Eskişehir’de Sanat ve Eğlence Dolu Bir Ay: İşte Ocak 2025 Etkinlik Rehberi!

Dinamik yaşam tarzı ve zengin kültürel etkinlikleriyle bilinen Eskişehir, Ocak 2025’te sanatseverleri ve eğlence tutkunlarını bir araya getirecek. Şehir, tiyatrodan sinemaya, konserlerden sergilere kadar uzanan dolu dolu bir programla yeni yılın ilk ayında da canlılığını koruyor.

Ocak ayı boyunca, sahnelerde birbirinden etkileyici tiyatro oyunları yer alırken, müzik tutkunları için düzenlenen konserler şehrin enerjisini yükseltecek. Sanat galerileri, hem yerel hem de ulusal sanatçıların eserlerini sergileyecek, sinema salonlarında ise ödüllü filmler ve özel gösterimler sanatseverlerle buluşacak.



Ocak ayında Eskişehir’de sanat ve eğlenceye doyacağınız etkinliklere mutlaka göz atın. Hem kültürel zenginliği hem de enerjik atmosferiyle Eskişehir, bu ay da size unutulmaz deneyimler sunacak!





Eskişehir Ocak Ayı Konserleri

Emre Aydın

Türk rock müziğinin güçlü sesi Emre Aydın, hit şarkıları ve duygusal performansıyla Eskişehirli hayranlarıyla buluşuyor. “Afili Yalnızlık” ve “Kağıt Evler” albümlerinden sevilen parçalarla dolu bu unutulmaz konser, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Yer: Milyon Performance Hall Eskişehir

Tarih: 18 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Eskişehir Ocak Ayı Tiyatroları

Amerika’da Bir Sokak Adı

Zeynep Şen’in yazdığı Amerika’da Bir Sokak Adı, 1980’lerin Amerika’sında, toplumun karanlık yüzüyle karşılaşan üç kadının hikayesini anlatıyor. Mary, Rosie ve Dorothy, hayatta kalma, özgürlük ve aidiyet arayışında birbirlerini ve kendilerini sorgularken, kapitalizmin gerçekleri ve sistemin dayattığı prangalarla yüzleşiyorlar. Bu evrensel drama, izleyiciyi özgürlüğün bedelini ve toplumsal çatışmaları derinlemesine düşünmeye davet ediyor.

Yer: Quart Sahne

Tarih: 5 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Suçsuzlar Çağı Suçsuzlar Çağı

Bir suikastçının suç ortaklarını itiraf etmesi için hiçbir yöntem işe yaramaz. Suçlu, sonunda suçsuz bir grup insanla aynı hücreye kapatılır. Suçlu itiraf edene kadar kimse o hücreden çıkamayacaktır. Bu gerilim dolu oyun, suç, adalet ve insan doğasının karanlık yönlerini sorguluyor.

Yer: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı

Tarih: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni

Yılmaz Erdoğan’ın 1993’te yazdığı ve büyük bir yankı uyandıran Kadınlık Bizde Kalsın, 31 yıl sonra Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni adıyla sahnelere geri dönüyor. Yasemin Yalçın, kadın cinayetleri, şiddet ve istismarın önüne geçilemeyen yıllarda, daha özgür ve eşit bir gelecek için yeniden seyirciyle buluşuyor. “Biz kadınlar, artık hiçbirinizin bizi sevmesini istemiyoruz… Siz insan gibi sevmeyi öğreninceye kadar…”

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 11 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Freud’un İnsanları

Freud’un İnsanları, Sigmund Freud’un psikoseksüel gelişim teorisini esprili bir dille sahneye taşıyor. Freud’a göre, insanın çocukluk dönemindeki beş gelişim evresi, yetişkinlikteki psikolojik ve cinsel sağlığı doğrudan etkiler. Bu eğlenceli oyun, bu evreleri sağlıklı bir şekilde tamamlayamayan bireylerin ilişkilerini ve yaşadıkları zorlukları mizahi bir dille keşfeder. Kimya Gökçe Aytaç ve Onur Büyüktopçu’nun performanslarıyla, izleyicilere hem düşündüren hem de güldüren bir deneyim sunuluyor.

Yer: Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi‬

Tarih: 21 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Dinini Satan Adam

Bir oyuncu, hayatının rolünü kapmak için seçmelere katılmak ister, ama yanlış kapıdan girip bir oyunun ortasına düşer. Sahne amiri onu dışarı çıkarmaya çalışsa da, oyuncu durumu test olarak kabul edip sahneden inmez. Komik atışmalar ve saçma diyaloglar arasında, oyuncu sonunda “Bu oyun ne?” diye sorar. “Dinini Satan Adam” yanıtını alınca, “Hayatımı oyunlaştırmışsınız,” diyerek kendi hikayesini anlatmaya başlar. Seyirci gülmekten yerlere düşerken, oyuncu inadına oyunu ele geçirir. Perde kapanırken herkes, bazen yanlış kapının doğru sahneye götürebileceğini anlar.

Yer: Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi‬

Tarih: 28 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Korkuyu Beklerken

Bu kavga, başka bir Tutunamayanın hikayesidir. Oğuz Atay, Tutunamayanlarda, “disconnectus erectus” türünü tanımlarken yalnız kalan, taklitçi, içgüdüleri gelişmemiş, yemek yemeyi unutan ve dövüşse de asla kazanmayan erkekleri anlatır. Bu tanım, Tutunamayanların varoluşsal yalnızlıklarını ve hayatta tutunmaya çalışırkenki çaresizliklerini gözler önüne serer.

Yer: Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 29 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Eskişehir Ocak Ayı Stand-Up Showları

Cihan Yoldaş “Ayağınıza Sağlık”

Instagram’da çektiği ofansif ve kara mizah dolu reels videolarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Cihan Yoldaş, şimdi aynı cesur ve çarpıcı üslubuyla sahnede! Sınır tanımayan hikayeleri ve sivri mizahıyla izleyicilere kahkaha dolu, unutulmaz bir performans vadediyor. Mizahın karanlık köşelerinde cesur bir yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Yer: Fakülte Eskişehir

Tarih: 9 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Hikmeti Tabiyeci “Belamı Arıyorum”

Sokak sanatçısı ve ressam Hikmeti Tabiyeci, sokaklara astığı afişlerle tanınan cesur bir isim olarak, bu kez tespitlerini tek kişilik gösterisiyle sahneye taşıyor. “Türkiye’de marjinal olabilir misin?” sorusunu sorarak, toplumsal normları, sanatı ve özgürlüğü sorgulayan derinlikli bir mizah sunuyor. Hem eğlenceli hem de düşündürücü bu özel gösteride, alışılmışın dışına çıkmaya hazır olun!

Yer: Fakülte Eskişehir

Tarih: 11 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Yunus Emre Gündüz “Varınca Ara”

Yunus Emre Gündüz, Varınca Ara adını verdiği yepyeni gösterisiyle izleyicilerle buluşuyor! “Kemikleşmiş Travma” gösterisiyle yüzbinlerce izlenme elde eden ve sosyal medyada karikatür, animasyon, podcast içerikleriyle tanınan sanatçı, bu kez ilişkilerden şehir hayatına, yolculuklardan politik kaosa kadar uzanan konuları mizahi bir dille ele alıyor. Kahkaha ve düşünce dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Yer: Kim Sahne Eskişehir

Tarih: 15 – 16 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Anlatanadam

Rabarba’nın neşesi, Meksika Açmazı’nın sevilen ismi Anlatanadam, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle sahnede! Kendine has üslubu ve keskin mizahıyla, iki perde boyunca izleyenleri birbirinden komik hikayeler ve tespitlerle güldürmeye hazır. Bu unutulmaz gösteriyi kaçırmayın, kahkaha dolu bir akşamın keyfini çıkarın!

Yer: Eskişehir Ted Koleji Metin Sürel Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 24 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Çimen Show BİZBİZE: Cem İşçiler & Fazlı Polat

Cem İşçiler ve Fazlı Polat, kahkaha garantili Çimen Show BİZBİZE gösterisiyle izleyicileriyle buluşuyor! Mizah dolu sohbetleri ve enerjik performanslarıyla, unutulmaz bir akşam vadeden ikili, sevenlerini eğlenceye davet ediyor.

Yer: Eskişehir Ted Koleji Metin Sürel Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 28 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix





Bar Psikoloğu

Bar Psikoloğu, psikoloji ve psikoterapinin klişelerini mizahi bir üslupla sahneye taşıyan, türünün tek örneği! Gerçek bir psikoloğun hazırlayıp sunduğu bu eşsiz psikogösteri, 9 yıldır 3 ülke ve 45 şehirde seyirciyle buluşarak ruh sağlığına dair yanlış bilinenlere ışık tutuyor. “Madem bize gelmiyorsunuz, ben size gelirim” diyerek yola çıkan bu sosyal girişim, önleyici ve koruyucu psikolojiyi desteklerken, izleyicilere hem düşündüren hem güldüren bir deneyim yaşatıyor.

Yer: Kim Sahne Eskişehir

Tarih: 29 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Eskişehir Ocak Ayı Çocuk Etkinlikleri

Noel Baba (Bir Yılbaşı Akşamı)

Bir Yılbaşı Akşamı, çocukları büyülü bir yılbaşı atmosferinde eğlenceli ve unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Her anı sevinç ve sürprizlerle dolu bu özel gösteri, küçük kalpleri ısıtacak ve yılbaşı coşkusunu en tatlı şekilde yaşatacak!

Yer: Avlu Performans

Tarih: 4 – 5 – 11 – 12 Ocak 2025, 13:00

Bilet: Biletinial

Deniz Kızı Ariel

Ariel, insanların hayatına duyduğu merakla babasından habersiz denizin yüzeyine çıkar ve bir kaza sonucu yakışıklı prensle tanışır. Aşkı ve hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Ariel, bu kez Ursula’nın hain planıyla karşı karşıya kalır. Unutulmaz bir macera, cesaret ve sevgi dolu bu gösteride Ariel’in büyülü dünyasına adım atmaya hazır olun!

Yer: Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi

Tarih: 25 Ocak 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Eskişehir’de Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

OMM – Karma Sergi, “Ehlikeyif”

Odunpazarı Modern Müze, çağdaş eserleri ve fantastik tasarımları bir araya getiren “Ehlikeyif” sergisi ile 5. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü İdil Tabanca’nın üstlendiği sergi, form ve işlev arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlarken, sanat ve tasarım arasındaki geleneksel sınırların ötesindeki yaratıcılıklarıyla tanınan uluslararası sanatçı ve tasarımcıların eserlerini bir araya getiriyor.

Yer: Odunpazarı Modern Müze (OMM)

Tarih: 20 Temmuz 2025’e kadar görülebilecek.

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Aşk Listesi

Oktay ve Kenan’ın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir hediye ile karşı karşıya kaldıkları bu hikaye, hayalinizdeki aşkı tarif etmenin ne kadar zor olduğunu sorguluyor. Kenan’ın yazdığı on özellik, Melis’i kapısına getirecek ve aşk, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu komedi dolu yolculukta, siz de ruh eşinizi keşfedin!

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 7 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Ahududu

“Ahududu”, iki yaşlı kadının yalnızlıklarını gidermek için buldukları tuhaf ve komik çözümü konu alıyor. Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla sahnelenen bu klasik komedide, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolleri paylaşıyor. İzleyicilere bol kahkaha vadeden bu oyun, iki yaşlı kadının ilginç sırlarını ortaya çıkarıyor.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 8 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, duygu yüklü şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicileriyle buluşuyor. “Büyük İnsan” ve diğer unutulmaz hitleriyle sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: IF Performance Hall Eskişehir

Tarih: 8 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Bubilet

Çağan Şengül

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çağan Şengül, dinleyicileriyle buluşuyor! “Mesafe”, “Papatya”, “Bir Deli Hasret” ve “Kırlangıç” gibi milyonların diline dolanan şarkılarıyla sahneye çıkan sanatçı, duygu dolu performansıyla unutulmaz bir akşam vadediyor. Sevilen melodilere eşlik etmek ve bu müzik şölenine ortak olmak için yerinizi alın!

Yer: IF Performance Hall Eskişehir

Tarih: 14 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Bubilet

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sinema ve tiyatronun buluştuğu çağdaş bir uyarlama olarak sahneleniyor. İstanbul’da büyüyen Hayri İrdal, bir aile yadigarı saat üzerinden zamanın ve hayatın anlamını sorgularken, geleneksel ile modern arasında bir yolculuğa çıkıyor.

Yer: Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

Tarih: 16 – 17 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Küçük Balkon

Küçük Balkon, yarım kalmış bir tadilatın ortasında buluşan üç kişinin, geçmişin yüklerini ve aile bağlarını sorguladığı bir hesaplaşmayı sahneye taşıyor. Başta bir ilişki hikayesi gibi başlayan oyun, ablanın aniden eve gelişiyle abla-kardeş arasında derin bir yüzleşmeye dönüşüyor. Annenin hastalığıyla yarım kalan tadilat, onların anneleriyle çözemedikleri meseleleri de gün yüzüne çıkarıyor. Mizahla yoğrulmuş bu psikanalitik yolculuk, seyirciyi hem kahkahalarla güldürüyor hem de duygusal derinlikleriyle sarsıyor.

Yer: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

Tarih: 21 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Mabel Matiz

Mabel Matiz, 22 Şubat Cumartesi akşamı Eskişehir’i büyüleyici bir müzik yolculuğuna davet ediyor! Fuar Kongre Merkezi’nde sahne alacak sanatçı, derin sözleri ve eşsiz yorumuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu özel atmosferde, sevilen şarkıların büyüsüne kapılmaya hazır olun!

Yer: Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Fuar Alanı Salon 1

Tarih: 22 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Cimri

Harpagon, tüm mal varlığını korumak için sevdiklerini bile göz ardı eder ve aşırı cimri bir yaşam sürer. Oğlunu ve kızını, kendi çıkarları doğrultusunda evlendirmeye çalışırken, onların mutluluğunu hiçe sayar. Harpagon’un bu takıntılı hali, çevresindeki insanlarla çatışmalara yol açar ve komik, dramatik bir şekilde insan doğası ve para hırsı üzerine önemli sorular ortaya koyar.

Yer: Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

Tarih: 24 Mart 2025, 20:00

Bilet: Biletix

