ekranda yeniden hayat buluyor. Simba’nın kendini keşfetme ve liderlik yolculuğunu izlerken Hans Zimmer ve Elton John’un unutulmaz eserleriyle Afrika’nın eşsiz atmosferine davetlisiniz. İhanet, dostluk ve cesaretle dolu bu nostalji dolu macera, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 26 Ocak 2025, 15:30

Bilet: Passo

Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı

Selçuk Yöntem’in büyüleyici sesiyle şiirin cazla harmanlandığı bu özel etkinlik, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Dünya prömiyerini Londra’nın saygın sahnelerinden Cadogan Hall’da gerçekleştiren performans, seçkin şairlerin eserlerini özgün caz besteleriyle bir araya getiriyor. Şiirin zarafeti ve quartetin etkileyici müzikalitesi, izleyenleri duygu dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 29 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Sena Şener

Büyüleyici sesi ve etkileyici sahne performansıyla dikkat çeken Sena Şener, dinleyicilerini müzikle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. “Bak Bana,” “Sevmemeliyiz” ve “Teni Tenime” gibi sevilen parçalarıyla sahne alacak olan Şener, kendine özgü tarzıyla unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Duygu dolu şarkılarına eşlik etmek için bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Holly Stone Beyoğlu

Tarih: 29 Ocak 2025, 21:30

Bilet: Bubilet

Melek Mosso

Ülkemizin sevilen vokallerinden Melek Mosso, İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Mosso’nun güçlü ve etkileyici sesi eşliğinde, en sevilen şarkılarını dinleyeceğiniz bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 31 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

İstanbul Ocak Ayı Tiyatroları

Richard

Okan Bayülgen’in Shakespeare’in III. Richard oyunundan uyarladığı “Richard,” İngilizce üst yazıyla Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyiciyle buluşuyor. Kabare Dada ve Net Sanat iş birliğiyle sahnelenen oyun, 2023-2024 sezonunda büyük ilgi gördü. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri ve Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde birçok ödüle layık görülen bu başarılı yapım, canlı müzik performansı ve güçlü oyuncu kadrosuyla tiyatro severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 7 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Fanatik

Fanatik, Tanju ve Eda’nın 5 yaşındaki oğulları Atlas’a, cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir dille anlatma çabasını konu alıyor. Gerçekleri aktarmak isteyen bu aile, Tanju’nun annesinin öbür dünyaya dair inancı ile çatışırken, Tanju, Galatasaraylı yapılan oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alıyor. Aile içinde yaşanan bu komik ve duygusal çatışma, kimliklerimizi şekillendiren aile baskısını ele alıyor. Fanatik, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan bir ailenin mücadelesini sahneye taşıyor.

Yer: KOZZY Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

Tarih: 7 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Medea

“Medea”, Antik Yunan’ın en güçlü trajedilerinden birini, 10 yaşındaki Jasper ve 12 yaşındaki Leon’un gözünden anlatıyor. Kardeşler, evdeki huzur içinde oynarken, bir anda odalarının kapısının kilitlenmesiyle tüm dengeleri değişir. Aile içindeki gerginlik, bu masum çocukları, farkında olmadan dramatik bir sona doğru sürükler. Kate Mulvany ve Anne-Louise Sarks’ın modern uyarlaması, izleyiciye klasik hikâyeye taze bir bakış açısı sunarken, insan doğasının karanlık yönlerine de ışık tutuyor. Yönetmenliğini Hira Tekindor’un üstlendiği bu oyun, derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 7 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

Hiçbi Şey Olmamış Gibi

“Hiçbi Şey Olmamış Gibi”, evlilik yıldönümlerini bile hatırlamakta zorlanan bir çiftin mizahi ve absürt hikayesini sahneye taşıyor. Her zamanki mekânlarında, garsonun alışılmadık menüsüyle karşılaştıkları bu akşam, bastırılmış duyguların ve toplumun dayattığı kalıpların eğlenceli bir sorgulamasına dönüşüyor. Komik ve düşündürücü bir dille, konuşulamayanların hem bireyleri hem de toplumu nasıl şekillendirdiğine ışık tutan bu oyun, izleyicilere sıradan anların arkasındaki derinliği gösteriyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 8 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Büyük Aşıkların Sonuncusu

Neil Simon’un zamansız romantik komedisi Büyük Aşıkların Sonuncusu, evliliğini ve hayatını sorgulayan orta yaşlı Barney Cashman’in, sıradanlığın dışına çıkma çabasını anlatıyor. Üç farklı kadınla yaptığı randevular, hayatına renk katma arayışında beklenmedik olaylarla dolu bir yolculuğa dönüşüyor.

Yer: KOZZY Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

Tarih: 9 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikâyesi “Amadeus”, 5. sezonu ile yeniden sahnede.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Kan Kardeşler

Willy Russel’ın unutulmaz eseri Kan Kardeşler, Liverpool’un yoksul mahallelerinde doğan ikiz kardeşler Mickey ve Edward’ın, ayrıldıkları ve farklı dünyalarda büyüdükten sonra güçlü bir dostluk kurmalarını konu alıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen bu etkileyici müzikal, Ebru Kara’nın yönetiminde sınıf ayrımı, sosyal adaletsizlik ve dostluk gibi evrensel temaları izleyiciyle buluşturuyor. İngiltere’de uzun yıllar sahnelenmiş olan bu dokunaklı hikaye, tiyatro severlere derin düşünceler ve duygusal bir yolculuk sunuyor.

Yer: AKM Tiyatro Salonu

Tarih: 10 – 11- 12 Ocak 2025

Bilet: Biletinial

Mutlu Aile Tablosu

“Mutlu Aile Tablosu” seyirciyi Elaine ve Ken Haber’in monoton bir evlilikten çıkış arayışına sürüklüyor. Orta yaş krizine giren çift, hayatlarını değiştirmeye karar verdiklerinde, bu yenilik çabası onları beklenmedik kaoslara sürüklüyor. Çocuklarının da etkisiyle ilişkilerini sorgulayan Haber ailesinin komik ve dokunaklı hikayesi, izleyenlere hem kahkahalar hem de derin bir içsel yolculuk sunuyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 10 – 17 – 22 – 24 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Bayanlar Baylar Dario Moreno

“Bayanlar Baylar Dario Moreno,” ünlü Türk şarkıcı Dario Moreno’nun hayatını, ödüllü yazar Kosta Kortidis’in gerçek ve kurgu arasında ustaca gidip gelen anlatımıyla sahneye taşıyor. Kosta Kortidis, Moreno’nun müzik kariyerini, kişisel yolculuklarını ve dünyaca ünlü bir yıldız olma sürecini dramatik bir performansla izleyiciye sunuyor. Bu müzikli tiyatro oyunu, Moreno’ya bir saygı duruşu niteliğinde, izleyicileri nostaljik ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 10 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Pembe Pırlantalar

Serkan Üstüner’in yönettiği, Michael Pertwee’nin yazdığı ve Gencay Gürün’ün Türkçeye çevirdiği iki perdelik komedi Pembe Pırlantalar, izleyenlere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor. Kadınlarla ilişkilerinde acemi bir kuyumcu ve çapkın ortağının, isimlerden arabalara kadar uzanan karışıklıklarla dolu maceraları, eğlenceli bir karmaşaya dönüşüyor. Bu keyifli hikayeye tanık olmaya hazır olun!

Yer: Akatlar Kültür Merkezi

Tarih: 10 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Hayalperest

Hayalperest, bir genç oyuncunun hayalleriyle yaşam mücadelesini anlatan trajikomik bir hikayeyi sahneye taşıyor. 90’lı yılların İstanbul’unda başlayan bu serüven, onu konserveler ve dizi setlerinden nezarethanelere kadar sürüklüyor. Gizemli bir kuş, mor bir battaniye ve umulmadık bir hayaletle hedeflerini kovalayan hayalperest, izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen bu oyun, büyüleyici bir hayal dünyasını sahneye taşıyarak izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

Canavar

Roman yazarı Kemal Sönmez, bir imza günü için geldiği küçük Anadolu şehrinde, yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı ve Derya’yı ziyaret eder. Hazırlıksız yakalanan kız kardeşler, Kemal’in önerisiyle unutulmuş aile yemekleri “Kapama”yı yapmaya karar verir. Yemek hazırlanırken geçmiş anılar ve sırlar gün yüzüne çıkar, Kemal’in ziyaretinin gerçek nedeniyle sofradaki sohbet derinleşir. Bu samimi hikaye, aile bağları ve paylaşılan anılar üzerine dokunaklı bir keşif sunar.

Yer: House Of Performance

Tarih: 12 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Kel Diva

Bir İngiliz burjuva ailesi olan Bay ve Bayan Smith, geleneksel İngiliz akşamını yaşarken, konukları Bay ve Bayan Martin’i ağırlamaya hazırlanırlar. Ancak, sıradan görünen bu buluşma, tuhaf ve absürt olaylarla dolu bir karmaşaya dönüşür. İtfaiye Şefi’nin gereksiz yere ortaya çıkışı, anlam verilemeyen diyaloglar ve zamanın sürekli kaybolduğu bu evrende, gerçeklik sorgulanır ve her şeyin anlamsızlığı ortaya çıkar. Oyunun hikayesi, bilinçli bir şekilde seyircinin beklentilerini altüst eder ve olayları çözmeye çalışmanın gereksiz olduğunu vurgular.

Yer: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Tarih: 13 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

GURUR VE ÖNYARGI (gibi bir şey)

Gurur ve Önyargı (gibi bir şey), Jane Austen’ın klasik romanını alışılmadık bir bakış açısıyla sahneye taşıyor. Bu sefer aşıkların değil, hizmetçilerin gözünden anlatılan hikâye, dedikodular, skandallar ve kahkahalarla dolu. Aslında yıllarca kulislerde kalan kadınlar, soylu erkeklerin ve leydilerin dünyasında hak ettikleri seslerini buluyorlar. Isobel McArthur’ın taze ve mizahi uyarlaması, Jane Austen’ın ölümsüz eserine eğlenceli ve asi bir dokunuş getiriyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 13 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Aşk Bize Masal Olur

Kerem Pilavcı’nın kaleme aldığı, Gülhan Kadim’in rejisiyle sahnelenen Aşk Bize Masal Olur, izleyicileri aşkın masalsı coğrafyasında duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Aslı, hayatının farklı dönemlerindeki aşklarını masallarla harmanlayarak, mutlu sonların ötesindeki hikayeleri paylaşıyor. İstanbul’un sokaklarında kendi masalını arayan bu güçlü karakter, inancını ve devam etme gücünü izleyicilere ilham dolu bir anlatımla sunuyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 15 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Drakula

Yılın en çok beklenen prodüksiyonu Okan Bayülgen’den Drakula, BKM ve Kabare Dada ortak yapımıyla sahnede. Bram Stoker’ın ölümsüz eseri Drakula’yı yeniden yorumlayan ve yöneten Okan Bayülgen, tarihin en ikonik karakterlerinden Drakula’yı canlandırırken, Van Helsing rolünde Hayko Cepkin sahne alıyor. Hikaye, romanın 77 yıl sonrasına, geçmişe ait kritik bir döneme taşınıyor. Oyunun etkileyici atmosferine, sahnedeki canlı orkestrada Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi Ahmet Güvenç de eşlik ediyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 15 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sinema ve tiyatronun buluştuğu çağdaş bir uyarlama olarak sahneleniyor. İstanbul’da büyüyen Hayri İrdal, bir aile yadigarı saat üzerinden zamanın ve hayatın anlamını sorgularken, geleneksel ile modern arasında bir yolculuğa çıkıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Haberci

Tragedyalarda önemli bir rol üstlenen haberciler, halk ve krallar, tanrılar ve insanlar arasında bir köprü vazifesi görerek, duydukları haberlerle olayların akışını etkilerler. Ancak bu karakterler, getirdikleri kötü haberlerle insanlık tarihinin en karanlık yüzlerine zorunlu tanıklık eden figürlerdir. Sahnedeki varlıkları, kendilerine biçilen rollerle sınırlı kalırken, kim oldukları ve varlıkları hakkında derin bir belirsizlik taşırlar. Bu etkileyici yapım, izleyicilere varoluşun anlamını sorgulatırken, trajedinin evrensel gerçekleriyle yüzleşme fırsatı sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Sahne Dragos

Tarih: 16 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Hayvan Çiftliği

Bu etkileyici oyun, hayvanların eşitlik ve adalet hayaliyle kurduğu ideal düzenin, zamanla bir diktatörlüğe dönüşmesini gözler önüne seriyor. Başlangıçta sömürüye karşı haklı bir başkaldırı olarak filizlenen hareket, gücün yozlaştırıcı etkisiyle baskı ve adaletsizliğin yeni bir biçimine evriliyor. Derin toplumsal ve insani meseleleri sorgulatan eser, izleyicilere özgürlük, güç ve adalet kavramlarını yeniden düşündüren çarpıcı bir hikaye sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Hayal Satıcısı

Hayal Satıcısı, gerçek bir yaşam hikayesinden ilhamla, kadınlığın ezberlenmiş rollerine ve eril dilin dayattığı körlüğe cesur bir ayna tutuyor. Bir fal kahvesinde, kendi cenderesinde sıkışıp kalmış bir kadının hikayesi, gelen-giden hayatlarla iç içe dokunurken, toplumun görme biçimini ve kaçış yollarını sorguluyor. Kadın olmanın zorluklarına güçlü bir eleştiri getiren bu etkileyici oyun, çarpıcı anlatımıyla izleyicilere derin bir düşünme alanı sunuyor.

Yer: Akatlar Kültür Merkezi

Tarih: 17 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan Zengin Mutfağı, başrolde Şener Şen’in eşsiz performansıyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 19 Ocak 2025, 15:00

Bilet: Passo

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Eşinin sadakatini test etmek için eski dostunun yardımını isteyen Yosif, kendisini ve dostu Angel’ı içinden çıkılamaz bir aşk üçgenine sokar. Bu üçgenin ortasındaki Maria’nın ise bir çözüm bulması gerekecektir. Başrollerini Mert Fırat, Çağlar Yalçınkaya ve Öznür Serçelerin paylaştığı Bütün Çılgınlar Sever Beni, bu sezon da seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 20 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Leyla ile Mecnun Değil

Boşanma davalarına bir gün kala, en sevdikleri dostlarının cenazesinde buluşan Kadın ve Adam, didişmelerin, gülüşmelerin ve derin sorgulamaların arasında hayatın karmaşıklığını keşfediyor. Sevgi, öfke, mutluluk ve tükenişin iç içe geçtiği bu oyun, izleyicilere insan ilişkilerine dair unutulmaz bir yolculuk vadediyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 21 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

BİR mor ve ötesi MÜZİKALİ: ARAF

Mor ve Ötesi’nin şarkılarıyla yeniden hayat bulan Araf Müzikali, Shakespeare’in Hamlet’ine modern bir yorum getiriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve canlı orkestrayla sahnelenen bu eşsiz yapım, hakikat arayışını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. Türkiye’de müzikal tiyatroya yeni bir soluk kazandıran Araf, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 21 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Alevli Günler

Üç eski arkadaşın dostlukları, içlerinden birinin kanser olup ölümden sonra yakılmak istemesiyle sıra dışı bir sınavdan geçiyor. Bir kasap, bir muhasebeci ve bir profesör, farklı olana yaşam hakkı tanımayan düzenle yüzleşirken başvurdukları her yer onlara ayrı bir komedi yaşatır. Hem güldüren hem düşündüren bu hikaye, anlaşmazlıkların ortasında dostluk ve inanç çatışmalarını mizahi bir dille sahneye taşıyor.

Yer: House of Performance

Tarih: 22 Ocak 2025, 20:30





Bilet: Bubilet

Muskat

Bir kadın, bir gece ve bir cenaze… İstanbul ile Paris arasında gidip gelen zehirli bir zihin akışında, hayatın en mutlu gününe dair beklenmedik bir yüzleşme. Parça parça dağılan anılar ve yapamayacaklarının ağırlığıyla sessiz bir kopuş yaşayan kadının hikâyesi, derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Bu etkileyici oyun, hayatın kırılma anlarını sahnede yeniden anlamlandırıyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 22 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Nilgün Belgün Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden esinlenen “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi”, müzik ve dans eşliğinde sahnelenmeye devam ediyor. Sanatçının içtenlikle anlattığı anılar, kahkahalar ve hüzün dolu anlarla harmanlanarak seyircilerle buluşuyor. Belgün’ün büyük ilgi gören kitabı “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi”den uyarlanan bu gösteri, izleyicilere keyifli ve duygu dolu bir akşam vadediyor.

Yer: KOZZY Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

Tarih: 22 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Hikayesinde Senden Bahsetti

“Hikayesinde Senden Bahsetti”, modern hayatın yalnızlaştırdığı bir kadının, Ayşe Parla Soyluer’in hikayesini sahneye taşıyor. Beyaz yakalı dünyasında sıkışmış, zeki ve komik ama derin bir yalnızlık içinde yaşayan Ayşe, bu hikayenin merkezinde yer alıyor. Oyun, Ayşe’nin evinde, yanmış bir odanın içinde başlıyor. Yangından sıyrılma çabaları içinde bir gece boyunca geçmişiyle, ailesiyle, çocukluğuyla ve kendisiyle yüzleşmeye adım adım yaklaşan bir kadının içsel yolculuğuna tanık oluyoruz. Esprili bir anlatım ve duygu yüklü sahneleriyle “Hikayesinde Senden Bahsetti”, yalnızlık, insan ilişkileri ve kendini anlama çabası üzerine çarpıcı bir bakış sunuyor.

Yer: House Of Performance

Tarih: 23 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Ağaçlar Ayakta Ölür

Casona’nın yazdığı bu derinlemesine dokunmuş oyun, kayıpların, yalanların ve bağların kırılganlığını sorguluyor. Bir ailenin torunuyla yeniden bağ kurma çabası, gerçek ile yalan arasında sıkışan bir dünyanın dramatik yansımasıdır. Büyükanne, bir yalanın içinde yaşamayı kabul ederken, gerçek torununun ortaya çıkması, her şeyin altüst olmasına yol açacaktır.

Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

Tarih: 24 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Çirkin

Firuze Engin’in kaleminden çıkan, Güray Dinçol’un yönettiği Çirkin, izleyiciyi masalsı bir ihanete tanıklık etmeye davet ediyor. Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun başrollerini paylaştığı bu yenilikçi oyun, Anadolu masalları ve geleneklerinden ilham alarak, anlatı tiyatrosunu dijital enstalasyonla harmanlıyor. Farklı teatral stilleri çağdaş tiyatro enstrümanlarıyla birleştiren Çirkin, mitik ve gerçeküstü evrenini teknolojiyle buluşturarak benzersiz bir sahne deneyimi sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 25 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Plastik Aşklar

Ödüllü komedi Plastik Aşklar, usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural’ın muhteşem performanslarıyla sahneye taşınıyor. Farklı geçmişlere sahip iki kadın, Hıdırellez gecesinde karşılaşarak, yaşamlarının plastikleşen aşklarını ve kendileriyle barışma çabalarını sorguluyor. Modern ilişkilerin yapaylığına mizahi bir dille yaklaşan oyun, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunarak, aşkın ve yaşamın karmaşasını gözler önüne seriyor. Sımsıcak bir komedi deneyimi için bu muhteşem performansı kaçırmayın!

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 25 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

İnsanlar Mekanlar Nesneler

İnsanlar Mekanlar Nesneler, geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın trajikomik yolculuğunu sahneye taşıyor. Nina, Emma ve Sarah’nın hikayeleriyle, korkuların üzerine gitmeyi, gerçekle yüzleşmeyi ve kendini sevmeyi keşfeden bir varoluş mücadelesi anlatılıyor. Hayatın bir varoluş savaşı olduğu, ailenin ve sevginin gücüyle bağımlılıklardan kurtulmanın gerektiği bu oyun, izleyicilere cesaret ve özgürlük üzerine derin düşünceler sunuyor. İnsanlar Mekanlar Nesneler bir varoluş mücadelesinin, içsel aydınlanmanın ve yolculuğun sahnede yeniden hayat buluşunu izlemek için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 25 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

1923 Müzikali

Cumhuriyetimizin 100. yılında, tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuğa hazır olun! Dört arkadaşın Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde kaybolmasıyla başlayan macera, onları Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’na götürüyor. Bandırma’nın dalgalarından Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan bu eser, genç, yaşlı, kadın ve erkek birçok isimsiz kahramanın destanını müzik, dans ve etkileyici sahne tasarımı ile sahneye taşıyor. 100 kişilik dev kadronun performansını kaçırmayın ve Cumhuriyet kahramanlarına saygı duruşunda bulunun!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 26 Ocak 2025, 19:00

Bilet: Passo

Geç Bunları Nazım

Geç Bunları Nazım tiyatrosunda, iki büyük şair Orhan Veli ve Nazım Hikmet, Shakespeare’in Romeo ve Julietinden tanıdığımız 17 yaşındaki Romeo ile öte dünyada karşılaşır. Şiirleri, felsefeleri ve yaşam anlayışlarıyla bu üç karakter, aralarındaki trajikomik hesaplaşmalarla bir araya gelir. Masalların ve gerçekliğin sınırlarının sorgulandığı bu oyun, hayatı ve ölümü farklı açılardan ele alarak izleyiciye derin bir düşünsel yolculuk sunuyor.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 26 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Passo

Ahtamar Efsanesi

“Ahtamar Efsanesi,” aşk ve tutkunun zamansız hikayesini müzik ve dansla sahneye taşıyor. Şair Hovhannes Tumanyan’ın şiirinden ilham alan Majak Toşikyan’ın büyüleyici müzikleri eşliğinde sahnelenen bu özel gösteri, 45. yılını kutlayan Maral Müzik ve Dans Topluluğu’nun usta yorumuyla hayat buluyor. 70 dansçı, 3 solist ve dev bir ekibin yer aldığı performans, izleyicileri bu toprakların derinliklerinden gelen efsanevi bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 26 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Etekler ve Pantolonlar

Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’ın rol aldığı, ödüllü oyun Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın evliliklerini ve hayatlarını sorgulama yolculuğunu sahneye taşıyor. Yıllar sonra bir araya gelen Nurcan ve Aysel, evlilikleri üzerinden kendilerini ve geçmişlerini keşfederken, aile ve toplum baskısının onları nasıl şekillendirdiğini fark ediyor. Bu içsel yolculuk, özgürce kendi hayatlarını kurma arayışına dönüşüyor.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 27 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Aydınlıkevler

Zemheri soğuklarına ve yokluğa direnerek hayatta kalmaya çalışan bir ailenin mücadelesi, babaannenin Amerika’ya karşı verdiği direnişle birleşiyor! Bu trajikomik hikaye, yaşamın güçlükleriyle yüzleşirken, umut, dayanışma ve aile bağlarının gücünü sahneye taşıyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 27 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Küheylan

Başrollerini Kerem Alışık, Ali Tepe, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer’in üstlendiği oyun, 3. sezonunda seyircisiyle buluşuyor. 17 yaşındaki Alan Strang’in işlediği korkunç bir suç sonrası, psikiyatrist Martin Dysart tarafından tedavi edilme süreci, izleyiciyi normallik, tutku ve kimlik üzerine derin düşüncelere sürüklüyor. Alışılmadık bir doktor-hasta ilişkisiyle, her iki karakterin içsel yolculukları, insan ruhunun en karanlık ve en karmaşık yönlerini gözler önüne seriyor. Bu unutulmaz hikaye, izleyiciyi yalnızca bir dramaya değil, bir varoluş sorgusuna davet ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 30 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Misery

Popüler yazar Paul Sheldon’ın, onu kurtaran ama takıntılı bir hayranı olan Annie Wilkes’in evinde yaşadığı esareti konu alan bu nefes kesici oyun, gerilim ve psikolojik şiddetin doruklarına ulaşıyor. Annie’nin Misery karakterine saplantısı, Paul’ü dehşet verici bir hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Seyircileri koltuklarına mıhlayacak bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 30 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

44 yaşındaki Dave, evli ve çocuklu bir bodyguard, yeni bir iş arar ve bir gazete ilanı sayesinde bir sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur. Bu işin daha kolay olacağını düşünür. Görevi, galerinin arka tarafındaki, sert içerikli bir serginin bulunduğu bir odanın güvenliğini sağlamaktır. Odanın önünde “DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler zaten giremez.” yazılı bir perde vardır. Ancak Dave’e, sergi hakkında veya neden orada olduğuna dair hiçbir bilgi verilmez.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 31 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Öteki

Emin Alper’in Dostoyevski’nin “Öteki” eserinden sahneye uyarladığı bu özgün kara komedi, izleyicileri derin bir içsel sorgulamaya davet ediyor. Fiziksel olarak tıpa tıp benzeyen, ancak karakter olarak zıtlıklar barındıran bir alter-ego ile yüzleşen ana karakterin hikayesi, hem düşmanlık hem de kıskançlık temalarını irdeliyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 31 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

İstanbul Ocak Ayı Stand-Up Showları

Dandun Sahnede!

Dandun videocastinden tanıdığınız Alper Ustagil ve Cihan Akıncı, bu kez sahnede! Enerjileri ve doğaçlama sohbetleriyle seyirciyle buluşan ikili, yine akıllarına geleni dandun konuşuyor. Eğlence ve kahkaha dolu bu buluşmayı kaçırmayın!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 3 – 14 – 30 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

CMXXIV

Cem Yılmaz, izleyicileri kahkahalara boğan ‘CMXXIV’ gösterisiyle Zorlu PSM sahnesinde! Yılmaz’ın mizah dehası ve benzersiz esprileriyle dolu gösterisi, yine izleyicilere unutulmaz bir komedi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Kahkaha dolu anlar için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 7 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

Barbaros Şansal “Burda Olmaz”

Barbaros Şansal, Burda Olmaz adlı gösterisiyle sahneye çıkıyor! Sürpriz konukların da eşlik ettiği bu benzersiz performans, izleyicilere keyif dolu anlar vaat ediyor. Terzi yamağı konuşuyor!

Yer: Trump Sahne

Tarih: 8 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Miray Akovalıgil, başarı kavramını kariyer, aşk ve sağlık gibi farklı açılardan ele aldığı stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Keskin mizahı ve samimi anlatımıyla izleyicileri kahkahalarla düşündüren sanatçı, hayata dair alışılmış kalıpları sorgulamaya davet ediyor. Bu eğlenceli ve ilham dolu gösteri, hem güldürmek hem de düşündürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 8 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Eda Özyurt “Uyanan Güzel”

Kurumsal hayatın dar kalıplarını geride bırakıp sahnenin ışıltısında özgürleşen Eda Özyurt, mizahi dokunuşlarıyla kahkaha dolu bir geceye davet ediyor. “Uyanan Güzel” stand-up gösterisinde, uyandığı ana kadar başından geçenleri esprili ve samimi bir üslupla anlatırken, interaktif performansıyla izleyiciyi de bu eğlenceli yolculuğun bir parçası yapıyor.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 10 Ocak 2025, 19:30

Bilet: Biletix

Yunus Emre Gündüz “Varınca Ara”

Yunus Emre Gündüz, Varınca Ara adını verdiği yepyeni gösterisiyle izleyicilerle buluşuyor! “Kemikleşmiş Travma” gösterisiyle yüzbinlerce izlenme elde eden ve sosyal medyada karikatür, animasyon, podcast içerikleriyle tanınan sanatçı, bu kez ilişkilerden şehir hayatına, yolculuklardan politik kaosa kadar uzanan konuları mizahi bir dille ele alıyor. Kahkaha ve düşünce dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Yer: Falan Stüdyo

Tarih: 11 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Özgür Turhan “Yenisi”

Özgür Turhan, yeni gösterisi “Yenisi” ile sezona enerjik bir başlangıç yapıyor! Bu taze gösterisinde, günlük yaşamın sıradan anlarını mizahi bir dille ele alarak izleyicileri güldürmeyi hedefliyor. Kendi yaşamından kesitler ve gözlemleriyle dolu olan “Yenisi”, hem eğlenceli hem de düşündürücü anekdotlarla dolu.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 15 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Bengi Apak

Türkiye’nin en eski ve en çok dinlenen ödüllü komedi podcasti O Tarz Mı? ile adını duyuran Bengi Apak, yeni stand-up şovuyla sahnelerde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ocak ayından bu yana sergilediği şovuyla beğenileri toplayan komedyen, özel olmaya ve büyülü anlara isyan ettiği setiyle 16 Ocak akşamı izleyenlere unutulmaz bir komedi deneyimi yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

İlker Gümüşoluk

İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 15 yıldır 1000’den fazla sahne alan Gümüşoluk, gösterisinde ikili ilişkilerden hayata dair gözlemlerine kadar birçok eğlenceli hikaye ve tespitini paylaşıyor. Hayata kahkahalarla bakacağınız bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Torium Sahne

Tarih: 22 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Hikmeti Tabiyeci “Belamı Arıyorum”

Sokak sanatçısı ve ressam Hikmeti Tabiyeci, sokaklara astığı afişlerle tanınan cesur bir isim olarak, bu kez tespitlerini tek kişilik gösterisiyle sahneye taşıyor. “Türkiye’de marjinal olabilir misin?” sorusunu sorarak, toplumsal normları, sanatı ve özgürlüğü sorgulayan derinlikli bir mizah sunuyor. Hem eğlenceli hem de düşündürücü bu özel gösteride, alışılmışın dışına çıkmaya hazır olun!

Yer: The Mentalist Pub

Tarih: 25 Ocak 2025, 19:00

Bilet: Bubilet

Taha Ercoşkun “İstibdad”

Taha Ercoşkun, politik mizahı keskin gözlemleriyle harmanladığı tek kişilik gösterisi “İstibdad” ile sahnede! İngilizce ve Rusça sahnelerden Türkçe stand-up’a uzanan yolculuğunda, gündelik hayatı zekice yorumlayan Taha, izleyicilere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 29 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Özge Özel

Karşısına çıkan tüm kavramları sorgulayan ve her adımda cesurca sınırları zorlayan Özge Özel, tek kişilik stand-up gösterisiyle touché sahnesinde izleyenlerle buluşuyor. Mizahi bakış açısını ve etkileyici performansını bir araya getiren Özge Özel, sahnede izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 30 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

İstanbul Ocak Ayı Workshopları

Anka Workshop: Kintsugi Atölyesi

Bu workshop’ta, katılımcılar kendi tabak veya kaselerini seçerek, ya da evlerinden getirdikleri objeleri onararak, kırıkların ve izlerin güzelliğini keşfedecekler. Altın tozuyla yapılan bu özel onarım süreci, yalnızca nesneleri değil, aynı zamanda kendimizi yeniden inşa etme yolculuğunu simgeliyor.

Yer: Anka Workshop

Tarih: 4 – 26 Ocak 2025, 13:00

Bilet: Bubilet

Güney İtalya’yı Keşfediyoruz : Napoli Yemekleri

Eataly Mutfak Atölyesi’nde Napoli rüzgarı esiyor! Pizzanın doğduğu, manda sütü mozarellanın hayat bulduğu Napoli mutfağının sırlarını keşfetmeye hazır olun. Levrekle hazırlanan Orata all’acqua pazza, zeytin ve domates sosuyla harmanlanan Puttanesca makarna ve çikolata ile bademin mükemmel uyumunu sunan Torta Caprese eşliğinde, İtalya’nın eşsiz tatlarına doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 10 – 16 Ocak 2025, 19:00

Bilet: Biletix

Four Hands Dinner

15 Ocak akşamı, Michelin Yıldızlı Şef Giuseppe Gasperoni ve Terrazza Italia Şefi Claudio Chinali, unutulmaz bir “4 Hands Dinner” gecesi için bir araya geliyor. İtalyan mutfağının geleneksel lezzetleri modern yorumlarla buluşurken, Terrazza Italia’nın zarif atmosferinde konuklara eşsiz bir gastronomi deneyimi sunulacak. Menüde yer alan özel tatlar ve yaratıcı dokunuşlarla, her tabak bir hikayeye dönüşüyor. Bu büyüleyici lezzet yolculuğunu kaçırmayın!

Yer: Terrazza Italia

Tarih: 15 Ocak 2025, 19:00

Bilet: Biletix

Cheesecake Çeşitleri Yapımı

Cheesecake’in Samos Adası’ndan başlayan tarihi yolculuğunu keşfederken, farklı teknikler ve lezzetlerle tanışmaya hazır olun. San Sebastian Cheesecake’ten No-Bake Cheesecake’e, Baklava Cheesecake’ten Antep fıstıklı dolgu hazırlığına kadar pek çok tarif ve püf noktası bu atölyede sizi bekliyor. Cheesecake yapımına dair tüm detayları öğreneceğiniz bu keyifli deneyimi kaçırmayın!

Yer: Harmony Gastronomi

Tarih: 26 Ocak 2025, 12:00

Bilet: Biletix