Akra Hotels, Ethical Tourism Programıyla Sürdürülebilir Turizme Liderlik Ediyor

Akra Hotels, sürdürülebilirlik alanındaki öncü girişimleriyle dikkat çekiyor. 2024 yılında otellerinin elektrik ihtiyacının %65’ini güneş enerjisinden karşılayan marka, bu sayede çevresel etkilerini büyük ölçüde azaltmayı başardı. Bununla birlikte, otellerinde uyguladığı hareket ve varlık sensörleri ile yıllık %30’a varan enerji tasarrufu sağladı. Sürdürülebilir turizm yaklaşımını işinin merkezine yerleştiren Akra Hotels, çevresel duyarlılıkla birlikte sosyal sorumluluğa da önem veriyor.

Ethical Tourism Programı

Akra Hotels’in hayata geçirdiği Ethical Tourism programı, sürdürülebilirlik çabalarını sistematik bir çerçeveye taşıyor. Bu program sayesinde, çevresel duyarlılık, etik değerler ve toplumsal sorumluluk hem misafirlerle hem de sektör paydaşlarıyla daha şeffaf şekilde paylaşılacak. Güneş enerjisi santralleri, gri su geri kazanım projeleri ve sıfır atık politikalarıyla çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi amaçlayan marka, sürdürülebilir turizm için kalıcı çözümler üretiyor.

Akıllı Teknolojilerle Verimlilik

Enerji verimliliğini artırmak için akıllı oda sistemleri ve sensör teknolojilerini devreye alan Akra Hotels, kaynak kullanımını minimuma indiriyor. Gri Su Geri Kazanım projesi sayesinde su tüketiminde %25-30 tasarruf hedeflenirken, bahçe sulamalarında arıtılmış su kullanarak doğal kaynakların korunmasına da katkıda bulunuyor. Bu yaklaşım aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamalarını da destekliyor.

Kadın İstihdamında Güçlü Taahhüt

Toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikleri arasına alan Akra Hotels, kadın istihdam oranını %35.7’ye çıkardı. Şirket, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (WEPs) imzalayarak cinsiyet eşitliğini destekleme konusunda uluslararası taahhütte bulundu. Ayrıca, KAGİDER’in Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını alarak bu alanda sektörde örnek oldu. Bu adımlar, kadınların iş gücünde daha görünür hale gelmesine katkı sağlıyor.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Akra Hotels, gelecekte elektrik ihtiyacının %100’ünü güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor. 2024 için belirlenen projelerle yaklaşık 33 milyon kWh elektrik üretimi planlanıyor. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir ziraat uygulamaları ve yerel üreticilerle iş birlikleri sayesinde yerel ekonomiye de katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu vizyon, Akra Hotels’i yalnızca konaklama sektöründe değil, sürdürülebilir gelişimde de güçlü bir model haline getiriyor.