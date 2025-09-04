Günaydın Kebap & Steakhouse Çok Yakında Tersane İstanbul’da

Türkiye’nin dört bir yanında et konusunda harikalar yaratan Günaydın, şimdi de İstanbul’un en özel projelerinden biri olan Tersane İstanbul’da misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Haliç kıyısındaki zarif atmosferde açılacak olan Günaydın Kebap & Steakhouse, kebap tutkusunu steakhouse ayrıcalığı ile harmanlayarak eşsiz bir gastronomi deneyimi sunmayı hedefliyor.

Anadolu Lezzetleri Modern Dokunuşlarla

Markanın yeni şubesi, yalnızca klasikleşmiş Günaydın lezzetlerini değil; aynı zamanda Anadolu mutfağından gelen tatları modern dokunuşlarla sunacak. Bu özel mekanda, kebapların köklü gelenekleri steakhouse konseptinin şıklığıyla birleşerek misafirlere kalpten bir deneyim yaşatacak. Etteki ustalığıyla bilinen Günaydın, yeni menüsünde hem yerel tatları hem de global gastronomi trendlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Cüneyt Asan Önderliğinde Yeni Bir Dönem

Yeni şubenin yönetiminde, sektördeki vizyonu ve deneyimiyle öne çıkan Cüneyt Asan bulunuyor. Onun liderliğinde açılacak bu şube, Günaydın markasının et konusundaki uzmanlığını daha da ileri taşıyacak. Modern sunum teknikleri ve detaylı menü seçenekleriyle misafirler, sadece bir yemek değil; bütünsel bir deneyim yaşayacak.

Açılış Çok Yakında

Günaydın, yıllar boyunca oluşturduğu sadık müdavim kitlesiyle gastronomi dünyasında özel bir yere sahip. Tersane İstanbul’daki bu yeni şube, markanın gücünü bir kez daha ortaya koyarken, et severlere benzersiz anlar yaşatacak. Açılış çok yakında gerçekleşecek ve misafirler lezzet dolu anlarda Günaydın’ın yeni şubesinde buluşacak.