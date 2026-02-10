Ramazan’da Borsa Restaurant Lezzetleri Rüya İstanbul’da!

Türk mutfağının köklü mirasını modern bir bakış açısıyla yorumlayan Borsa Restaurant, bu Ramazan ayında geleneksel iftar sofralarını Boğaz’ın en etkileyici adreslerinden birine taşıyor. Çırağan Sarayı’nda yer alan Rüya İstanbul, Ramazan ayı boyunca Borsa’nın özel olarak hazırladığı iftar menülerine ev sahipliği yapıyor. Boğaz manzarasıyla bütünleşen bu özel deneyim, kısa sürede şehrin öne çıkan iftar adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Rüya İstanbul ve Borsa Restaurant’tan Güçlü Bir İş Birliği

Borsa Restaurant, Anadolu mutfağının zenginliğini çağdaş sunumlarla buluşturma vizyonunu Rüya İstanbul ile aynı çizgide paylaşıyor. Cannes, Dubai ve Riyad’da elde ettiği uluslararası başarıyı bu kez İstanbul’da, Çırağan Sarayı’nın zarif atmosferinde sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl başlayan bu özel birliktelik, Ramazan ayında hazırlanan iftar menülerinde ortak bir mutfak diliyle kendini gösteriyor.

Bu buluşma, Ramazan’ın paylaşma ruhunu merkeze alıyor. Geleneksel iftar sofralarının zarafeti, Anadolu mutfağının güçlü lezzetleriyle birleşiyor. Böylece misafirler, hem geçmişten gelen tarifleri hem de modern dokunuşları aynı sofrada deneyimliyor.

Ramazan’a Özel İftar Menüsünde Neler Var?

Ramazan’a özel iftar menüsü, tarihsel iftariyeliklerle açılıyor. Kayseri pastırması, Akçaabat tereyağı ve Vakfıkebir pidesi sofrada ilk dikkat çeken lezzetler arasında yer alıyor. Zeytinyağlılar ve ferahlatıcı salatalar bu başlangıçlara eşlik ediyor. Günün sıcak çorbası ise mevsimin en taze malzemeleriyle hazırlanıyor.

Sıcak başlangıçlarda Borsa’nın meşhur su böreği, etli karalahana sarması ve mandıra yoğurdu öne çıkıyor. Ana yemeklerde ise yaprak et döner, Borsa usulü köfte ve Konya usulü taş fırında kuzu tandır gibi klasikleşmiş lezzetler servis ediliyor. Her tabak, geleneksel tariflere sadık kalınarak özenle hazırlanıyor.

İmza Lezzetler ve Tatlılarla Tamamlanan Bir Ziyafet

İftar menüsünde Rüya İstanbul’un imza lezzetleri de yer alıyor. Taş fırından çıkan iki peynirli Karadeniz pidesi ve kemik iliğiyle zenginleştirilen humus, menünün öne çıkan seçenekleri arasında bulunuyor.

Tatlı bölümünde ise güllaç, baklava, şekerpare, kazandibi, fırın sütlaç ve Borsa usulü hurmalı incir tatlısı gibi klasik Ramazan tatlıları sunuluyor. Menü, taze profiterol ile tatlı bir kapanış yapıyor.

Boğaz Manzarasında Paylaşım Odaklı Bir Ramazan Deneyimi

Borsa Restaurant’ın güçlü mutfak mirası, Rüya İstanbul’un çağdaş atmosferiyle birleştiğinde Ramazan ayına özel, rafine bir iftar deneyimi ortaya çıkıyor. Boğaz manzarası eşliğinde kurulan sofralar, paylaşım kültürünü ön plana çıkarıyor. Geleneksel lezzetlerin modern bir ortamda sunulduğu bu özel deneyim, Ramazan ayının ruhunu derinlemesine hissetmek isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.