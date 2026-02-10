Mandarin Oriental, Bodrum Avrupa’nın En Olağanüstü Spa’ları Arasında

Bodrum Yarımadası’nın en özel noktalarından biri olan Cennet Koyu’nda konumlanan Mandarin Oriental, Bodrum, uluslararası prestije sahip Newsweek tarafından hazırlanan World’s Most Extraordinary Spas 2026 – Europe listesinde zirveye yerleşti. Bu önemli başarı, otelin wellness ve spa alanındaki global vizyonunu bir kez daha güçlü biçimde ortaya koyuyor.

Avrupa’nın en seçkin spa destinasyonlarını bir araya getiren bu liste, yalnızca hizmet çeşitliliğini değil; mekânın ruhunu, doğayla kurduğu ilişkiyi ve sunduğu bütünsel deneyimi de değerlendirme kriterleri arasında tutuyor. Mandarin Oriental, Bodrum, bu çok katmanlı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Doğayla Uyumlu Bütünsel Bir Spa Deneyimi

Mandarin Oriental, Bodrum, wellness anlayışını doğayla kurduğu güçlü bağ üzerinden tanımlıyor. Geniş, ferah ve gün ışığıyla bütünleşen spa alanları, misafirlere ilk andan itibaren sakinleştirici bir atmosfer sunuyor. Otel, bedensel yenilenmenin yanı sıra zihinsel ve ruhsal dengeyi de merkeze alan bir deneyim kurguluyor.

Kişiye özel tasarlanan ritüeller, duyusal farkındalığı artıran uygulamalarla birleşiyor. Bu yaklaşım, misafirlerin yalnızca bir spa hizmeti almasını değil, bütünsel bir iyilik hâli yaşamasını hedefliyor.

Ödüllerle Güçlenen Uluslararası Başarı

2014 yılında kapılarını açan Mandarin Oriental, Bodrum, geçen yıllar içinde spa ve wellness alanında kazandığı ödüllerle adından sıkça söz ettirdi. Newsweek tarafından hazırlanan bu prestijli liste, spa merkezlerini estetik anlayış, özgün terapiler, yerel dokunuşlar ve mekânsal bütünlük açısından değerlendiriyor.

Bu kapsamda Mandarin Oriental, Bodrum, doğadan ilham alan terapileri ve bölgenin ruhunu yansıtan uygulamalarıyla Avrupa ölçeğinde fark yaratıyor.

Doğadan İlham Alan Yenilikçi Uygulamalar

Otelin spa alanı, modern wellness tekniklerini yerel ritüellerle harmanlıyor. Doğayla sürekli temas hâlinde olan bu alan, gürültüden ve şehir temposundan uzaklaşmak isteyen misafirler için güçlü bir kaçış noktası oluşturuyor. Her uygulama, kişisel ihtiyaçlara göre şekilleniyor ve sakin bir yaşam ritmini destekliyor.

Bu yenilikçi yaklaşım, Mandarin Oriental, Bodrum’u klasik spa anlayışının ötesine taşıyor.

2.700 Metrekarelik Kapsamlı Spa Alanı

Toplam 2.700 metrekare alana yayılan The Spa, geleneksel Türk hamamı, özel bakım odaları, iç ve dış havuzlar, buhar odaları ve sauna gibi ayrıcalıklı olanaklar sunuyor. Her alan, dinginlik ve denge teması etrafında özenle tasarlanıyor. Bu bütünlük, misafirlerin fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da yenilenmesini sağlıyor.

Genel Müdür Volkan Öztürk’ten Değerlendirme

Otelin Genel Müdürü Volkan Öztürk, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Wellness’ı yalnızca bir hizmet olarak değil, misafirlerimizle kurduğumuz özel bir bağ olarak görüyoruz. Spa deneyimimizin Newsweek’in Avrupa listesinde yer alması, global ölçekte takdir edildiğimizi gösteriyor.”

Bodrum’un Global Wellness Haritasındaki Gücü

Bu önemli başarı, Mandarin Oriental, Bodrum’un doğayla uyumlu lüks anlayışını uluslararası sahnede bir kez daha görünür kılıyor. Aynı zamanda Bodrum’un dünya wellness haritasındaki güçlü konumunu da pekiştiriyor.