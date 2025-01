Başkent Ankara’da Sanat ve Eğlence Dolu Bir Ay: İşte Ocak 2025 Etkinlikleri!

Ankara, Ocak 2025’te kültür ve sanatla dolup taşıyor! Başkent, tiyatro sahnelerinden sanat galerilerine, konser salonlarından opera ve baleye kadar her köşesinde etkileyici etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni yılın ilk ayında Ankara’da yapılacaklar listenizi hazırlayın ve şehrin sunduğu bu zengin programın keyfini çıkarın.





Ankara Ocak Ayı Konserleri

Aşkın Nur Yengi

Türk pop müziğinin zarif sesi Aşkın Nur Yengi, 10 Ocak akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Duygu yüklü şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan sanatçı, geçmişten bugüne sevilen eserlerini seslendirecek.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 10 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Gökhan Türkmen







Gökhan Türkmen, duygu yüklü şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla Ankaralı dinleyicileriyle buluşuyor. “Büyük İnsan” ve diğer unutulmaz hitleriyle sanatçı, 11 Ocak akşamı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 11 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Gripin

Gripin, 11 Ocak akşamı Ankara Congresium sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar”, “Aşk Nerden Nereye” ve “Durma Yağmur Durma” gibi hitlerinin yanı sıra yeniden yorumladıkları eserlerden oluşan zengin repertuarıyla grup, sevenlerine unutulmaz bir gece sunmaya hazırlanıyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 11 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

Cem Adrian

Türk müziğinin eşsiz sesi Cem Adrian, en sevilen şarkılarıyla Ankaralı dinleyicileriyle buluşuyor. Olağanüstü ses yeteneğiyle dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa çıkaran Cem Adrian, kendi yazıp bestelediği eserleriyle müzikseverleri büyüleyecek.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi – Genco Erkal Salonu

Tarih: 18 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Hande Yener

Hande Yener, 18 Ocak akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde muazzam bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Sahneye çıktığı her an enerjisiyle büyüleyen sanatçı, pop müziğin en sevilen hitlerini Adanalı sevenleriyle paylaşacak. Eğlence ve müziğin buluştuğu bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 18 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Özgür Can Çoban “Yüzyılın Mirası”

Özgür Can Çoban, Yüzyılın Mirası konser serisiyle 18 Ocak akşamı Ankaralı müzikseverlerle buluşuyor. Anadolu’nun eşsiz ezgilerini, 85 kişilik dev orkestra eşliğinde ve güçlü yorumuyla yeniden hayat buluyor. Bu büyüleyici akşamda yerinizi alın, müziğin ve kültürel mirasın büyüsüne ortak olun.

Yer: CSO Ada Ankara Ana Salon

Tarih: 18 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Passo

Emir Can İğrek

Kendine has tarzı ve içten şarkı sözleriyle kalplere dokunan Emir Can İğrek, en sevilen parçalarıyla Antalyalı müzikseverlerle buluşuyor. Bu unutulmaz konser, müziğin büyülü atmosferinde anılara dönüşecek bir deneyim sunuyor. Emir Can İğrek’in etkileyici performansını kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 24 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Ankara Ocak Ayı Tiyatroları

Kötü Bir Gün

“Kötü Bir Gün”, seyirciyi sürekli şaşırtarak ilerleyen ve temposu hiç düşmeyen bir kara komedi. Psikolog Erdem ve apartman görevlisi Yakup’un arasındaki gerilim, toplumsal konular ve birey-toplum ilişkisini derinlemesine sorgulayan etkileyici bir yolculuğa dönüşüyor. Gürgen Öz ve Aşkın Şenol’un performanslarıyla zenginleşen bu oyun, heyecan dolu anlarla dolup taşarken, izleyenleri her an yeni bir bulmacayla karşı karşıya bırakıyor.

Yer: Ankara Çankaya Sahne

Tarih: 8 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Cimri

“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesi kuru, okşaması kısırdır. Vermek öyle zoruna gider ki, selam bile vermez, onu bile alır; yalnızca alır…” Cimri’yi tanıyanlar böyle betimler. Peki, kimdir bu Cimri? Gerçekten dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir, yoksa etrafımızda da böyle insanlar var mıdır? Böylesi biriyle yaşamak nasıl olurdu? Fransız yazar Moliere’in ünlü eseri Cimri, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla sahnede.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 10 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Bir Terapistin İş Kazası

Oyun, hayatında yön bulmaya çalışan Tahir’in, çözüm arayışıyla Seksolog Mine’ye danışmasıyla başlıyor. Ancak Mine’nin bilimsel olması gereken yaklaşımları yerini tuhaf ve beklenmedik davranışlara bırakıyor. İkilinin arasındaki diyaloglar, absürt anlarla dolu bir samimiyete dönüşürken, her karşılaşma kahkaha dolu bir mizah şölenine evriliyor. Sıra dışı hikayesiyle oyun, izleyicilere benzersiz bir eğlence vaat ediyor.

Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Tarih: 11 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Passo

Güzel Son

Güzel Son, edebiyat ve sanatın ölümsüzlüğünü kutlayan büyüleyici bir buluşma. Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı bu oyun, Orhan Veli, Melih Cevdet, Nurullah Ataç, Sait Faik ve Suat Derviş gibi edebiyatın dev isimlerini Mösyö Lambo’nun meyhanesinde bir araya getiriyor. Halim Şefik Güzelson’un gizemli davetiyle başlayan gece, edebi sohbetlerin, hüzünlerin ve neşeli anların izini sürerek izleyicilere geçmişe özlem ve zamansız bir bağ sunuyor. Teselli değil, bir kutlama: Şairler ölür ama şiirler yaşar; hayat geçici, sanat sonsuzdur.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 11 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Gizemli Cinayet Yemeği: Cadı Tahtası

Bu benzersiz gizemli cinayet yemeğinde, sahnede hayatının performansını sergileyen bir sihirbazın hikayesine tanıklık etmeye hazır olun. İzleyiciler, sadece birer seyirci olmanın ötesine geçip, katilin kim olduğunu çözmeye çalışacak. Şarkılar yankılanırken ve perde aralanırken, akşam boyunca, seanslar ve şaşırtıcı sihir numaraları ile gizem katlanarak artacak. Cadı Tahtası, sizi kahkahaların ve sırların iç içe geçtiği, unutulmaz bir maceraya davet ediyor. Bu, sadece bir yemek değil; aynı zamanda çözülmesi gereken bir sır, keşfedilmesi gereken bir hikaye. Katılın, keşfedin ve gerçek katili ortaya çıkarın…

Yer: L’avare Alice

Tarih: 12 Ocak 2025, 20:30

Bilet: lavare.com

Pembe Pırlantalar

Serkan Üstüner’in yönettiği, Michael Pertwee’nin yazdığı ve Gencay Gürün’ün Türkçeye çevirdiği iki perdelik komedi Pembe Pırlantalar, izleyenlere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor. Kadınlarla ilişkilerinde acemi bir kuyumcu ve çapkın ortağının, isimlerden arabalara kadar uzanan karışıklıklarla dolu maceraları, eğlenceli bir karmaşaya dönüşüyor. Bu keyifli hikayeye tanık olmaya hazır olun!

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 14 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Passo

Haydi Karına Koş

Ray Cooney’nin yazdığı, Alper Yahşi ve Rasim Sevim’in yönettiği “Haydi Karına Koş”, Tiyatro Muz’un 25. yılında sahneye geliyor. Dünya çapında milyonları güldüren bu komedi, Londra’nın sevimli taksicisi John’un iki evlilik arasındaki komik maceralarını konu alıyor. Aldatma, yalan ve kahkahalarla dolu bu eğlenceli gösteri, tiyatro sahnesinde izleyicilerini bekliyor. Unutulmaz bir tiyatro deneyimi için yerinizi hemen ayırtın!

Yer: L’avare Sokak

Tarih: 16 Ocak 2025, 20:00

,Bilet: lavare.com

Plastik Aşklar

Plastik Aşklar, iki kadının hayatın yapaylıklarına karşı verdikleri komik ve dokunaklı mücadeleyi sahneye taşıyor. Biri avam ama alaturka, diğeri ise saf ve geleneklerden uzak bu iki kadın, Hıdırellez gecesinde yolları kesişince kendi baharlarını yeniden keşfediyor. Ödüllü bu komedi, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunarken, aşk ve yaşam üzerine düşündürüyor. Sımsıcak bir hikayeye hazır olun!

Yer: Panora Sanat Merkezi

Tarih: 16 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Canavar

Roman yazarı Kemal Sönmez, bir imza günü için geldiği küçük Anadolu şehrinde, yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı ve Derya’yı ziyaret eder. Hazırlıksız yakalanan kız kardeşler, Kemal’in önerisiyle unutulmuş aile yemekleri “Kapama”yı yapmaya karar verir. Yemek hazırlanırken geçmiş anılar ve sırlar gün yüzüne çıkar, Kemal’in ziyaretinin gerçek nedeniyle sofradaki sohbet derinleşir. Bu samimi hikaye, aile bağları ve paylaşılan anılar üzerine dokunaklı bir keşif sunar.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 16 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

İrfan Kangı’nın yazıp sahneye taşıdığı “Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, boşanma eşiğindeki bir çiftin son buluşmasında yaşadıkları eğlenceli ve düşündürücü anları konu alıyor. Ayhan ve Özlem, geçmişi masaya yatırırken, Krizantem çay bahçesinde beklenmedik bir hesaplaşma başlar. Eğlenceli bir garsonun da olaya dahil olmasıyla, aile içi uyuşmazlıklar mizahi bir dille sahneye taşınıyor.

Yer: Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi

Tarih: 16 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

N’olcak Bu Yusuf Umut’un Hali

“Ne Olacak Bu Yusuf Umut’un Hali?” özgürlüğün peşindeki Yusuf Umut’un içsel ve dışsal yolculuğunu anlatan etkileyici bir hikâye. Peygamber ismi Yusuf ve umut dolu bir başlangıcı temsil eden Umut’un izini süren bu karakter, adının taşıdığı anlamlar kadar derin bir özgürlük arayışıyla seyirciyi düşündürüyor. Kurallar, sınırlar ve çekyatlarla örülü bir yaşamın içinden sıyrılmaya çalışan Yusuf Umut, kendini tanımlayamadığı bir özgürlüğün peşinde buluyor. Ancak bu özgürlük, onu gerçekten aradığı huzura ve anlam dolu bir hayata taşıyabilecek mi? Kendi hayatının başrolünde, sınırlarını aşma çabasıyla izleyenleri sürükleyici bir yolculuğa davet eden bu hikâye, bireyin toplumsal kalıplarla mücadelesini derinlemesine sorguluyor.

Yer: Kült Sahne

Tarih: 17 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Macbeth Mutfakta

“Macbeth Mutfakta”, Shakespeare’in ünlü eseri “Macbeth”ten uyarlanmış bir obje tiyatrosu örneği olarak sahneye çıkıyor. Bu oyunda “Macbeth” hikayesinin mekanı mutfak, tarif edilmeden pişirilebilen bir yemekle birleşiyor. Pişirme süreciyle paralel olarak, oyunun karakterleri mutfak eşyaları olarak karşımıza çıkıyor ve izleyicilere farklı bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Kült Sahne

Tarih: 19 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Etekler ve Pantolonlar

Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın yıllar sonra buluşarak evliliklerini ve hayatlarını sorguladığı etkileyici bir hikaye sunuyor. Geçmişle yüzleşip, kendi istedikleri hayatlara doğru yol alan kadınların bu dönüşüm yolculuğu, izleyiciyi derin bir sorgulamaya davet ediyor.

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Tarih: 19 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Montaigne

1592 yılında, Montaigne’in Denemelerini yazdığı o sisli odada, yaşam ve ölüm, düşünce ve duygu, akıl ve kalp arasındaki sınırlar keşfe çıkıyor. Yorgun bir Montaigne ve hisli bir Fayette arasında geçen bu dramatik yolculuk, izleyiciyi zamanın ve varoluşun derinliklerine sürüklerken, insanın en temel sorularına dair unutulmaz bir bakış sunuyor.

Yer: CerModern

Tarih: 24 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Seninle Evlenir Miyim?

Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen Seninle Evlenir Miyim?, Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı mizah dozu yüksek bir komedi. Tanışmadan evliliğe giden sürecin eğlenceli ve absürt yanlarını ele alan bu ödüllü oyun, izleyiciyi kahkahalarla güldürüyor. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği bu ilişkiler komedisi, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Yenimahalle Bld.4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 24 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Passo

Bir Delinin Hatıra Defteri

Bir Delinin Hatıra Defteri, gerçeklerle yüzleşemeyen bir adamın akıl sınırlarında gezinen, çarpıcı bir hikaye. Nikolay Gogol’un ölümsüz eserinden uyarlanan bu başyapıt, Erdal Beşikçioğlu’nun büyüleyici performansıyla sahnede hayat buluyor. Adım adım deliliğe sürüklenen bir ruhun hatıra defterine dökülenleri, trajediyle mizahı harmanlayarak izleyiciye sunuyor.

Yer: Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 24 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Aynen Öyle Kardeşim

Fethi ve Samet’in, Podbee Media ile birlikte hazırladıkları “Aynen Öyle Kardeşim” isimli haftalık podcast serisi, sahne şovu “Yan Salon”da seyirciyle buluşuyor. Seyirciyle birlikte, seyirciye rağmen ve seyircilendirilerek, uzun uzadıya ve filtresiz bir “Aynen Öyle Kardeşim” deneyimi sunuyor.

Yer: Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 25 Ocak 2025, 19:30

Bilet: Biletinial

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi – Genco Erkal Salonu

Tarih: 25 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Piraye

Nazım Hikmet’in ölümsüz aşkı Piraye, duygu ve anlam yüklü bir anlatıyla seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Büyük şairin, tutsaklıkla geçen 17 yıl boyunca Piraye’ye yazdığı mektuplar ve şiirler, aşkın, özlemin ve mücadelenin unutulmaz izlerini taşıyor. Nazım’ın hayata tutunduğu bu içsel yolculuk, edebiyatın evrensel gücüyle birleşerek seyircileri derinden etkiliyor. Şiirin, müziğin ve insan ruhunun zamansız güzelliklerini keşfetmeye hazır olun.

Yer: CerModern

Tarih: 27 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF

Mor ve Ötesi’nin şarkılarıyla yeniden hayat bulan Araf Müzikali, Shakespeare’in Hamlet’ine modern bir yorum getiriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve canlı orkestrayla sahnelenen bu eşsiz yapım, hakikat arayışını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. Türkiye’de müzikal tiyatroya yeni bir soluk kazandıran Araf, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 28 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Bir Baba Hamlet

“Bir Baba Hamlet”, Shakespeare’in başyapıtını sahnelemeye çalışan iki oyuncunun komik çabalarını konu alıyor. Kaos ve eğlencenin hakim olduğu bu oyunda, oyuncuların Hamlet’i sahneye koyma çabası izleyiciyi güldürürken, tiyatro yapmanın büyüsüne dair keyifli bir yorum sunuyor. Sebastian Seidel’in mizahi metni ve Baba Sahne’nin enerjik yorumu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 29 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Mahallemiz Eşrafından

Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı bir ada; adanın en kötü özelliği yuvarlak olması. “Kalp mi var burada ne? Ay bir de harf var yanında, dur bakayım! ‘S’ var. Vallahi ‘S’ var!”

15 yaşındaydım; öyle bir çarptı ki o domates suratıma, sanki bir daha yüzümden o kırmızılık hiç gitmedi.

“İnsanlar birbirlerine neden ve niçin domates fırlatırlar?” Sorusu, cevapsız kalan bir muamma gibi zihnimde kaldı. O anın büyüsü ve hala burnumda hissettiğim o kırmızı iz, unutulmaz bir anı olarak hafızama kazındı.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 30 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Ankara Ocak Ayı Stand-Up Gösterileri

Deniz Göktaş

Tek kişilik Stand-Up gösterisi “Selam Selam” ve popüler podcast’i “Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok” ile tanıdığınız Deniz Göktaş, yeni tek kişilik gösterisiyle sahneye çıkıyor. Kendi tarzıyla mizahseverlere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanan komedyen, yine kahkahalarla dolu bir performans vaat ediyor.

Yer: Kült Salon

Tarih: 12 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Taha Ercoşkun “İstibdad”

Taha Ercoşkun, politik mizahı keskin gözlemleriyle harmanladığı tek kişilik gösterisi “İstibdad” ile sahnede! İngilizce ve Rusça sahnelerden Türkçe stand-up’a uzanan yolculuğunda, gündelik hayatı zekice yorumlayan Taha, izleyicilere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor.

Yer: Fade Stage & Coffee

Tarih: 14 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Passo

Seda Yüz

Seda Yüz, hayata mizahi bir pencereden bakan tek kişilik stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşuyor. Samimi ve etkileyici anlatımıyla günlük yaşamın absürtlüklerini sahneye taşıyan komedyen, kahkaha dolu anlar yaşatarak dertlere neşeli bir dokunuş katıyor. Eğlence dolu bu keyifli gösteri, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet K.M – Yıldız Kenter Tiyatro Salonu

Tarih: 17 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda seyircilerine yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 18 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Özge Özel

İlk gösterisi “Çiççek Gibi” ile büyük beğeni toplayan Özge Özel, şimdi de “Yeni Doküman” adlı yepyeni stand-up şovuyla sahneye çıkıyor. Konudan konuya ustalıkla geçiş yapan Özge, mizahi anlatımı ve içten tarzıyla seyirciyi kahkahalarla buluşturmaya hazırlanıyor. “Artistliğin lüzumu yok” diyen komedyen, mikrofonu eline alarak yeni hikâyeleriyle izleyenlere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Yer: Kült Salon

Tarih: 18 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Bar Psikoloğu

Bar Psikoloğu, psikoloji ve psikoterapinin klişelerini mizahi bir üslupla sahneye taşıyan, türünün tek örneği! Gerçek bir psikoloğun hazırlayıp sunduğu bu eşsiz psikogösteri, 9 yıldır 3 ülke ve 45 şehirde seyirciyle buluşarak ruh sağlığına dair yanlış bilinenlere ışık tutuyor. “Madem bize gelmiyorsunuz, ben size gelirim” diyerek yola çıkan bu sosyal girişim, önleyici ve koruyucu psikolojiyi desteklerken, izleyicilere hem düşündüren hem güldüren bir deneyim yaşatıyor.

Yer: Fade Stage & Coffee

Tarih: 19 Ocak 2025, 19:30

Bilet: Biletix

Erkekler Gülemez

Sosyal medyanın fenomen ismi Ayşegül Kaplan, nam-ı diğer makyajmidedin, bu kez tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnede! Kadın-erkek ilişkilerine dair derinlemesine ve alaycı bir bakış sunan gösteri, gündelik yaşamın pek çok yönünü kadın gözünden değerlendiriyor. Erkeğin tekelinde olan alaycılıkla eleştiren bakış açısını, bu kez kadın izleyicilere sunarak, mizahın gücünü konuşturuyor. Kapalı kapıların arkasındaki gerçekleri sahneye taşıyan gösteri, kadınların sesi olmaya devam ediyor.

Yer: Route Ankara Sahnesi

Tarih: 19 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Sabotaj

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, stand-up gösterilerinde gündemi mizahi bir dille ele alarak seyircileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor! Ülkemizde ve dünyada yaşanan tuhaf olayları, değişen insan ilişkilerini ve hayatın sıradanlıklarını çarpıcı bir bakış açısıyla sahneye taşıyorlar. “Konunuz konumuzdur” mottosuyla, her konuyu mizah dolu bir şekilde ele alarak izleyicileri düşündürürken güldürecekler.

Yer: Yenimahalle Bld.4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 22 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Anlatanadam

Rabarba’nın neşesi, Meksika Açmazı’nın sevilen ismi Anlatanadam, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle sahnede! Kendine has üslubu ve keskin mizahıyla, iki perde boyunca izleyenleri birbirinden komik hikayeler ve tespitlerle güldürmeye hazır. Bu unutulmaz gösteriyi kaçırmayın, kahkaha dolu bir akşamın keyfini çıkarın!

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet K.M – Yıldız Kenter Tiyatro Salonu

Tarih: 23 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Barbaros Şansal “Burda Olmaz”

Barbaros Şansal, Burda Olmaz adlı gösterisiyle sahneye çıkıyor! Sürpriz konukların da eşlik ettiği bu benzersiz performans, izleyicilere keyif dolu anlar vaat ediyor. Terzi yamağı konuşuyor!

Yer: Ankara Sanat Tiyatrosu

Tarih: 23 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Çimen Show BİZBİZE: Cem İşçiler & Fazlı Polat

Cem İşçiler ve Fazlı Polat, kahkaha garantili Çimen Show BİZBİZE gösterisiyle izleyicileriyle buluşuyor! Mizah dolu sohbetleri ve enerjik performanslarıyla, unutulmaz bir akşam vadeden ikili, sevenlerini eğlenceye davet ediyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet K.M – Yıldız Kenter Tiyatro Salonu

Tarih: 30 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Ankara Ocak Ayı Çocuk Etkinlikleri

Ters Yüz

Ailesiyle birlikte yeni bir şehre taşınan Riley, hayatındaki büyük değişimlere uyum sağlamaya çalışırken, beynindeki duygularla da başa çıkmak zorundadır. Bu renkli çocuk oyunu, Riley’nin içsel dünyasında geçen duygusal yolculuğu ve farklı duygularının maceralarını sahneye taşıyor. Neşe, üzüntü, öfke ve korku gibi duyguların birbirine karıştığı bu hikaye, izleyicilere duyguların gücünü ve büyümeyi keşfetme fırsatı sunuyor.

Yer: CSO Ada Mavi Salon

Tarih: 4 Ocak 2025, 16:00

Bilet: Biletix

Alice Harikalar Diyarında

Alice, hayal gücü yüksek ve kitaplara tutkuyla bağlı bir kızdır. Bir gün kitabını okurken tavşanın peşinden sürüklenir ve kendini bir anda Harikalar Diyarında bulur. Ancak burada, kötü kalpli Kırmızı Kraliçe, sihirli ağacı tutsak etmiştir. Şapkacı, tavşan ve Alice, Kırmızı Kraliçe’nin bilmecelerini çözebilecek, Bay Şövalye Karo’yu aşarak sihirli ağacı kurtarabilecekler mi?

Yer: Çayyolu Sahne

Tarih: 4 Ocak 2025, 14:00

Bilet: Passo

Rapunzel

Rapunzel, sihirli saçlarıyla ünlü güzel bir kızdır ve kötü kalpli cadı tarafından bir kuleye hapsedilmiştir. Dış dünyayı keşfetmek isteyen Rapunzel, bir gün tesadüfen tanıştığı prensle dost olur ve onunla özgürlüğe adım atmayı hayal eder. Ancak cadı, onların bu umut dolu planlarını engellemeye çalışır. Cesaret, dostluk ve özgürlük arayışıyla örülü bu masal, izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarır.

Yer: Çayyolu Sahne

Tarih: 4 Ocak 2025, 16:00

Bilet: Passo

Taş Devri

Fred Çakmaktaş ve Barney Moloztaş, çok yakın arkadaş olmanın yanı sıra aynı taş ocağında birlikte çalışmaktadırlar. Patronları Bay Slate ile sık sık kavga ederler ve kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kalsalar da, her seferinde olay tatlıya bağlanır. Fred ve Barney’nin en büyük tutkusu ise bowling oynamaktır, bu ikili, eğlenceli ve neşeli maceralarında izleyicilere dostluk, eğlence ve bolca kahkaha sunar.

Yer: Actor Studio Arcadium AVM

Tarih: 4 – 5 – 12 Ocak 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Pijamaskeliler

Gündüzleri sıradan bir hayat süren üç 6 yaşındaki çocuk, geceleri Pijamaskeliler olarak süper kahramanlara dönüşür. Birlikte, suçla mücadele eder ve şehri kötülüklerden korumak için güçlerini birleştirirler. Her gece, cesaret, arkadaşlık ve takım ruhu ile dolu maceralara atılan bu küçük kahramanlar, izleyicilere eğlenceli ve heyecan dolu bir serüven sunar.

Yer: Actor Studio Panora AVM

Tarih: 4 – 18 Ocak 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Çevre Yarışları

Kaplanlar, çevreden kağıt toplayıp biriktirerek belediyeye teslim edip karşılığında kitap almak istemektedirler. Ancak Sırtlanlar, başkalarının topladığı kağıtları çalarak bu işi kolayca sürdürmektedir. Kaplanlar, bu durumu çözüme kavuşturmak için Sırtlanları bir yarışmaya davet eder. Yarışmada, çocuklar da takımlara katılarak eğlenceli bir mücadeleye dahil olur, çevre temizliğinin ve birlikte çalışmanın önemini keşfederler.

Yer: Kulis Sanat Tiyatrosu

Tarih: 5 – 22 – 27 – 30 Ocak 2025, 14:00 – 16:00

Bilet: Biletinial

Elsa Sevginin Gücü

Elsa, güçlerini kontrol edemez hale gelip kendisini odasına kapatırken, Anna’nın gizemli durumu herkesi endişelendirir. Komik ve sevimli Olaf, bir büyücünün ipuçlarını takip ederek Elsa’ya yardım etmeye çalışır. Ancak krallığı ele geçirmeyi planlayan sinsi Hans, yaptığı büyüyle işleri daha da karmaşık hale getirir. Arkadaşlık, fedakarlık ve sihir dolu bu büyüleyici macerada, Elsa ve arkadaşları gerçek sevginin gücüyle zorlukların üstesinden gelebilecek mi?

Yer: Çayyolu Sahne

Tarih: 11 Ocak 2025, 14:00

Bilet: Passo

Goldilocks And The Three Bears – A Violin Story

Goldilocks’un keman çalarken karşılaştığı aksiliklerle dolu macerası, Tiyatro Fil’in müzikal uyarlamasıyla sahneye taşınıyor. Bu eğlenceli ve renkli oyunda, Goldilocks’un Ayı ailesinin kulübesine izinsiz girmesiyle başlayan aksilikler, çocukları hem güldürecek hem de düşündürecek. Hikayenin sonunda, Goldilocks kemanıyla sorunlarına çözüm bulabilecek mi? Bu sorunun yanıtı, şarkılar ve neşeli anlarla çocukları eğlendirirken, sahneye yansıyacak!

Yer: Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 11 Ocak 2025, 13:00

Bilet: Passo

Dünyadaki En Güzel Şey

Dünyadaki en güzel şey nedir? İki anlatıcı, bu soruya yanıt ararken yolculukları boyunca beklenmedik sürprizlerle karşılaşırlar. Aslında bir cevapları vardır, ancak oyun ilerledikçe cevabın anlamı sürekli değişir ve her adımda yeni bir keşif yaparlar. Bu sıradışı yolculuk, hem onları hem de izleyiciyi şaşırtan, düşündüren bir deneyime dönüşecektir.

Yer: Kült Sahne

Tarih: 12 Ocak 2025, 15:30

Bilet: Biletinial

Ankara Çocuk Sirki

Ankara Çocuk Sirki, çocukları büyüleyici bir eğlence dünyasına davet ediyor. Sihirbaz, tahta bacak, jonglör, ebeveyn yarışmaları ve palyaço gösterileriyle dolu bu renkli etkinlik, her yaştan izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak. Eğlence, şaşkınlık ve neşe içinde geçecek bu büyülü gösteri, sizi ve ailenizi hayran bırakacak. Unutulmaz anılar biriktirmek için yerinizi ayırmayı unutmayın!

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 12 – 25 Ocak 2025, 17:00

Bilet: Bubilet

Sevgi Berberi

Aynı mahallede karşılıklı dükkanlarda çalışan Bıyıklı Berber ve Sevgi Berberi’nin hikayesi, işlerindeki değişimle başlar. Bıyıklı Berber, işlerinin düşmesine, çocukların Sevgi Berberini tercih etmeye başlamasına şaşırırken, bunun sırrını öğrenmeye karar verir. Yalanlar söyleyerek gerçeği ararken, sonunda yalanın bedelini ödeyip gerçeklerle yüzleşir. Bu süreçte, şarkı söylemenin ve dinlemenin insanın, özellikle de çocukların duygularını nasıl harekete geçirdiğini keşfeder ve mutlu olmanın gücünü öğrenir.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 25 Ocak 2025, 12:30 – 15:00

Bilet: Biletinial

Poplin ve Baykuş Uçmayı Nasıl Öğrendiler?

Poplin, her gün hayallere dalarak renkli ve sıra dışı tasarımlar yaratan bir terzidir ve bunları kasaba halkına sunarak büyük beğeni toplar. Baykuş ise, tıpkı ataları gibi uçma hayali kuran bir mucittir ve en iyi mekanizma tasarımını bulmayı bekler. Poplin, uzun yıllar sonra terk ettiği kasabasına geri döndüğünde Baykuş ile karşılaşır. İkili, birbirlerinin hayallerini keşfederken, derinden etkileyen bir maceraya atılırlar ve bu yolculuk onları beklenmedik keşiflere götürür.

Yer: Mesafe Sahne

Tarih: 26 Ocak 2025, 12:00

Bilet: Biletinial