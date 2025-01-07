İzmir’de Ocak Ayı Kültür ve Sanatla Renkleniyor!

2025’in ilk ayı, İzmir’de sanatseverler için dopdolu bir takvimle geliyor. Ocak ayı boyunca şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserler, sergiler, tiyatro oyunları ve çeşitli kültürel etkinlikler, İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Ege’nin incisi İzmir, bu ay sahnesinde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlarken, tiyatroseverleri etkileyici oyunlarla buluşturacak. Ayrıca, sanat galerilerinde açılacak özel sergiler ve şehrin dört bir yanına yayılan kültürel etkinlikler, kış aylarını daha keyifli hale getirecek.

Eğer siz de “Ocak ayında İzmir’de neler yapabiliriz?” diye merak ediyorsanız, şehrin bu zengin etkinlik takvimine göz atmayı unutmayın. İster bir konserin coşkusuna kapılın, ister bir tiyatro oyununda sanatın büyüsünü hissedin, ister bir sergi gezerek yaratıcılığın izlerini takip edin; İzmir’de Ocak ayı, her zevke hitap eden seçeneklerle dolup taşıyor.

Kültür ve sanatın kalbinin attığı İzmir’de bu ayı dolu dolu geçirmek için etkinlik rehberinizi şimdiden oluşturmayı unutmayın!



İzmir Ocak Ayı Konserleri

Hayko Cepkin

Türk rock müziğinin sıra dışı ismi Hayko Cepkin, etkileyici sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla Hangout PSM’de müzikseverlerle buluşuyor. Kendine özgü tarzı ve enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan sanatçı, repertuarında en sevilen hitlerini seslendirecek. Hayko Cepkin’in eşsiz atmosferine ortak olmak için bu özel konseri kaçırmayın!

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 11 Ocak 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Çelik





90’ların en sevilen isimlerinden Çelik, geçmişten günümüze uzanan en sevilen şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla nostaljik bir gece yaşatacak olan Çelik, müzikseverlere unutulmaz anlar sunuyor.

Yer: Ooze Venue

Tarih: 11 Ocak 2025, 23:00

Bilet: Bubilet

Ayla Balyemez

Ayla Balyemez, Karışık Kaset konseriyle müziğin farklı tarzlarını bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Seçtiği şarkılarla nostaljik bir atmosfer yaratmayı hedefleyen Balyemez, müzikseverlere eşsiz bir gece yaşatıyor. Farklı müzik türlerine ve Balyemez’in etkileyici yorumuna tanıklık etmek için bu konseri kaçırmayın!

Yer: OM Mistral

Tarih: 11 Ocak 2025, 23:00

Bilet: Bubilet

Aleyna Tilki

Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Aleyna Tilki, sahne enerjisiyle dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Genç yıldız, güçlü sesi ve büyüleyici performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Hit şarkılarla dolu bu özel konseri sakın kaçırmayın!

Yer: Ooze Venue

Tarih: 17 Ocak 2025, 23:00

Bilet: Bubilet

Çağan Şengül

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çağan Şengül, dinleyicileriyle buluşuyor! “Mesafe”, “Papatya”, “Bir Deli Hasret” ve “Kırlangıç” gibi milyonların diline dolanan şarkılarıyla sahneye çıkan sanatçı, duygu dolu performansıyla unutulmaz bir akşam vadediyor. Sevilen melodilere eşlik etmek ve bu müzik şölenine ortak olmak için yerinizi alın!

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 17 Ocak 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Fatih Erkoç & Kerem Görsev Jazz Project

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, cazın büyüsünü dinleyicilerle buluşturmak için aynı sahnede bir araya geliyor. İkili, “The Lady From Istanbul” albümünden klasik parçalar ve Görsev’in özgün besteleriyle zenginleştirilmiş bir repertuar sunacak. Unutulmaz melodilerle dolu bu özel konser, caz severler için kaçırılmayacak bir müzik ziyafeti vadediyor.

Yer: The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 18 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Emre Altuğ

Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, en beğenilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Duygusal baladlardan enerjik parçalara uzanan geniş repertuarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece sunacak olan şarkıcı, güçlü yorumuyla müzikseverlere eşsiz bir konser deneyimi yaşatacak.

Yer: OM Mistral

Tarih: 18 Ocak 2025, 23:00

Bilet: Bubilet

Sagopa Kajmer

Rap müziğinin usta ismi Sagopa Kajmer, derin sözleri ve kendine has tarzıyla hayranlarıyla buluşmaya geliyor. Yıllardır müziğiyle büyük bir etki yaratan sanatçı, güçlü sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Ooze Venue

Tarih: 18 Ocak 2025, 23:00

Bilet: Bubilet

Duman

Türk rock müziğinin efsanevi grubu Duman, güçlü sahne performansı ve unutulmaz şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor. Sevilen hitlerinden oluşan repertuarıyla dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşatacak grup, özlenen enerjisini sahneye taşıyor. Rock severlerin kaçırmaması gereken bu konser, unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak!

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 18 Ocak 2025, 22:00

Bilet: Biletinial

Melek Mosso

Melek Mosso, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla İzmir’de! Pop ve halk müziğinden beslenen zengin repertuarı, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Mosso’nun içten yorumları ve duygusal şarkılarıyla bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Ooze Venue

Tarih: 24 Ocak 2025, 23:00

Bilet: Bubilet

Can Ozan







Can Ozan, sevilen hitleriyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. “Sar Bu Şehri”, “Aşk”, “Hiç Kimsenin Günahı Yok”, “Kalbimden Tenime” ve “Toprak Yağmura” gibi şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak olan sanatçı, güçlü yorumuyla müzikseverlere keyifli bir deneyim sunacak.

Yer: Hangout PSM

Tarih: 24 Ocak 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Redd

Rock müziğin en sevilen gruplarından Redd, “Kalpsiz Romantik”, “Beni Sevdi Benden Çok” ve “Tutmuyor Frenler” gibi hit şarkılarıyla sahnede! Güçlü vokalleri ve enerjik performanslarıyla tanınan grup, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Yer: The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 25 Ocak 2025, 22:00

Bilet: Bubilet

Emre Aydın

Alternatif rock müziğinin en sevilen isimlerinden Emre Aydın, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmak için sahnede! Kendine has tarzı ve etkileyici vokaliyle dinleyicilerini büyüleyecek olan Aydın, bu özel konserinde en sevilen parçalarını seslendirecek.

Yer: Ooze Venue

Tarih: 25 Ocak 2025, 23:00

Bilet: Bubilet

Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, duygu yüklü şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicileriyle buluşuyor. “Büyük İnsan” ve diğer unutulmaz hitleriyle sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 25 Ocak 2025, 22:00

Bilet: Biletinial

Özgür Can Çoban “Yüzyılın Mirası”

Özgür Can Çoban, Yüzyılın Mirası konser serisiyle 31 Ocak akşamı The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Anadolu’nun eşsiz ezgilerini, 85 kişilik dev orkestra eşliğinde ve güçlü yorumuyla yeniden hayat buluyor. Bu büyüleyici akşamda yerinizi alın, müziğin ve kültürel mirasın büyüsüne ortak olun.

Yer: Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 31 Ocak 2025, 21:00

Bilet: Passo

İzmir Ocak Ayı Tiyatroları

Seçmen Lazım

Seçmen Lazım, gerçekle gerçeküstünün iç içe geçtiği, alışılmadık ve özgün kurgusuyla izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Her şey bir günde olup bitiyor, ama o gün öylesine anlamlı ki, bir ömre bedel. İdil ve Onay, kendilerini bir anda ‘en çok arananlar’ listesinde bulurken, Elif “Bu işi bir tek ben çözerim!” diyor, Devrim ise Küba’ya duyduğu özlemi dile getiriyor. Seçmen Lazım, dört karakterin yaşadığı bu kaotik günle, ülkenin tam ortasında neyin ne olduğunu sorgulatıyor ve herkese selam çakıyor!

Yer: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 9 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Karı Koca İşleri

Karı Koca İşleri, evlilik ve ilişkilerin karmaşıklığını mizahi bir dille keşfe çıkıyor. Aileler, geçmişler, kariyerler ve toplumsal beklentilerle örülü bu dünyada, erkek ve kadın taraflarının bakış açıları birbirine zıt ama bir o kadar da benzer. Düğün, dedikodu ve yüzleşmelerle dolu bu hikaye, izleyicilere evliliğin derinliklerine inme fırsatı sunarken, hem güldürüp hem düşündürüyor.

Yer: Foça Reha Midilli Kültür Merkezi

Tarih: 10 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Palto

Gogol’ün ölümsüz eseri Palto, Kerem Yalçın’ın kara-komedi uyarlamasıyla sahneye taşınıyor. Tayfun Çebi’nin özgün sahne tasarımı ve etkileyici dekorları eşliğinde, Akakiy Akakiyeviç’in yalnızlık ve çaresizlik dolu hikayesi izleyiciye hiciv ve ironiyle anlatılıyor. 60 dakika boyunca temposu düşmeyen bu tek perdelik oyun, toplumsal sınıflar arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor ve izleyiciyi derin bir sorgulamaya davet ediyor.

Yer: Ferhan Şensoy Sahnesi

Tarih: 10 – 31 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Aşkta Galip Yoktur

Romantik komedi Aşkta Galip Yoktur, modern ilişkilerin kaotik ve eğlenceli yüzünü sahneye taşıyor! Birbirini çok seven ama bir türlü anlaşamayan Erdem ile Eylem, aşkın savaş ve barış arasında gidip gelen doğasını komik bir dille anlatıyor. Kahkahalarla dolu bu tek perdelik oyun, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor. Aşkın kazananı olmadığını gösteren bu sımsıcak hikâyeyi kaçırmayın!

Yer: Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 11 – 19 – 29 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

İrfan Kangı’nın yazıp sahneye taşıdığı “Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, boşanma eşiğindeki bir çiftin son buluşmasında yaşadıkları eğlenceli ve düşündürücü anları konu alıyor. Ayhan ve Özlem, geçmişi masaya yatırırken, Krizantem çay bahçesinde beklenmedik bir hesaplaşma başlar. Eğlenceli bir garsonun da olaya dahil olmasıyla, aile içi uyuşmazlıklar mizahi bir dille sahneye taşınıyor.

Yer: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 15 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Etekler ve Pantolonlar

Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın yıllar sonra buluşarak evliliklerini ve hayatlarını sorguladığı etkileyici bir hikaye sunuyor. Geçmişle yüzleşip, kendi istedikleri hayatlara doğru yol alan kadınların bu dönüşüm yolculuğu, izleyiciyi derin bir sorgulamaya davet ediyor.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 16 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

No Man’s Land

No Man’s Land, Harold Pinter’ın ustalıkla yazdığı bir güç mücadelesi ve belirsizlik öyküsü. İki eski dostun buluşmasıyla başlayan hikâye, anılar ve gerçekler arasında gerilimli bir yolculuğa dönüşüyor. Derin karakter analizleri ve çarpıcı diyaloglarıyla izleyiciyi etkileyen bu oyun, tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Tiyatro Kök35

Tarih: 16 – 31 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Cemile Abla Ben Beyaz Sevmiyorum

Gençlik yıllarında yaşadığı absürt ve talihsiz olaylarla başlayan Cemile’nin hikâyesi, onu yıllar sonra doğduğu köye, bir cenaze vesilesiyle geri getiriyor. Bir köy odasında komşusunun rengarenk kefenini hazırlarken geçmişle hesaplaşan Cemile, hem güldürüyor hem düşündürüyor.

Yer: Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 17 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Cambazın Cenazesi

Firuze Engin’in ödüllü oyunu Cambazın Cenazesi, hayatın kayıpları ve kazançları arasında dokunaklı bir yolculuk sunuyor. Çocukluk anılarının unutulmaz ismi Cambaz Rasim’in vedası, Ünal Yeter ve Bülent Seyran’ın usta oyunculuklarıyla sahnede yeniden can buluyor. Hem eğlenceli hem derinlikli bir dille işlenen bu hikâye, izleyicilere geçmişle yüzleşirken umutla nefes almanın önemini hatırlatıyor.

Yer: E.Ü. Konak AKM Tiyatro Salonu

Tarih: 17 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Ben Türkan Saylan

Fedakarlığı, aydınlığı ve cumhuriyet ilkelerine olan bağlılığıyla tanınan Türkan Saylan’ın hayatı, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği bu özel oyunda sahneye taşınıyor. Şenay Gürler’in içten ve zarif yorumuyla hayat bulan Türkan Saylan’ın hikâyesi, izleyicilere ilham veren bir yolculuk sunuyor. Cumhuriyetimizin değerleriyle şekillenen bu unutulmaz performansı kaçırmayın!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 18 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Prometheus

Yunan mitolojisinin ölümsüzlerine karşı ihanet ederek insanlığa ateşi veren Prometheus’un hikâyesi sahneye taşınıyor. Binlerce yıl boyunca ölümle burun buruna gelip, asla ölmeyen bu kahin, insanlıkla yüzleşirken geçmişin ve geleceğin izlerini sürüyor. Ateşin simgesi haline gelen Prometheus’un derin içsel çatışmaları, izleyiciyi mitolojik bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Maske Sanat Tiyatro

Tarih: 18 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Montaigne

1592 yılında, Montaigne’in Denemelerini yazdığı o sisli odada, yaşam ve ölüm, düşünce ve duygu, akıl ve kalp arasındaki sınırlar keşfe çıkıyor. Yorgun bir Montaigne ve hisli bir Fayette arasında geçen bu dramatik yolculuk, izleyiciyi zamanın ve varoluşun derinliklerine sürüklerken, insanın en temel sorularına dair unutulmaz bir bakış sunuyor.

Yer: İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi

Tarih: 19 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Mercaniye Çok Yaşa

Osmanlı’nın son döneminde, çürümüş bir savaş gemisi olan Mercaniye ve mürettebatının trajikomik hikayesi, kahramanlık hayalleri ve hayatın mizahi gerçekleri arasında şekilleniyor. Asaf Kaptan ve tayfalarının hayalleriyle tarihin çelişkilerini ele alan oyun, izleyiciyi güldürürken düşündürüyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 20 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

12 Numaralı Adam

12 Numaralı Adam, yıllar sonra yeniden kaleye geçen bir kalecinin, 90 dakikalık maç boyunca hayatını ve seçimlerini sorguladığı etkileyici bir hikaye sunuyor. Erkan Kolçakköstendil’in güçlü performansıyla sahnelenen oyun, yalnızlık, aidiyet ve hayaller üzerine düşündürürken seyirciyi de oyunun bir parçası haline getiriyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 21 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 21 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Tatlım Tatlım

Tatlım Tatlım, kadın-erkek ilişkilerinin başlangıcını, gelişimini ve sonunu ele alıyor. İki karakter, ilişkilerindeki duygusal iniş çıkışlar, iletişim problemleri ve çatışmalarla yüzleşiyorlar. Yılmaz Erdoğan’ın “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” kitabından uyarlanan bu oyun, mizahi bir dille ilişki dinamiklerini ve insanların birbirlerini anlama çabalarını sahneye taşıyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 22 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni

Yılmaz Erdoğan’ın 1993’te yazdığı ve büyük bir yankı uyandıran Kadınlık Bizde Kalsın, 31 yıl sonra Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni adıyla sahnelere geri dönüyor. Yasemin Yalçın, kadın cinayetleri, şiddet ve istismarın önüne geçilemeyen yıllarda, daha özgür ve eşit bir gelecek için yeniden seyirciyle buluşuyor. “Biz kadınlar, artık hiçbirinizin bizi sevmesini istemiyoruz… Siz insan gibi sevmeyi öğreninceye kadar…”

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu





Tarih: 25 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Bir Baba Hamlet

“Bir Baba Hamlet”, Shakespeare’in başyapıtını sahnelemeye çalışan iki oyuncunun komik çabalarını konu alıyor. Kaos ve eğlencenin hakim olduğu bu oyunda, oyuncuların Hamlet’i sahneye koyma çabası izleyiciyi güldürürken, tiyatro yapmanın büyüsüne dair keyifli bir yorum sunuyor. Sebastian Seidel’in mizahi metni ve Baba Sahne’nin enerjik yorumu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 26 Ocak 2025, 15:30 – 20:30

Bilet: Bubilet

Erkek Aklı Oksimoron

“Erkek Aklı Oksimoron”, kadın-erkek ilişkisindeki çelişkiler ve zıtlıkları merkezine alarak, varoluşun ve denge arayışının komik ve duygusal hikayesini sunuyor. Semih’in beynindeki karşıt güçlerin çatışması, izleyicilere ilişki dinamiklerini sorgulatan bir yolculuk vaat ediyor. Oyunun akıl dolu ve eğlenceli anlatımı, günlük yaşamın karmaşasına dair çarpıcı ve eğlenceli bir bakış açısı sunuyor.

Yer: E.Ü. Konak AKM Yunus Emre Salonu

Tarih: 28 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Kötü Bir Gün

“Kötü Bir Gün”, seyirciyi sürekli şaşırtarak ilerleyen ve temposu hiç düşmeyen bir kara komedi. Psikolog Erdem ve apartman görevlisi Yakup’un arasındaki gerilim, toplumsal konular ve birey-toplum ilişkisini derinlemesine sorgulayan etkileyici bir yolculuğa dönüşüyor. Gürgen Öz ve Aşkın Şenol’un performanslarıyla zenginleşen bu oyun, heyecan dolu anlarla dolup taşarken, izleyenleri her an yeni bir bulmacayla karşı karşıya bırakıyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 30 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Muskat

Bir kadın, bir gece ve bir cenaze… İstanbul ile Paris arasında gidip gelen zehirli bir zihin akışında, hayatın en mutlu gününe dair beklenmedik bir yüzleşme. Parça parça dağılan anılar ve yapamayacaklarının ağırlığıyla sessiz bir kopuş yaşayan kadının hikâyesi, derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Bu etkileyici oyun, hayatın kırılma anlarını sahnede yeniden anlamlandırıyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 31 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

İzmir Ocak Ayı Stand-Up Gösterileri

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda seyircilerine yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 17 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Miray Akovalıgil, başarı kavramını kariyer, aşk ve sağlık gibi farklı açılardan ele aldığı stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Keskin mizahı ve samimi anlatımıyla izleyicileri kahkahalarla düşündüren sanatçı, hayata dair alışılmış kalıpları sorgulamaya davet ediyor. Bu eğlenceli ve ilham dolu gösteri, hem güldürmek hem de düşündürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Yer: Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 19 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Seda Yüz

Seda Yüz, hayata mizahi bir pencereden bakan tek kişilik stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşuyor. Samimi ve etkileyici anlatımıyla günlük yaşamın absürtlüklerini sahneye taşıyan komedyen, kahkaha dolu anlar yaşatarak dertlere neşeli bir dokunuş katıyor. Eğlence dolu bu keyifli gösteri, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 19 Ocak 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Mesut Süre ile İlişki Testi

Mesut Süre ile İlişki Testi, çiftlerin en özel anılarını ve ilişkilerine dair düşündüren soruları eğlenceli bir formatta sahneye taşıyor. Mesut Süre’nin renkli ve esprili moderatörlüğüyle, izleyiciler, tanışma hikayelerinden kıskançlık krizlerine, eski sevgililerden aile ilişkilerine kadar birçok konuya ışık tutuyor. Bu keyifli talk show’da ilişkiler üzerine bolca kahkaha ve neşeli anlar sizleri bekliyor!

Yer: Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Ocak 2025, 16:00

Bilet: Bubilet

Anlatanadam

Rabarba’nın neşesi, Meksika Açmazı’nın sevilen ismi Anlatanadam, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle sahnede! Kendine has üslubu ve keskin mizahıyla, iki perde boyunca izleyenleri birbirinden komik hikayeler ve tespitlerle güldürmeye hazır. Bu unutulmaz gösteriyi kaçırmayın, kahkaha dolu bir akşamın keyfini çıkarın!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 29 Ocak 2025, 20:30

Bilet: Biletix

İzmir Ocak Ayı Çocuk Etkinlikleri

Büyülü Orman ve Altın Havuç

“Büyülü Orman ve Altın Havuç”, Rubi ve Robi’nin büyülü bir ormanda başladıkları macera dolu yolculuğu anlatıyor. Sir Tavşan’ın tuzağına düşen kardeşler, birbirlerine olan sevgileri ve fedakarlıklarıyla zorlukları aşar ve altın havucu bulurlar. Aile ve dostluk temasını işleyen bu hikaye, çocuklara sevgi, dayanışma ve aile bağlarının gücünü anlatıyor.

Yer: İstinyeArt Performans Arena

Tarih: 11 Ocak 2025, 13:00

Bilet: Biletix

Minik Ellerden Çiçekli Resimler

Arkas Sanat Öğrenme Programları, 3-4 yaş arasındaki miniklere doğanın renklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Etkinlik öncesinde, çocuklar halıların nasıl yapıldığını ve eski zamanlarda renklerin nasıl elde edildiğini öğreniyor. Atölye sırasında, ebeveynleriyle birlikte çiçekler kullanarak boyama yapıyorlar. Bu eğlenceli etkinlik, çocukların doğaya olan sevgilerini artırırken, yaratıcı ve duygusal gelişimlerini destekliyor.

Yer: Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü

Tarih: 11 Ocak 2025, 11:30

Bilet: Biletix

Beyaz Kanatlı Kelebek

Beyaz Kanatlı Kelebek, farklı karakterlerin bir araya geldiği renkli ve eğlenceli bir çocuk tiyatrosu. Kral, soytarı, prenses ve kelebek, izleyicilere doğa sevgisi, arkadaşlık ve macera dolu bir yolculuk sunuyor. Kahramanlarımız, saraydan ormana ve yollara kadar uzanan bu büyülü dünyada karşılaştıkları zorlukları birlikte aşmaya çalışıyor. Bu keyifli oyun, çocukların hayal güçlerini geliştirirken, eğlenceli bir öğrenme deneyimi de sunuyor.

Yer: Ferhan Şensoy Sahnesi

Tarih: 12 Ocak 2025, 13:00

Bilet: Biletinial

The Illusionist – Enver Ertaş

Enver Ertaş’ın büyüleyici “The Illusionist” gösterisi, izleyicilerini bir sihir ve hayal dünyasına davet ediyor. Akıl durduran numaralar, şaşırtıcı illüzyonlar ve etkileyici hikayelerle dolu bu gösteri, hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Hem eğlenceli hem de duygusal anların harmanlandığı bu gösteri, sahneye adeta sihirli bir dokunuş bırakıyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 19 Ocak 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Bubilet

Gulliver’in Gezileri

“Gulliver’in Gezileri” adlı çocuk tiyatrosu, izleyicilerini heyecan dolu bir maceraya davet ediyor. Gulliver, sevgilisi Sofia’yı kurtarmak için çıktığı yolculukta devlerle ve cücelerle karşılaşıyor, absürd olaylarla dolu bu dünyada izleyiciler kahkahalarla eğleniyor. Bu renkli ve neşeli oyun, çocuklara cesaret, sevgi ve dostluk gibi önemli değerleri öğretirken, sürprizlerle dolu bir deneyim sunuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 11 Ocak 2025, 15:00

Bilet: Biletinial

Çocuklar için Bez Çanta Tasarım ve Boyama Atölyesi

Çocuklar, bu yaratıcı atölyede bez çantalarını renkli ve özgün tasarımlara dönüştürüyor! Boya, kumaş, keçe ve eva gibi malzemelerle, hayal güçlerini kullanarak benzersiz figürler yaratıyorlar. Her bir çanta, miniklerin el emeğiyle şekilleniyor ve onların sanatla buluştuğu bu keyifli süreç, özgürlük ve yaratıcılık dolu bir deneyim sunuyor.

Yer: Maske Sanat Tiyatro

Tarih: 21 – 27 Ocak 2025, 15:00 – 16:00

Bilet: Bubilet

Karlar Ülkesi Meçhule Doğru

Kraliçe Elsa, kaybolan haritayı bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkıyor. Kayıp ülke, Elsa’ya ihtiyacı olduğunu bildiği için bu harita onun için çok önemlidir. Çocuklar, Elsa’nın yanında bu büyülü yolculukta ona rehberlik edecek ve birbirinden heyecanlı anlara tanıklık edecekler. Eğlenceli ve sürükleyici bu hikaye, küçük izleyicilere dostluk ve cesaretin gücünü öğretecek.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 25 Ocak 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Bubilet

Rapunzel

Rapunzel’in rengarenk dünyasına adım atın ve büyülü bir maceraya katılın! Kulede yalnız geçen yıllarında şarkı söyleyip dans etmeyi seven Rapunzel’in en büyük hayali, gökyüzüne yükselen dilek fenerlerini yakından görmek. Şimdi, onun bu hayalini gerçekleştirmek için birlikte şarkılar söyleyecek, danslar edeceksiniz! Hem eğlenceli hem de unutulmaz anlarla dolu bu masalsı tiyatro gösterisi, küçük izleyicilere büyülü bir deneyim sunuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 26 Ocak 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Bubilet

Fındıkkıran’ın Sihirli Dünyası

“Fındıkkıran’ın Sihirli Dünyası”, balenin zarif estetiği ve fiziksel tiyatronun yaratıcı unsurlarını bir araya getiriyor. Clara’nın rüyasında keşfettiği fantastik dünyalar, çocukları büyülü bir yolculuğa çıkarırken, Fındıkkıran Prens’in macerası da izleyicilere unutulmaz bir hikaye sunuyor. Hem bale sanatını sevenler hem de bu sanatı keşfetmek isteyen çocuklar için mükemmel bir deneyim sunan bu gösteri, tüm yaş gruplarını büyüleyecek.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 29 Ocak 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Chi Art Gallery – Ekinakis, “Diyalog”

Ekinakis’in “Diyalog” adlı kişisel sergisi, 19 Aralık 2024 – 19 Şubat 2025 tarihleri arasında Teruar Urla’da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının son dönem çalışmalarını sergileyen bu etkinlik, mekân ve sanat arasındaki etkileşimi vurgulayarak izleyiciyi duyusal bir yolculuğa çıkarıyor. Ekinakis’in minimalist ve figüratif formlarda işlediği eserler, yalnızlık, kırılganlık ve samimi iletişim kurmanın zorluklarını ele alırken insan deneyiminin çok katmanlı doğasını yansıtıyor. Tuval üzeri yağlıboya teknikleriyle yaratılan bu çalışmalar, duygusal derinlikleri ve insan varlığının karmaşıklığını keşfetmeye davet ediyor.

Yer: Teruar Urla

Tarih: 19 Aralık 2024 – 19 Şubat 2025

F~A Gallery – Ekrem Yalçındağ, “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden”

Ekrem Yalçındağ’ın “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” adlı sergisi, 16 Aralık 2024 – 5 Mart 2025 tarihleri arasında İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının son dönem eserlerinin yer aldığı sergi, doğa, monokrom ve sonsuzluk temalarına odaklanan üç ana serisinin en karakteristik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yalçındağ, İzmir’e duyduğu manevi bağlılığı ve 40 yıl önce başladığı sanat yolculuğunu bu sergiyle taçlandırıyor.

Yer: Atlas Pavyon Sanat Galerisi

Tarih: 16 Aralık 2024 – 5 Mart 2025

Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü – Karma Sergi, “Arkas Halı Koleksiyonu“

Tarihi Mattheys Köşkü’nü restore ederek İzmir’e yeniden kazandıran Arkas, köşkün içinde açtığı Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde Arkas Halı Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Arkas Halı Koleksiyonu’nu “16.-19. Yüzyıl Anadolu Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Arkas Sanat’ın, Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla’dan sonra İzmir’deki dördüncü merkezi olan ve köşkün içerisinde bulunan Arkas Sanat Bornova’da, özellikle Batı Anadolu halıcılığının dünyaya tanıtılmasındaki katkılarını aktarmak amacıyla Arkas Halı Koleksiyonu’ndan oluşan bir seçki sergileniyor.

Yer: Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü

Tarih: Süresiz Sergi