Madhu’s İstanbul’da 4 Hands Dinner: İki Şef, Tek Sofra

İstanbul’un en prestijli otellerinden Swissôtel The Bosphorus içinde yer alan Madhu’s İstanbul, eylül ayına damgasını vuracak özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 4-5 Eylül akşamlarında gerçekleşecek bu buluşma, gastronomi tutkunlarını sıra dışı bir deneyime davet ediyor.

Madhu’s’un Executive Chef’i Praveen Singh, bu özel etkinlik için İstanbul’a geliyor ve mutfağını Madhu’s İstanbul’un deneyimli şefi Yüksel Yılmaz ile birleştiriyor. İki usta şef, modern dokunuşlarla yeniden yorumlanan eşsiz tatları aynı sofrada buluşturacak.

4 Hands Dinner: Yaratıcılığın ve Lezzetin Buluşması

4 Hands Dinner, yalnızca bir akşam yemeği değil, aynı zamanda iki farklı mutfak vizyonunun birleşimi. Chef Praveen Singh’in uluslararası tecrübesi, Chef Yüksel Yılmaz’ın özgün dokunuşlarıyla birleşiyor ve ortaya hem rafine hem de büyüleyici bir tadım menüsü çıkıyor. Özenle seçilen malzemeler, yaratıcı sunumlarla masaya taşınıyor.

Her tabak, şeflerin imzasını taşıyan bir sanat eseri gibi sunuluyor. Gastronomi meraklıları, bu iki günlük deneyim boyunca hem Hindistan esintilerini hem de İstanbul’un kozmopolit lezzetlerini aynı sofrada keşfedecek.

Unutulmaz Bir Gastronomi Deneyimi

Bu etkinlik, sadece lezzet değil; aynı zamanda bir yolculuk. Madhu’s’un karakteristik dokunuşlarıyla şekillenen tabaklar, damakta uzun süre iz bırakan tatlar sunuyor. Misafirler, şeflerin kişisel yorumlarıyla hazırlanmış menüyü deneyimlerken, gastronominin büyüleyici dünyasında özel bir keşfe çıkacak.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0549 326 8005