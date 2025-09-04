Festival Doğada: Swissôtel’in Yeşil Atmosferinde Unutulmaz Bir Gün

İstanbul’un kalbinde yer alan Swissôtel The Bosphorus, 7 Eylül’de eşsiz atmosferinde doğa ve müziği buluşturan özel bir festivale ev sahipliği yapıyor. Festival Doğada, sürdürülebilirlikten ilham alan içeriği ve güçlü sahne performanslarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Şehrin merkezinde, yemyeşil bir alanda gerçekleşecek bu etkinlik, doğayla bağ kurmak isteyenler için eşsiz bir buluşma noktası olacak.

Atölyeler, Söyleşiler ve Lezzet Dolu Deneyimler

Festival, yalnızca konserlerden ibaret değil. Gün boyunca devam edecek sürdürülebilirlik odaklı atölyeler, katılımcılara doğayla uyumlu yaşamın ipuçlarını verecek. İlham verici söyleşiler, yeni fikirler kazandırırken gurme tatlarla donatılmış gastronomi noktaları, festivalin enerjisini farklı bir boyuta taşıyacak.

Müzik Sahnesinde Güçlü İsimler

Festivalin en dikkat çekici anları, sevilen sanatçıların performanslarıyla yaşanacak. Türkiye’nin efsanevi rock grubu Duman, sahnede unutulmaz bir atmosfer yaratacak. Genç sanatçı Selin, dinleyicilere enerjik anlar yaşatırken, Cem Pilevneli ise gün batımında sahneye çıkarak festivalin ruhunu daha da güçlendirecek.

Doğadan İlham Alan Bir Festival

Bu özel etkinliğin arkasında, doğaya olan bağlılığıyla bilinen Yves Rocher var. Marka, doğaseverlere daha yeşil bir gelecek için ilham verme amacıyla festivale destek oluyor. Ancak günün asıl odağı, doğayla iç içe yaşanan müzik, sohbet ve deneyimlerle dolu festival ruhu olacak.

Katılmak İçin Şimdiden Yerini Ayırt

7 Eylül’de, Swissôtel The Bosphorus’un yemyeşil atmosferinde düzenlenecek bu festival, katılımcılara şehrin ortasında farklı bir dünyanın kapılarını açacak. Hem müziğin hem doğanın hem de sürdürülebilirliğin buluştuğu bu özel günü kaçırmamak için biletleri şimdiden ayırtmak gerekiyor.