Bodrum’dan Galataport’a: Sait Restoran’ın Lezzet Yolculuğu

2000 yılında Bodrum’da sadece 10 masayla yola çıkan Sait Restoran, kısa sürede samimiyeti ve lezzetiyle müdavimlerini yarattı. Küçük bir balıkçı olarak başlayan bu yolculuk, 2021’de İstanbul Galataport’ta açılan ikinci şubeyle büyüdü. Kurucusu Sait Birtan Yılmaz’ın 2023’teki vefatından sonra, miras artık genç kuşak olan Deniz Birtan Yılmaz’ın ellerinde hayat buluyor.

Babadan Oğula Aktarılan Değerler

Deniz Bey, babasından yalnızca mutfak sırlarını değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesini de devraldı. Babasının şu sözlerini hâlâ ilke edinmiş durumda:

“Önce temizlik, ardından lezzet ve servis gelir. Misafirini kapıda karşıla, güler yüzlü ve dürüstçe işini yap, ardından onu kapıdan uğurla. Burası bizim evimiz, insanlar misafirliğe geliyorlar.”

Bu yaklaşım, bugün hem Bodrum’da hem de İstanbul’da restoranın en güçlü karakterini oluşturuyor.

İstanbul’da Yeni Ufuklar

İstanbul şubesinin açılış süreci uzun ve titiz bir hazırlık dönemi gerektirdi. Beş yıl boyunca uygun lokasyon arayışı sürdü. Sonunda d.ream iş birliğiyle, Boğaz Köprüsü ve Tarihi Yarımada’yı gören eşsiz manzaralı Galataport’ta yeni şube açıldı. Bu adım, Sait Restoran markasını daha geniş bir kitleyle buluşturdu.

Aynı Menüler, Farklı Coğrafyalar

Her iki lokasyonda da aynı menü korunuyor. Deniz Bey, “Misafirimiz hangi şubeye gelirse gelsin aynı kaliteyi ve lezzeti bulmalı” diyor. Bodrum’da taze balık ve Ege otları kolaylıkla temin edilirken, İstanbul’da Boğaz balıkları, Marmara ve Karadeniz’den gelen ürünler menüye çeşitlilik katıyor.

Bölgesel Zenginlikten İlham

Tazelik ve mevsimsellik, Sait Restoran’ın mutfak anlayışının temeli. Ege’nin zeytinyağı, Bodrum’un otları, Karadeniz’in balıkları menüye özgün bir imza atıyor. Türk mutfağının klasik mezeleri ve yerel tatlar, misafirlere hem tanıdık hem de özel bir deneyim sunuyor.