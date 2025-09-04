Fatih Tutak, David Bizet ve Claude Bosi’den Unutulmaz Ziyafet

The Peninsula tarafından hayata geçirilen “Three Chefs, Three Feasts” programı, Avrupa’nın en prestijli otellerini aynı sofrada buluşturuyor. Paris, Londra ve İstanbul’daki Michelin yıldızlı şefler, farklı kültürleri temsil eden menülerle konuklara eşsiz bir lezzet yolculuğu sunuyor. Bu iş birliği yalnızca bir yemek serisi değil, aynı zamanda gastronomi dünyasının en heyecan verici buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Londra’da Büyüleyici Bir Akşam

Programın ikinci durağı, 30 Eylül’de The Peninsula London’un ikonik çatı restoranı Brooklands by Claude Bosi olacak. Bu özel akşamda Michelin yıldızlı şef Claude Bosi, altı aşamalı tadım menüsüyle sahne alacak. Menüde modern Fransız mutfağının teknikleri, seçkin İngiliz malzemeleriyle harmanlanacak. Konuklar, İngiliz havacılığı ve otomobil sporlarına atıfta bulunan bu etkileyici mekânda, unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşayacaklar.

Usta İsimler Bir Arada

Lezzet yolculuğunda üç usta isim yer alıyor: David Bizet (L’Oiseau Blanc, The Peninsula Paris), Claude Bosi (Brooklands by Claude Bosi, The Peninsula London) ve Fatih Tutak (GALLADA, The Peninsula Istanbul). Her bir şef, kendi kültürel mirasından beslenen özel tarifler hazırlıyor. Farklı coğrafyalardan gelen bu yorumlar, sofrada birleşerek konuklara yepyeni bir tat hikâyesi sunuyor.

Özel Lezzetler, Unutulmaz Hatıralar

Altı aşamalı menü, her tabakta ayrı bir hikâye anlatıyor. Öne çıkan örneklerden biri, The Peninsula Paris’te sunulan “Duck Jelly”, şef Fatih Tutak’ın imzası olan “Mantı From My Mum” ve David Bizet’in hazırladığı “Sea Garden” tabakları oldu. Finalde ise konuklara, The Peninsula otellerinden ilhamla hazırlanan el yapımı çikolatalar içeren özel bir kutu hediye edilecek.